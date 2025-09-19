清真認證資助今日起接受申請 餐廳可獲半額資助 上限為5000元

【on.cc東網專訊】為配合政府《施政報告》鼓勵業界提供穆斯林友善設施及餐飲的政策，香港旅遊發展局（旅發局）推出「香港餐廳清真認證資助計劃」，由即日(19日）起至2027年1月31日，凡於2025年9月17日至2026年12月31日期間成功取得清真認證的餐廳，可獲認證費用半額資助，上限為5,000港元。每間餐廳於計劃期間最多可獲資助一次，業界可於網上下載申請指引及表格。

申請流程方面，餐廳須於2025年9月17日至2026年12月31日取得清真認證，並於2027年1月31日前提交網上申請表格，連同商業登記副本、相關牌照副本、清真認證證書及認證費用收據副本等證明文件，透過電郵遞交。旅發局其後將核對資料，並以電郵通知申請結果，成功申請者將於兩個月內獲發資助。

廣告 廣告

旅發局表示，一直透過「認證、教育和宣傳」三大策略，與業界攜手完善旅遊配套，打造香港成為「穆斯林友善」旅遊目的地。本港清真認證餐廳數目已由2024年初約100間增至現時195間。旅發局補充，期望新資助計劃鼓勵更多飲食業界申請清真認證，為穆斯林旅客在飲食方面提供更豐富的餐飲選擇和體驗。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】