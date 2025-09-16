銀債開售｜專家建議抽 30 手
《混沌》15歲男星奪艾美獎創紀錄 試鏡片段曝光自爆受童星啟發成為演員
【on.cc東網專訊】15歲英國男星Owen Cooper憑Netflix話題劇《混沌少年時》（Adolescence）大熱勇奪「最佳迷你劇集男配角」，成為史上最年輕男配角得主。而1984年以14歲之齡奪下「最佳迷你劇集女配角」的美國女星Roxana Zal受訪時亦替「Owen仔」感高興。
仍然是《艾美獎》史上最年輕得主的Roxana，在訪問中大讚他於《混》的演出，直指被他於片中精彩絕倫與真正令人屏息的演出而驚嘆。事前亦看好他會於《艾美獎》獲獎，尤其是聽到他上台領獎時多謝父母而感到好感動。而Roxana建議「Owen仔」繼續保持謙虛與及永遠忠於自己與自己的選擇。
另方面，「Owen仔」獲獎後Netflix亦隨即公開他為《混》少年殺人犯角色試鏡的片段。據知男主角兼編劇Stephen Graham與Jack Thorne看過他的試鏡片之後十分滿意決定找他參演。去年《混》選角指導Shaheen Baig 在英國全國的劇社找尋少年演劇中角色，並要求他們傳來試鏡片，結果當時年僅14歲的「Owen仔」一擊即中獲取錄。據知Owen是看過英國童星出身的「蜘蛛仔」Tom Holland於《海嘯奇蹟》（The Impossible）的演出而啟發立志成為演員。
