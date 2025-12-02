清水灣鄉村俱樂部老爺車展 – Cars For Good 2025 經典重現・慈善共融

【Now Sports】德甲球會奧格斯堡周一宣佈解除教練辛度華拿的職務，結束這僅僅5個月的任命。奧格斯堡周一公佈與辛度華拿（Sandro Wagner）結束合作關係。球會總監史特羅爾表示：「我們意識到以現有架構撥亂反正的信念與決心已不存在。」38歲的辛度華拿於今夏獲任命，但球隊於上周六以0:3不敵賀芬咸後，位列德甲積分榜第14位，12場比賽僅得10分，而在這名崇尚主攻的教練領軍下，迄今共失27球，沒任何球隊失球比該隊多。除了錄得自2011年以來最差的季初成績外，奧格斯堡亦在德國盃被乙組球隊波琴踢出局。曾於2016至2019年執教奧格斯堡的巴姆將暫時領軍，直到歇冬期。

now.com 體育 ・ 3 小時前