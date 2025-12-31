清水灣香港郵政私家車溜前衝入農地 司機圖救車不果受傷

大埔超級城一間火鍋店日前發生顧客擲碟鬧事案件，有店員被擊中受傷，警員到場將涉案的 37 歲女子制服並拘捕，期間曾噴胡椒噴霧。有關片段昨日（29日）在社交媒體流傳，該名女子情緒高漲，與 3 名到場警員展開罵戰，又反問自己「點樣行為不檢？」之後她被警員拉跌，再被按在地上，警員要求她冷靜，她再問：「點冷靜啊？你哋睇佢個樣紅晒！」警員發出警告後，向她噴胡椒噴霧，期間女子持續爆粗及掙扎：「仲要噴咁多！」

Yahoo新聞 ・ 1 天前