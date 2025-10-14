劉俊謙與蔡思韵晒婚照放閃
混血模特變全能女王跨界人生！石田ニコル35歲的驚人轉型！
混血模特變全能女王跨界人生！石田ニコル35歲的驚人轉型！
石田ニコル是誰？混血女孩的超狂人生
講到日本娛樂圈的「斜槓女王」，石田ニコル（いしだ ニコル）絕對是那種讓你看了就想喊「這姐太猛」的存在！😎 1990年5月29日出生於長崎佐世保，35歲的她是日美混血（爸爸是俄羅斯裔美國人，媽媽日本人），
在山口縣岩國市長大，168公分的她身材超有型，2010年靠「神コレモデルオーディション2010」從3621人中脫穎而出，開啟模特兒生涯。從時尚雜誌到電影舞台，再到遊戲 實況，她簡直是全能選手！🎯
這位広島東洋カープ鐵粉，平時愛聽重金屬（從小被鼓手爸爸帶去live house），會說流利英文，還拿下醫療芳香療法講師資格，生活多到炸！😉 她的日常就像你社群上那個超有趣的朋友，總有新花樣！
從伸展台到大螢幕：她的轉型有多猛
石田ニコ尔的職涯，簡直像在玩闖關遊戲！小時候在広島當過童模，國中在福岡被星探挖到，後來加入アミューズ，正式進軍娛樂圈。2010年她拿下「神コレ」大獎，果斷放下北里大學的放射線學業，all in模特兒路，
登上《sweet》、《Gina》、《BAILA》等大牌雜誌。2011年她在《パラダイス・キス》初試演技，2012年挑戰音樂劇《RENT》開嗓，2014年《ファースト・クラス》裡的壞女角色更是讓人驚呼：「這女孩不簡單！」😏
她在ORICON NEWS訪談裡笑說：「當初以為大獎是騙局，沒想到真成了轉捩點！」她的經紀人也在Crank-in!誇：「ニコル對每個角色都超投入，專業到不行！」從T台到影視，她換跑道換得超順！
影視舞台一把抓：她的作品有多讚
石田ニコ尔的作品清單，真的像開外掛！2025年她一口氣接演《サラリーマン金太郎》系列三部（《魁》編、《暁》編及本傳，飾美鈴），跟鈴木伸之、城田優飆戲，氣場完全不輸。
2024年的《クラ好き》和2021年的《ホメられたい僕の妄想ごはん》也讓她人氣飆升。📺 電視劇方面，從2014年的《ファースト・クラス》到2024年的《クラスメイトの女子、全員好きでした》，她的角色變化多端，粉絲直喊：「演什麼像什麼！」
舞台更不得了，2025年她連演三部音樂劇：《マリー・キュリー》（アンヌ役）、《アメリカン・サイコ》（エヴリン役）、《PRETTY WOMAN The Musical》，跟星風まどか同台，簡直是票房保證！🎭 她的CM從2014年的VO5到2022年的フレア フレグランス，隨手一拍都超有記憶點！
搖滾魂與遊戲魂：社群話題燒到爆
石田ニコ尔的社群，簡直是粉絲的快樂源泉！Instagram有48.9萬粉絲，X有16.3K追蹤者，2020年開的YouTube頻道（@NicoleIshida）靠《動物森友會》實況圈粉無數。😍
她在《有吉ぃぃeeeee!》秀遊戲實力，還跟MCU、田中卓志合唱節目主題曲「IIコンの一撃」，網友笑說：「這歌聽完我都想開機打遊戲了！🎮」
她的X貼文超活潑，從po Slipknot歌單到カープ應援照，粉絲留言超熱情：「ニコル聽重金屬還玩動森，這反差太愛了！」「她的實況比我自己玩還好看！😂」她在Ameba博客「Nicole's Diary」也常分享時尚和遊戲日常，親切得像你隔壁的朋友。
真心話大公開：她的跨界心路歷程
石田ニコ尔在ENTAME next的2025年訪談，開心分享拿到醫療芳香療法講師資格的喜悅：「讀書讀到快崩潰，但拿到證書真的超值！」
