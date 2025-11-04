低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
清原翔腦出血5年首露臉！ 模特兒轉演員巔峰期突停工！
清原翔腦出血5年首露臉！ 模特兒轉演員巔峰期突停工！
棒球場邊長大的模特兒奇遇
1993年2月2日神奈川出生，185公分O型血的清原翔，爸是少年棒球監督，從小練排球又迷攝影。
大二跑去MEN’S NON-NO徵選，2013年當專屬模特兒，2016年轉演員，靠鄰家清新臉直接爆紅。這劇情聽起來像青春日劇，誰知道中間來個急轉彎？😲
訪談直球：順滑頭髮會讓他眼神跟著跑
2019年Hot Pepper Beauty找他聊天，他笑說：「女生頭髮超順的，我眼睛會自己追上去，純本能。」2017年Cinematoday聊大角色時補一句：「壓力爆表但超嗨，得卯足勁演。」
療養期2024年11月Crank-in!更新，他又提：「跟演員哥們重逢，笑臉就是最強解藥。」這種率真，粉絲聽完只想抱抱他。😄
社群低調復活：4年首照直接破萬讚
IG @mrkiyotan 58.2萬追蹤，2025年5月23日丟出「30オーバーでヒゲ解禁」近況照，粉絲秒淚崩：「翔くん笑臉回來了！」「慢慢來，我們永遠等你。」
官方X @kiyoharashoinfo 10.3K粉專推作品，總熱度像溫火慢燉，韓國台灣粉跨海轉發「復歸倒數」，話題直接燒到亞洲。📱
作品巔峰期：朝ドラ到動作片全包
2017年《兄に愛されすぎて困ってます》高嶺兄弟、《警視庁いきもの係》，2019年NHK《なつぞら》坂場司爆紅，《虫籠の錠前》W主演鈴木拡樹。
電影《リベンジgirl》佐野祐介、《PRINCE OF LEGEND》嵯峨沢ハル、《HiGH&LOW THE WORST》、《サヨナラまでの30分》賀川洋一、《ファーストラヴ》。
2020年《東京ラブストーリー》三上健一、《恋はつづくよどこまでも》高橋教授、《死役所》，MV Sumika「エンドロール」，
照片集《清原翔 Visual Book in 『なつぞら』》。加起來25部起跳，粉絲直呼：「每部都帥到想舔屏！」🎬
健康風暴的5年空白：手術後靠友情續命
2020年6月12日感染性心內膜炎腦出血，緊急開刀後暫停，本來要演《アンサング・シンデレラ》（換成成田凌）。HuffPost說他療養超正面，
2025年2月雜記博客猜「階段復歸2025年，從輕鬆工作開始」。業界像岡田准一、藤井道人默默挺，導演圈常提「他那種自然感，缺席太可惜」（Crank-in! 2019）。這韌性，誰不服？🙌
X話題炸裂：9月重逢照直接引爆
#清原翔 永遠有火，2025年9月17日IG「いまむーと匠海と柊平が来てくれたー！懐かし楽しかったー！」跟北村匠海、上杉柊平、今村圭佑（《サヨナラまでの30分》舊班底）合照，
粉絲感動到不行：「5年友情不變，翔くん加油！」「這笑臉根本復歸預告吧。」9月16日リアルタイムニュース報「心身穩定，復歸希望大增」，
網友回「匠海他們的陪伴太暖，銀幕快讓他回來」。熱度像老友重聚，台灣粉還開線上應援會。🤗
復健日常的攝影小確幸
療養中靠攝影療癒，IG偶爾丟生活照，粉絲留言：「這視角好有溫度」「棒球魂還在，復歸演運動劇吧」。
業界綠燈：階段復歸倒數中
2025年2月博客分析「從發話動作復健，到輕鬆工作起步」，業界有腦出血後回歸的前例，導演圈傳「翔くんの自然感，銀幕不能少」。
ORICON分類他青春校園、動作全能，Filmarks評「《なつぞら》司くん永遠經典」。這氛圍，復歸根本水到渠成。🚦
Japhub小編有話說
清原翔用5年療養換友情加持，185cm魅力不減反增，從模特兒帥哥到銀幕常客，9月重逢照根本復歸倒數。
下一部HiGH&LOW續集？還是浪漫喜劇新篇？蹲Japhub等更新，保證你等他回來帥到腿軟！
