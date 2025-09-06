清遠泳池排水口吸走7歲女 消防挖路找回遺體

【on.cc東網專訊】廣東省清遠市某小區一名7歲女童近日被泳池排水口吸入身亡。當地應急管理局工作人員周五（5日）向內媒證實事件，指事發三天內政府已成立聯合調查組，事故仍在調查。

網上閉路電視畫面顯示，有3名小孩在泳池裏玩耍，當游到泳池一角時，一名小孩消失在畫面中，另外2名小孩試圖救人。後來小孩家長、小區保安和泳池救生員趕到，家長抱起1名孩子離開，另1人也跟着走，但未見到第3名孩子的身影。另有影片顯示，到了晚上，泳池邊停了一輛消防車，消防人員挖開泳池邊的路面，有人說挖掘機出一名女孩。網傳事發於清源市清城區保利天匯熙園小區。

清城區應急管理局的工作人員周五稱，事發後第一時間與家屬溝通開展善後工作。東城區街道辦事處工作人員則表示事件已處理好。清飛社區居委會指，事發後派出所介入，目前已處理結案了。網傳事發後清遠市一體育公司發布通知稱，接到上級行政部門緊急通知，8月30日清城區全區游泳場所停業進行安全隱患排查。在事發小區附近上述體育公司旗下門店，工作人員稱泳池目前沒開放，「（9月）8號（日）才開」。清城區文旅體育局工作人員稱不便透露安全排查工作。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】