她還提到對音樂的愛：「小時候車上都在放Motley Crue，爆音讓我整個燃起來！」😆 在《有吉ぃぃeeeee!》的幕後，她被導演城田優誇：「ニコル在片場超認真，氛圍都帶動起來！」
粉絲在Instagram留言：「ニコル姐的笑容超治癒，感覺她什麼都能做到！」「從模特到音樂劇，她真的太強了！」她的真誠和多才多藝，讓人看了就想一直支持下去！
下一步更精彩：她的未來藏什麼驚喜
石田ニコ尔從不設限！除了模特、演戲，她還是ハワイ州観光局親善大使，推廣夏威夷旅遊超有活力。她的遊戲實況越來越火，X上粉絲喊：「ニコル，開個遊戲直播節目吧，絕對大爆！」
2025年的三部音樂劇，更是讓人期待她在舞台上的光芒。粉絲在社群熱議：「她演《PRETTY WOMAN》肯定美到炸！」「從搖滾到遊戲到演員，ニコル根本無敵！」
35歲的她，用行動告訴大家：人生隨時都能開新局！她的下一步，會不會又丟個大震撼？光想就讓人超期待！
Japhub小編有話說
石田ニコ尔的跨界人生，簡直是娛樂圈的超燃範本！🎉 從時尚模特到音樂劇女王，再到遊戲實況好手，她的每步都帥到不行！
小編超推她的《サラリーマン金太郎》系列，演技跟混血顏值一樣無可挑剔！😍 這位全能女神接下來還會帶來什麼新花樣？快跟小編一起追她的YouTube和舞台，保證讓你看得過癮！
其他人也在看
189公分天王負債與榮耀之謎！ 熟男影帝阿部寬的秘密人生！
說到日本演藝圈的超級大咖，阿部寬絕對是那個讓人又敬又愛的傳奇！這位1964年6月22日出生於橫濱的61歲大叔（截至2025年10月），189公分的超模身高加上南歐風帥臉，簡直天生就是明星料！🌟Japhub日本集合 ・ 20 小時前
迪布尼12碼起孖 比拿美：沒有酸葡萄
【Now Sports】比利時作客以4:2打敗威爾斯，中場靈魂迪布尼射入兩球12碼，紅龍領隊比拿美認為被扳平的那球12碼是轉捩點。威爾斯在這場世界盃歐洲區外圍賽J組賽一度領先，但最終遭反勝，比拿美賽後說：「我們知道需要贏得這場比賽，己隊當時勢盛，但12碼令人家士氣大振，即使群眾也變得沉寂。對於第2球12碼，我並沒異議，但第1球......我們的手可以怎樣？」比拿美說的是當球隊早段領先，卻因安柏度被指禁區內犯手球，造就迪布尼（Kevin De Bruyne ）射入12碼扳平，為最終被反勝埋下伏線。「沒有酸葡萄。我們那時需要作出反應，但人家的反應更好。己隊需要爭取接下來的6分。」經此一役，比利時在J組6戰14分領先，北馬其頓少1分排第2，威爾斯得10分排第3。now.com 體育 ・ 23 小時前
Netflix 新作《Splinter Cell: Deathwatch》延續遊戲故事情節
距離上一次正統的 Splinter Cell 遊戲已經過去超過十年。因此，當以創作《約翰·威克》系列聞名的編劇 […]TechRitual ・ 11 小時前
北上旅行團｜江西秋色4天團每人大減$1,000！全港獨家網紅景點：婺女洲古鎮、世外桃源葛仙村＋睇煙花/紅葉＋嘆大閘蟹
中秋後，各地均進入金黃色的秋色國度！這個秋天，不如來一趟說走就走的高鐵之旅，走進婺源石城的楓林深處，登上滕王閣遠眺贛江秋色，在葛仙村的夜空下仰望煙花綻放，於婺女洲古鎮欣賞打鐵花飛舞，還有滿足秋之食慾的大閘蟹宴。四天全程充裕時間遊覽，不購物、不車販、不設自費加遊，真正享受純觀光旅遊，現在更有$1,000折扣優惠，只需$4,499。Yahoo 旅遊 ・ 23 小時前
「上流千金」Juiles Lee令人羨慕的人生：美貌智慧並重的白富美！從小認識G-Dragon，與張員瑛、Annie是好友
