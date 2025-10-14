混血模特變全能女王跨界人生！石田ニコル35歲的驚人轉型！

石田ニコル是誰？混血女孩的超狂人生

講到日本娛樂圈的「斜槓女王」，石田ニコル（いしだ ニコル）絕對是那種讓你看了就想喊「這姐太猛」的存在！😎 1990年5月29日出生於長崎佐世保，35歲的她是日美混血（爸爸是俄羅斯裔美國人，媽媽日本人），

在山口縣岩國市長大，168公分的她身材超有型，2010年靠「神コレモデルオーディション2010」從3621人中脫穎而出，開啟模特兒生涯。從時尚雜誌到電影舞台，再到遊戲 實況，她簡直是全能選手！🎯

這位広島東洋カープ鐵粉，平時愛聽重金屬（從小被鼓手爸爸帶去live house），會說流利英文，還拿下醫療芳香療法講師資格，生活多到炸！😉 她的日常就像你社群上那個超有趣的朋友，總有新花樣！

從伸展台到大螢幕：她的轉型有多猛

石田ニコ尔的職涯，簡直像在玩闖關遊戲！小時候在広島當過童模，國中在福岡被星探挖到，後來加入アミューズ，正式進軍娛樂圈。2010年她拿下「神コレ」大獎，果斷放下北里大學的放射線學業，all in模特兒路，

登上《sweet》、《Gina》、《BAILA》等大牌雜誌。2011年她在《パラダイス・キス》初試演技，2012年挑戰音樂劇《RENT》開嗓，2014年《ファースト・クラス》裡的壞女角色更是讓人驚呼：「這女孩不簡單！」😏

她在ORICON NEWS訪談裡笑說：「當初以為大獎是騙局，沒想到真成了轉捩點！」她的經紀人也在Crank-in!誇：「ニコル對每個角色都超投入，專業到不行！」從T台到影視，她換跑道換得超順！

影視舞台一把抓：她的作品有多讚

石田ニコ尔的作品清單，真的像開外掛！2025年她一口氣接演《サラリーマン金太郎》系列三部（《魁》編、《暁》編及本傳，飾美鈴），跟鈴木伸之、城田優飆戲，氣場完全不輸。

2024年的《クラ好き》和2021年的《ホメられたい僕の妄想ごはん》也讓她人氣飆升。📺 電視劇方面，從2014年的《ファースト・クラス》到2024年的《クラスメイトの女子、全員好きでした》，她的角色變化多端，粉絲直喊：「演什麼像什麼！」

舞台更不得了，2025年她連演三部音樂劇：《マリー・キュリー》（アンヌ役）、《アメリカン・サイコ》（エヴリン役）、《PRETTY WOMAN The Musical》，跟星風まどか同台，簡直是票房保證！🎭 她的CM從2014年的VO5到2022年的フレア フレグランス，隨手一拍都超有記憶點！

搖滾魂與遊戲魂：社群話題燒到爆

石田ニコ尔的社群，簡直是粉絲的快樂源泉！Instagram有48.9萬粉絲，X有16.3K追蹤者，2020年開的YouTube頻道（@NicoleIshida）靠《動物森友會》實況圈粉無數。😍

她在《有吉ぃぃeeeee!》秀遊戲實力，還跟MCU、田中卓志合唱節目主題曲「IIコンの一撃」，網友笑說：「這歌聽完我都想開機打遊戲了！🎮」

她的X貼文超活潑，從po Slipknot歌單到カープ應援照，粉絲留言超熱情：「ニコル聽重金屬還玩動森，這反差太愛了！」「她的實況比我自己玩還好看！😂」她在Ameba博客「Nicole's Diary」也常分享時尚和遊戲日常，親切得像你隔壁的朋友。

真心話大公開：她的跨界心路歷程

石田ニコ尔在ENTAME next的2025年訪談，開心分享拿到醫療芳香療法講師資格的喜悅：「讀書讀到快崩潰，但拿到證書真的超值！」

她還提到對音樂的愛：「小時候車上都在放Motley Crue，爆音讓我整個燃起來！」😆 在《有吉ぃぃeeeee!》的幕後，她被導演城田優誇：「ニコル在片場超認真，氛圍都帶動起來！」

粉絲在Instagram留言：「ニコル姐的笑容超治癒，感覺她什麼都能做到！」「從模特到音樂劇，她真的太強了！」她的真誠和多才多藝，讓人看了就想一直支持下去！

下一步更精彩：她的未來藏什麼驚喜

石田ニコ尔從不設限！除了模特、演戲，她還是ハワイ州観光局親善大使，推廣夏威夷旅遊超有活力。她的遊戲實況越來越火，X上粉絲喊：「ニコル，開個遊戲直播節目吧，絕對大爆！」

2025年的三部音樂劇，更是讓人期待她在舞台上的光芒。粉絲在社群熱議：「她演《PRETTY WOMAN》肯定美到炸！」「從搖滾到遊戲到演員，ニコル根本無敵！」

35歲的她，用行動告訴大家：人生隨時都能開新局！她的下一步，會不會又丟個大震撼？光想就讓人超期待！

Japhub小編有話說

石田ニコ尔的跨界人生，簡直是娛樂圈的超燃範本！🎉 從時尚模特到音樂劇女王，再到遊戲實況好手，她的每步都帥到不行！

小編超推她的《サラリーマン金太郎》系列，演技跟混血顏值一樣無可挑剔！😍 這位全能女神接下來還會帶來什麼新花樣？快跟小編一起追她的YouTube和舞台，保證讓你看得過癮！