經典女神淺野溫子健康危機！ 從趨勢劇女王到神社舞台！

經典日劇女王淺野溫子 101次求婚長髮女神魅力永不褪色

嘿，日本劇迷們，還記得那個拉大提琴、氣質爆棚的長髮美女嗎？就是讓全亞洲心動的*淺野溫子*啊！

從80年代紅到現在，她不只演技精湛，還跨足舞台和教育，人生簡直像連續劇一樣精彩～來一起回味這位永遠的螢幕女神吧😊

15歲試鏡出道開啟演藝之路

淺野溫子1961年3月4日出生於東京大田區，從小在蕎麥屋長大，個性活潑開朗。15歲那年，她通過電影《伊甸園之海》試鏡正式出道，雖然是配角，但清新氣質立刻吸引注意。

80年代初，她在《陽暉樓》等片展露演技，1984年更憑作品拿下日本電影學院獎最佳女配角，奠定堅實基礎～

之後她轉戰電視圈，主演多部趨勢劇（Trendy Drama），和淺野優子並稱「雙淺野」，成為當時最炙手可熱的女星。訪談中她常說，演戲是她的熱情，從不間斷，一路走到現在！

101次求婚爆紅亞洲的代表經典

提到淺野溫子，怎麼能不聊1991年的《*101次求婚*》呢？她飾演拉大提琴的星野達郎追求者矢吹薰，長髮飄逸、表情豐富，被粉絲封為「表情美人」！

這部劇平均收視破20%，紅遍日本、台灣、香港，甚至被翻拍成電影和韓劇，武田鐵矢那句經典台詞到现在還在流傳～

除了這部，她還演過《好想擁抱你》、《危險刑事》系列等熱門劇，80年代的搞笑角色到90年代的浪漫女主角，轉換自如，讓觀眾看得又笑又哭。她的表演風格自然細膩，總能抓住角色靈魂，難怪被譽為趨勢劇代表！

婚姻家庭低調卻幸福美滿

1983年，淺野溫子嫁給廣告界大咖、作詞家魚住勉，兩人年差14歲，但感情超穩。隔年誕下長子魚住優，他後來進入NHK當主播，聲音好聽到讓人驚豔～

一家人一向低調，魚住優直到2018年在節目上才公開媽媽身份，引起熱議。淺野溫子曾分享，結婚生子時很多人反對，擔心影響事業，

但她堅持選擇家庭，現在看來完全沒後悔。夫婦倆至今恩愛，兒子也獨立有成，私生活簡直是模範！

跨足舞台傳承古事記文化

2003年起，淺野溫子開始巡迴日本全國的「說演舞台」，在神社表演結合講故事和演戲的形式，特別專注《古事記》題材。

這不只讓她重回舞台，還傳承日本傳統文化～因為這份貢獻，2008年她受邀成為國學院大學客座教授，教導學生表演和文化知識。

她還當過SONOKO品牌的執行董事，推廣女性自我支援計劃，展現多面才華。訪談裡她笑說，演戲之外，最愛這種能接觸歷史和觀眾的活動，感覺超充實！

近年活躍銀幕造型大膽轉變

進入60歲後，淺野溫子依舊忙碌！2019年曾因健康暫停工作，但很快復出，2023年參演《回來了危險刑事》電影，換上短髮剃邊造型，前衛到讓粉絲驚呼「認不出來」，

但也有人讚「超有型」～最近訪談中，她分享愛上新興趣，生活多采多姿。從長髮女神到短髮帥氣，她用行動證明魅力不分年齡，持續挑戰新角色，讓人佩服！

Japhub小編有話說

哇，聊淺野溫子聊到停不下來～從《101次求婚》的浪漫女主角，到現在的文化傳承者，她的人生比劇還精彩！低調婚姻、跨界舞台，樣樣出色，難怪是永遠的日劇女王～

台灣香港粉絲也超多吧？下次有新作或活動，小編馬上報給大家，繼續追這位傳奇女神啦😘