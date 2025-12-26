添麥菲新作開畫大敵當前票房成功搶灘 與女友過聖誕被視為家人

【on.cc東網專訊】美國人氣男星添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）事業愛情兩皆得意，新作《Marty Supreme》近期於北美熱映中，而他與真人騷明星女友Kylie Jenner的愛情亦光速發展。

《Marty Supreme》上星期於北美6間戲院率先上映，戲院少票房卻勁收，成為自2016年《星聲夢裡人》（La La Land）以來的破紀錄票房成績。而該片於平安夜當日亦繼續勁收200萬美元（約1,560萬港元），險些擊敗北美逾2,000間戲院開畫的新作《狂蟒之災》（Anaconda）的單日票房成績。至於《阿凡達3》（Avatar 3）於平安夜仍然勁收1,070萬美元（約8,346萬港元），預計將會成為今年聖誕檔期北美最高票房電影。

廣告 廣告

另方面，添麥菲昨日與女友Kylie一家慶祝聖誕節。事後Kylie姐夫Travis Barker的繼女於社交網分享Kardashian家族的聖誕薑餅屋，屋頂有齊家庭成員的名字其中包括添麥菲，似乎已被女友家人視為家庭成員。添麥菲與Kylie於2023年4月開始拍拖，2人一直感情穩定，早前Kylie更陪男友一同宣傳新片。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】