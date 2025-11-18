清潔工去錯地址遭槍殺 印第安納州62 歲男戶主被控過失殺人 掀自衛界線爭議｜Yahoo

警員在案發地點調查 (WRTV vía AP)

【Yahoo新聞報道】美國印第安納州一名危地馬拉外勞婦人與丈夫受僱於清潔公司，被派往上門清潔時去錯地址，被一名 62 歲男戶主誤以為爆竊故開槍擊斃。男戶主被檢控過失殺人罪，面臨最高 10 至 30 年監禁、罰款 1 萬 美元（約 78,000 元）。該案在當地掀起「就地自衛」（stand-your-ground law）自衛法爭議，警方表示，沒有證據顯示死者在被槍擊前曾進入房屋。

戶主誤以為有人爆門

控方案情指，32 歲的危地馬拉清潔工里奧斯（Maria Florinda Rios Perez De Velasquez）被發現 11 月 5 日早上約 7 時倒斃在印第安納州布恩縣懷特斯鎮（Whitestown）一間民居前的門廊，被證實當場死亡。里奧斯的丈夫毛里西奧（Mauricio Velasquez）表示，清潔公司當日派人到附近單位工作，他與妻子一同前往，但誤認地址，里奧斯當時嘗試以清潔公司提供的鎖匙開門，他們約花了 30 秒至 1 分鐘嘗試開門，期間沒有聽到屋內有人說話或任何動靜，兩人亦沒有拍門、搖門或嘗試以武力破門，更沒有踏足屋內一步。直到妻子中槍倒下，渾身是血，他才意識到有人開槍。他表示，妻子是 4 名子女的母親，家人其後在網上發起眾籌。

涉嫌開槍的男戶主安德森（Curt Andersen）則表示，當時和妻子在樓上睡房睡覺，聽到大門傳來聲響，以為有人用鎖匙或工具企圖爆門。他感到害怕，透過屋內窗戶看到門外有兩人，心想「要做點事」，於是取出手槍上膛，其後在門後開槍。

現場沒有硬物撞擊或破壞痕跡

警方發現現場大門有一個彈孔，但沒有門板、門鎖或門框有被硬物撞擊或破壞痕跡。安德森承認，期間大門從未被打開，他亦沒有表明身分或出聲喝止對方，就直接扣動扳機。安德森現被羈押於印第安納州布恩縣監獄，等待首次提堂。

印第安納州是全美 31 個設有「就地自衛」（stand-your-ground law）法的州份之一，相關法律容許市民在相信有人企圖非法闖入其住所時使用致命武力。該法律亦成為該案最大爭議點，警方指，案中沒有證據顯示死者曾踏入屋內。檢控官Kent Eastwood表示，控方將嘗試向陪審團證明，被告當時不可能合理相信自己必須開槍自保。

檢方：被告不可能合理相信必須開槍

安德森的律師 Guy Relford 則在社交平台 X 發聲明，對檢方提控感到失望，他重申當事人相信在法律下有自衞權利。

印第安納大學專研槍械權利的法律學者Jody Madeira指，今次案件「可怕」且「極為罕見」，從一般法律原則而言，只要出於正當目的，公眾人士可合法踏足私人住所的前廊，直至被屋主要求離開為止，屋主不能僅因對方踏上門廊便以槍械射擊。她認為，案中男戶主雖感到害怕，但單是主觀恐懼並不足以援引「就地自衛」法，因為現場沒有非法入屋行為。

