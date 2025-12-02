清水灣鄉村俱樂部老爺車展 – Cars For Good 2025 經典重現・慈善共融

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月1日 - 「清水灣鄉村俱樂部老爺車展 Cars For Good 2025」活動將於2025年12月7日（星期日）上午10時至下午4時在香港清水灣高爾夫鄉村俱樂部舉行。這項年度盛事由清水灣鄉村俱樂部主辦，一直深受車迷及家庭歡迎，讓大眾在壯麗海景下欣賞經典名車，同時感受汽車藝術與慈善精神的完美融合。經典老爺車展今年載譽歸來，展現獨特的汽車文化魅力，是城中不容錯過的年度慈善活動。
今年展出超過100輛經典及現代名車，與清水灣高爾夫球場海天一色的壯麗景致相互輝映，呈現汽車工藝百年魅力。
特別展區亮點：
開放清水灣鄉村俱樂部高爾夫球訓練學院6洞球場，打造全港唯一「海景球道展車區」，作為特別展車區，讓經典名車與藍天海景互相輝映，打造成全港最典雅的戶外展車舞台，極具震撼力。
2025 年度焦點車款：
《頭文字D》日本經典漫畫（1995 連載）之經典車款 —— 熱血車迷必到朝聖點，今年正值漫畫推出 30 年紀念，極具收藏及話題性。
英倫風情珍品展車：1959 Austin Healey Sprite（1958–1971 英國小型跑車），小巧輕盈、極富英倫風情，為場內最具歷史價值的珍品之一。
超級跑車 - 麥拿倫 McLaren 765LT（賽道限量版Track focused Limited Edition）
跑車 - Aston Martin DB11
慈善義賣：
「Cars For Good 2026 精美限量月曆」 隆重登場，月曆收錄12款經典珍藏車型，由專業攝影師拍攝製作，具藝術與收藏價值。月曆銷售所得收益將全數撥捐予清水灣高爾夫鄉村俱樂部慈善基金會，支持本地青年發展及社區項目。
掛牆月曆：港幣$88（一冊）／$128（兩冊）
多用途野餐袋 ：港幣$68
吸管保溫杯：港幣$268
三件慈善套裝（包括掛牆月曆、多用途野餐袋 及吸管保溫杯）：港幣$388
誠邀車迷、家庭與攝影愛好者一同參與這場結合慈善與汽車藝術的年度盛會。
清水灣鄉村俱樂部老爺車展 Cars For Good 2025 報名連結：https://form.jotform.com/253138481949468
