牛腩之俗稱中碎腩的位置是牛腩中起出來的橫隔腹膜的肌里位置，通常會用來做羅宋湯會比較好，今趟試用高壓煲做清湯腩出來效果極細嫩，大家不防試下吖

製作時間: 1小時內

份量人數: 3-4人



食材

碎腩 1斤

水 500ml

白蘿白 1條

唐芹 1束

蒝茜 1束

大地魚粉 1湯匙

甜米釀 1湯匙

冬菜 少許

小青桔 2粒

香葉 2片

花椒 少許

八角 少許

丁香 少許

草果 2粒

玉桂 1小塊

白豆蔻 少許

冰糖 一小塊

姜片 2片





作法:

1 ：

先將蕹白洗淨去皮滾刀切塊備用

2 ：

煲注水用大地魚粉先滾起湯底便放入1/切好的蘿白滾淋

3 ：

碎腩汆水後便可放入2/煲淋的蕹白湯內

4 ：

放入香料下冬菜蓋上壓力煲蓋上炆一小時

5 ：

便可熄火解壓開蓋灑上唐芹蒝西醉使勺上桌享用





- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56362

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com