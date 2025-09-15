銀債開售｜專家建議抽 30 手
「混沌少年時」和「片廠風雲」成艾美獎最大贏家
（法新社洛杉磯14日電） 英國犯罪迷你影集「混沌少年時」（Adolescence）在最佳有限劇集或獨立單元劇集中獲得6座艾美獎，HBO醫療劇「匹茲堡醫魂」（The Pitt）則在激烈競爭中勝出，獲得劇情類最佳影集。
好萊塢諷刺喜劇「片廠風雲」（The Studio）橫掃喜劇類獎項，不僅奪下喜劇類最佳影集獎，還以單季贏得13座獎項的成績，刷新喜劇類影集的獲獎紀錄。
英國犯罪迷你影集「混沌少年時」講述一名13歲少年被控謀殺的故事，飾演這名青少年的歐文古柏（Owen Cooper）榮獲最佳男配角，成為該獎項有史以來最年輕得主。
這部Apple TV+影集由塞斯羅根（Seth Rogen）主演並共同創作，講述他飾演一位電影製片廠新任主管，如何奮力讓電影業重返輝煌歲月的故事，自一開始就贏得艾美獎評審青睞，在獲得追平紀錄的23項提名後，今晚在頒獎典禮更是所向披靡。
塞斯羅根在演技、導演與編劇3項均獲獎，加上上週末創意藝術艾美獎（ Creative Arts Emmys）拿下的9座獎項，「片廠風雲」總獲獎數打破去年由「大熊餐廳」（The Bear）創下的11項紀錄。
塞斯羅根在贏得喜劇類最佳男演員獎後說：「我完全搞不懂這是怎麼回事。我這輩子從來沒有贏過任何獎。」
塞斯羅根包辦4座獎項，除了喜劇類最佳影集外，他與長期合作夥伴、「片廠風雲」共同創作人高德柏格（Evan Goldberg）一同獲得喜劇類最佳導演獎，並與高德柏格及其他編劇共享喜劇類最佳編劇獎。
HBO醫療劇「匹茲堡醫魂」（The Pitt）獲劇情類最佳影集獎，諾亞懷利（Noah Wyle）則奪得劇情類最佳男主角，這是他繼1990年代以「急診室的春天」（ER）5次入圍卻無功而返後，首次抱回艾美獎。
凱瑟琳拉納薩（Katherine LaNasa）也以「匹茲堡醫魂」獲劇情類最佳女配角獎，擊敗「人生切割術」（Severance）與「白蓮花大飯店」（The White Lotus）等強勁對手，奪得最高榮譽。
艾琳多爾蒂（Erin Doherty）榮獲最佳有限劇集或獨立單元劇集最佳女配角，她在「混沌少年時」中飾演一名治療師，與歐文古柏有精彩對手戲。這場戲跟其他4集一樣，都是以一鏡到底的方式拍攝。
克莉絲汀米利歐提（Cristin Milioti）以「企鵝人」（The Penguin）奪得最佳有限劇集或獨立單元劇集最佳女主角。這部「蝙蝠俠」（The Batman）衍生影集在創意藝術艾美獎已拿下8項獎座。
布麗特洛薇爾（Britt Lower）和特拉梅爾提爾曼（Tramell Tillman）都憑藉職場科幻驚悚影集「人生切割術」（Severance）首次奪得艾美獎，布麗特洛薇爾獲劇情類最佳女主角，特拉梅爾提爾曼則拿下劇情類最佳男配角。
珍史瑪特（Jean Smart）以「天后與草莓」（Hacks）第4度贏得喜劇類最佳女主角，73歲的她再次刷新自己保持的紀錄，成為該獎項史上最年長得主。除了珍史瑪特以外，本屆所有演技類獎項得主都是首次獲獎。
珍史瑪特的同劇演員漢娜艾賓德（Hannah Einbinder），雖然和珍史瑪特一樣連4季都入圍，但從未獲獎，今年終於拿下喜劇類最佳女配角獎。
