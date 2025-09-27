清算政敵 川普要求微軟開除前司法部副部長

（法新社華盛頓26日電） 美國總統川普今天表示，微軟公司（Microsoft）應解雇摩納可（Lisa Monaco）。摩納可曾在兩任民主黨總統任內服務，目前擔任微軟全球事務總裁。

川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）上表示，摩納可「對美國國家安全構成威脅，特別是考慮到微軟與美國政府簽有重大合約」。 他在貼文中寫道：「我認為微軟應立即解除摩納可的聘用合約。」

自今年1月上任以來，這位共和黨總統已對其認定的敵人及政治對手採取多項懲罰性措施。

前聯邦調查局局長（FBI）、川普的知名批評者柯米（James Comey）昨天被起訴兩項刑事指控。川普今天表示，他希望「還有其他人被追究」。