大林集團千金Jules Lee，集財閥家世、學霸才華與星級人脈於一身！從小與G-Dragon相識，與張員瑛、Annie都是好友。除此之外，更是攻讀法律的「學霸」，她的IG日常宛如韓劇，堪稱現代版「It Girl」！Yahoo Style HK ・ 16 小時前
廣末涼子車禍梗上綜藝大爆！TBS笑話背後的經紀公司怒火內幕！
哎喲，日本女星廣末涼子這波車禍，本來就夠鬧騰，誰知還被TBS拉進綜藝當笑料！Japhub日本集合 ・ 16 小時前
北上睇粉紅芒草！秋日限定美景：清遠「峰林曉鎮」夢幻花海！即睇粉黛亂子草花期、交通方法、打卡貼士
自從清遠長隆度假區今年年初開幕後，吸引不少港人前往清遠旅遊！今次Yahoo格價專員推介前往位於英德市的國家4A級旅遊景區「峰林曉鎮」，園內景色隨四季變換，如今秋季變成粉黛亂子草粉紅花海世外桃源，想欣賞這片秋日限定美景，即刻往下睇睇交通方法及網紅分享的打卡貼士吧！Yahoo 旅遊 ・ 45 分鐘前
《觸電》柯煒林排除萬難最後一刻決定參演 江美儀羅毓儀親身到場支持「車生」林敏驄
港產勵志電影《觸電》，主演包括林敏驄、柯煒林（Will）、陳穎欣（Yanny）、盧慧敏（Amy Lo）、陳毅燊（ANSONBEAN）、蘇皓兒（Chloe So）、身兼原創故事、策劃、動作指導及演出的羅浩銘、羅莽、馮素波、吳肇軒、陳苡臻，特別客串的伍詠薇、肥腸、灰熊、陳鈺麟（床哥）@JFFT、夏鼎泉（米爺）@JFFT、李嘉彥（雞翼）@JFFT、張鋒良（良少）@JFFT、張毓軒、梁雋彥及李玗蓁。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
日本甜美天后的墜落與重生！ 酒井法子隱藏的驚人過往！
嘿，說到酒井法子，誰沒聽過「のりピー」這響亮名號？😝 1971年2月14日，她在福岡呱呱落地，名字「法子」取自佛教「走正道」的意思，超有深意！Japhub日本集合 ・ 1 天前
Lana Del Rey迷幻歌姬變「放閃女王」，Valentino巴黎大騷曬恩愛：我丈夫是不是很可愛？
Lana Del Rey 日前出席巴黎 Valentino 2026 春夏時裝展，罕有攜同「鱷魚先生」令大家十分驚喜，更與粉絲對話問及「我丈夫是不是很可愛」，完全展露「沐浴愛河的女人」可愛面貌！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
何依婷為B女擺180日宴 原來係100日時出咗埠
【on.cc東網專訊】花旦何依婷（Regina）今年4月榮升人母，誕下女兒Rosella，近日舉行派對慶祝BB出生180日，圈中人陳曉華、郭柏妍、陳星妤、陳詩欣及蔡嘉欣等也有到賀。現場以粉紅色為布置，放滿氣球與鮮花，相當溫馨。Regina昨日（12日）接受東網訪東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
薯蓉芝士幽靈
🦁 Pâtisserie Cely💡教你超簡易💪自製🥔薯蓉🧀芝士👻幽靈Squly & Friends ・ 9 小時前
Rockfish Weatherwear香港店進駐銅鑼灣！張員瑛也穿的英國品牌，Clor最新系列、SUSAN FANG聯名獨家同步發售
有留意韓國潮流服飾的朋友，聖水洞人氣Rockfish Watherwear現在香港都有旗艦店了！品牌選址銅鑼灣波斯富街、利舞台附近，並將新系列Clor以及SUSAN FANG聯名系列帶到來香港上架。各位喜歡逛韓國「聖水洞」潮牌的話，要來這邊入手心頭好！Yahoo Style HK ・ 1 天前
《奧本海默》《蝙蝠俠：黑夜之神》監製引爆未來法戰！《法無赦》電影預告
