小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
清湯蘿白牛筋腩
牛腩之俗稱中碎腩的位置是牛腩中起出來的橫隔腹膜的肌里位置，通常會用來做羅宋湯會比較好，今趟試用高壓煲做清湯腩出來效果極細嫩，大家不防試下吖
製作時間: 1小時內
份量人數: 3-4人
食材
碎腩 1斤
水 500ml
白蘿白 1條
唐芹 1束
蒝茜 1束
大地魚粉 1湯匙
甜米釀 1湯匙
冬菜 少許
小青桔 2粒
香葉 2片
花椒 少許
八角 少許
丁香 少許
草果 2粒
玉桂 1小塊
白豆蔻 少許
冰糖 一小塊
姜片 2片
作法:
1 ：
先將蕹白洗淨去皮滾刀切塊備用
2 ：
煲注水用大地魚粉先滾起湯底便放入1/切好的蘿白滾淋
3 ：
碎腩汆水後便可放入2/煲淋的蕹白湯內
4 ：
放入香料下冬菜蓋上壓力煲蓋上炆一小時
5 ：
便可熄火解壓開蓋灑上唐芹蒝西醉使勺上桌享用
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56362
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
其他人也在看
193被爆暗撻同門Candy 10個月 本尊親自拆彈
【on.cc東網專訊】男團ERROR成員193（郭嘉駿）被爆有新戀情，傳與同門女團COLLAR成員Candy（王家晴）撻着。有指二人因合作綜藝節目《公司逼我打籃球》互生情愫，至今已暗交10個月。近日兩口子更被拍得到尖沙咀晚餐，吃飽飽就返193寓所過夜度春宵。東方日報 OrientalDaily ・ 15 小時前
被通緝「赴湯」台北拳館遭淋紅油 「實在耐人尋味」
日前被廉政公署通緝的「赴湯」湯偉雄，在台北的拳館今日（24 日）被淋紅油。湯偉雄表示，他與太太的財政狀況穩健，在台灣沒有與人結怨，今日事件剛巧在廉署公佈通緝令後數日內發生，「實在耐人尋味」。他說，暴力威嚇不會改變他的立場，且會堅定不移守護公義。Yahoo新聞 ・ 1 天前
哈佛醫學院揭「5大最佳運動排行榜」！瑜伽、普拉提都不上榜，最強抗老運動不是跑步而是「這個」
網上有關「運動」的建議實在是多不勝數，到底甚麼運動才是真正有效的選擇？與其盲目跟風，不如聽聽來自哈佛醫學院的專業意見。以下5大超級運動不僅簡單易上手，還能讓身心全面升級，還能延緩衰老與身體機能退化。以下即從第5名開始揭曉，看看哪些才是真正有效又「長壽」的日常運動！Yahoo Style HK ・ 1 天前
精緻感是養出來的！日本爆紅「15步驟保養全流程」，跪坐泡澡、三明治護髮術學起來
日本女生的「細節保養」全流程解析入浴前的儀式感：梳理與暖身1洗澡前的準備，決定了清潔的效率，日本女生在進浴室前有四個關鍵動作。2梳順秀髮：先用梳子將頭髮梳開，防止洗髮時打結斷裂，也能初步帶走灰塵。3內在補水：泡澡會流失水分，入浴前喝一杯水能促進代謝。4預熱發...styletc ・ 12 小時前
馬斯克終承認FSD沒車廠想用！專家：凸顯科技路線分歧下 自駕產業正回歸理性
《electrek》周二 (25 日) 報導，特斯拉執行長馬斯克曾高調喊出三年要向同行開放 FSD(全自動駕駛系統)授權，如今卻不得不承認沒有一家車廠願意使用這一系統的殘酷現實。這起事件在汽車業引發廣泛關注，也凸顯自駕領域技術路線的激烈碰撞與產業的理性轉變。鉅亨網 ・ 8 小時前
謝天華登台唱《愛很簡單》離奇自摸扭籮 網民笑諗起「娃娃舜」｜有片
58歲嘅謝天華近年食住「大灣仔」嘅勢頭，北上搵銀撈得風生水起。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
香港女星趙雅芝如何71像40歲？中醫解析「凍齡」關鍵：掌握4大原則，保持年輕狀態
趙雅芝多年維持的飲食、運動與生活習慣，很符合抗發炎、抗氧化、維持氣血流暢的凍齡三大原則。這些習慣讓她的身體內環境維持在較低負擔、低發炎的狀態，自然能比同齡人更加年輕。姊妹淘 ・ 10 小時前
舒淇備孕1年沒結果！馮德倫被問「考不考慮領養」霸氣支持愛妻：她怎麼決定都好
馮德倫日前出席活動，被港媒問及妻子舒淇備孕未果的情況，他以輕鬆語氣化解壓力，並表示若未來太太想要領養，他也欣然接受，「怎麼會不接受呢？」更強調相關決定都由舒淇主導，「她決定就好」，展現夫妻之間的互相尊重。姊妹淘 ・ 11 小時前
衛詩雅提早慶生勁感動 生日牌跌落地都要執
【on.cc東網專訊】藝人衛詩雅（Michelle）昨日（24日）迎來41歲生日，公司在社交網放了一條為她慶生的短片，片中Michelle收到生日蛋糕後大呼感動：「好感動，你哋估到我今年生日要一個人過，我要喺劇組過︳所以提前同我慶祝，我會順利拍攝，許個願先。」許東方日報 OrientalDaily ・ 14 小時前
創辦人陳永安離世 太興集團委任陳家強為董事會主席
太興集團(6811.HK)宣布，公司之執行董事陳家強現獲委任為董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員，以及公司之執行董事陳淑芳現獲委任為董事會副主席，並於2025年11月25日起生效。infocast ・ 18 小時前
陳康堤唱live被批評唔夠氣聽到好辛苦 叱咤頒獎禮有機問鼎女新人王
陳奕迅愛女陳康堤今年出道，爸爸唱功了得難免令Constance備受注目。近期康堤同所屬嘅華納一班歌手不時參與校園show，有網民分享咗康堤現場演繹新歌《一律建議分手》嘅片段，但就被批評「唔夠氣」、「聽得好辛苦」。當日康堤將露腰裝示人，同樣躺著也中槍，網民笑指著到好似有肚腩仔咁。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
吳卓林疑返港擺攤檔謀生 照片流出遭瘋傳
前亞姐冠軍吳綺莉的女兒吳卓林，自從離家出走宣布與大她12歲的女友Andi在加拿大登記結婚後，兩母女關係至今陷入僵局。神隱多時的吳卓林近日終有消息曝光，內地社交網流傳一張疑似她在香港旺角街頭擺攤售買自家手繪設計加工的衣服，相中身處攤檔，對鏡頭舉V兼露出燦爛笑容。東方日報 OrientalDaily ・ 8 小時前
戶田恵梨香生完娃後變化！ 37歲辣媽突然剪超短頭髮？
1988年神戶出生，6歲那年阪神大震災，家被埋，她爸從瓦礫把她挖出來，旁邊鄰居家卻永遠沒聲音了。從那之後她超怕黑、超怕死，但偏偏又超硬撐。Japhub日本集合 ・ 14 小時前
日本機場擠滿了回中國旅客 整趟航班滿座
近日多名中國網友發布影片，稱日本多座機場擠滿了返回國內的中國民眾，有的原計劃近期回國，也有人選擇提前結束在日行程安排，提前回國，大家拎著大包小包排隊登機。鉅亨網 ・ 17 小時前
向華強罕談童年被舅父醉酒霸凌 為保護媽媽練武報仇：有那個童年陰影
影視大亨向華強以電影《賭神》「龍五」一角為人熟悉，近年活躍內地社交平台；日前，向華強拍片分享人生經歷，罕見回憶被舅父霸凌嘅童年往事。影片中，向華強細述童年家變，指當年媽媽帶住弟弟（向華強舅舅）嫁畀爸爸，舅舅平日正常，但一飲酒就變「狂魔」，衝進廚房拿刀亂砍，當時連警察無能為力，家人不敢吭聲。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
51歲楊恭如霸氣反擊網民整形指控 拍片力證「原裝臉」：人只要活着就會老
楊恭如於1995年參加亞洲小姐，並得到冠軍，其混血臉蛋被封「亞姐中的亞姐」，入行後隨即備受力捧，擔正劇集女主角。不過，2022年被爆出介入前「上海富商」周正毅婚姻，逐漸淡出香港娛樂圈轉到內地工作，同時定居上海。楊恭如不時於社交平台分享美妝保養、旅行等資訊，又加入帶貨行列；去年分享拍寫真花絮，被網民激讚保養得宜，有網民更指楊恭如多年來都冇太多變化：「這麼多年過去了，我都老了，女神還是那麼漂亮」。不過，以凍齡美貌聞名嘅楊恭如近日卻遭網民批評顏值大跌，有網民直指佢髮量變得稀薄、皺紋明顯，甚至懷疑整形，楊恭如不忍默默承受，霸氣拍片反擊網民指控。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前