Sony Pictures 隆重宣布，科幻懸疑電影《法無赦》（Mercy）將於2026年1月正式在香港上映。本片由《侏羅紀世界：統治霸權》 魅力男星基斯柏特（Chris Pratt）擔綱主演，《沙丘瀚戰：第二章》實力女星莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）突破性演繹人工智能法官，構建近未來世界司法困局，展開一場人性與科技的終極對決。未來法庭生死裁決，人性良知最後防線！ 「你仲有90分鐘。」一名警探（基斯柏特 飾）被控殺妻，受審於AI法官（莉碧嘉費格遜 飾）。生死關頭，佢要喺90分鐘內證明自己清白⋯⋯ ******************* ▶【影迷注意】Yahoo電影專欄現正上架！緊貼最新電影動向，安排周末睇戲娛樂！https://bit.ly/3wlSVNKYahoo Movies HK ・ 1 天前
《風林火山》高圓圓45歲減齡穿搭8公式！身上最多三色，靠「這些配件」駕馭極簡風
今年45歲的高圓圓，一直是許多人心中「氣質女神」的代表，最令人驚訝的是，她的狀態完全看不出年紀。近期她更與金城武合作主演電影《風林火山》，在坎城影展「午夜展映」單元亮相，話題度再度攀升。她的穿搭並不靠繁複堆疊，而是以簡單配色、俐落線條和恰到好處的配件，讓極簡風格散發年輕感。秘訣其實很簡單：全身顏色控制在三色以內，再藉由墨鏡、包款或珠寶首飾點綴，讓極簡不至於單調，反而更顯精緻。bella儂儂 ・ 18 小時前
北海道酒店優惠｜札幌京阪酒店一口價$99！近JR札幌站、步行可到多個景點、評分高
Trip.com於即日起至11月2日推出「暢遊日本」優惠活動，限時發售低至$99起的一口價酒店，繼10月9日推出京都八條都酒店後，10月16日晚上9點推出札幌京阪酒店每晚$99優惠，除開人均$49.5。酒店距離JR札幌站只有約5分鐘步程，機場搭電車直出JR札幌站只需約40分鐘，步行可到多個熱門景點，夠晒方便，即睇內文介紹優惠詳情！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
Nowhere Boys《給夢想家的一封信》MV音樂傳承故事 吳浩康為林子祥留鬚銘記唱歌初心
樂隊Nowhere Boys出道10周年音樂企劃，以信件為主題系列第三首作品《給夢想家的一封信》MV昨晚上架，邀請吳浩康（Deep）和麗英@小薯茄拍攝MV，一個有關音樂傳承的勵志故事。事實上，他們的確受到自己的偶像啟發和影響，而開展音樂路。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
金智媛「貓式」低物慾生活！拍完機場穿搭就換上防塵袋作背包，私下穿搭態度：我只有個開始變髒的環保袋
金智媛作為目前當紅演員，無疑是品牌的寵兒，但個性其實低調的她，偏好低物慾的生活，不時被發現在拍完機場照後，就會換上防塵袋作背包，像是過著貓一般的生活。Yahoo Style HK ・ 17 小時前
離婚歐倩怡冧翹新歡禿頭男 本尊唔否應7字回應...
【on.cc東網專訊】視帝郭晉安和歐倩怡去年宣布離婚，18年婚姻玩完。然而，安仔已重新投入演對事業，主演的《金式森林》亦已正式首播；至於歐倩怡亦已展開新生活，早前更傳出與中學師弟、旅遊達人袁學謙秘戀，但她已極力否認。不過，今日卻傳出歐倩怡已靜靜為愛起革命，被指禿東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
50歲碧咸進駐小紅書打入內地市場！「萬人迷」不到1日已有16.9萬粉絲追蹤，網民高呼「你來晚了，我已經結婚了」
碧咸 David Beckham 近日積極開托內地市場，更正式開通「小紅書」的官方帳號，只需一天已吸納 16.9 萬粉絲追蹤，「萬人迷」魅力沒法擋！Yahoo Style HK ・ 1 天前