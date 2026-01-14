Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

清遠長隆森林王國買一送一優惠｜人均$137.5！玩盡全園區：親親長頸鹿＋森林過山車

已經去過廣州長隆、珠海長隆，想試試新園區？長隆第3個大型度假區——清遠長隆森林王國，近年成為北上親子遊新貴！這個主打「森林生態」與「野生動物」的清遠長隆森林王國，自去年開幕以來話題不斷。

如果你還在觀望票價，現在就是入手的最佳時機！Klook將於1月14日晚上9時推出買1送1優惠，人均只需$137.5就可以玩足全日。優惠名額有限，以長隆的人氣，估計開賣後會極速售罄，想以半價解鎖長隆最新森林樂園？即睇以下搶飛攻略！

廣告 廣告

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，緊貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

清遠長隆森林王國是一個集森林探險、動物互動、主題遊樂、文化演藝、研學保育及特色餐商於一體的綜合性森林野趣王國。（圖片來源：Klook）

⭐1月14日晚上9時必搶買1送1優惠！人均$137.5起

平時去長隆玩，門票隨便都要$400起跳，一家大細去都幾「肉赤」。但今次Klook的快閃優惠，只要在1月14日晚上9時起，預訂清遠長隆森林王國1日票並輸入指定優惠碼「QINGYUAN0114」，即享買1送1優惠！原價$550的門票，現在$275就有2張，人均只需$137.5，非常「抵玩」！有計劃去清遠玩的朋友，記得校定鬧鐘準時入碼搶飛！

清遠長隆森林王國門票1日票

價錢：$275/2人，人均 $137.5 （原價：$550）

優惠碼：QINGYUAN0114

經Klook預訂

全開放式觀賞長頸鹿＋暢玩森林系機動遊戲

清遠長隆森林王國與其他園區最大的分別，在於其「無邊界」的森林體驗，樂園以「中央大草坪」為中心，向外延伸出多個主題區，包括：鸚鵡雨林、猿林猴島、英熊谷、小蟲大世界、長頸鹿大草原、獅王山、空中探索、蒸汽火車穿越大非洲等12大主題區，當中擁有全亞洲最大的長頸鹿種群，參觀者還可以近距離與長頸鹿在森林中互動，打卡一流！

極具特色的蒸汽火車穿越大非洲，將有機會近距離探訪非洲象遷地保護大種羣、白犀牛家族等眾多珍稀動物大家族。（圖片來源：Klook）

樂園以中央大草坪為中心，延伸出鸚鵡雨林、猿林猴島、英熊谷、孖寶劇場、小蟲大世界、長頸鹿大草原、空中探索、獅王山以及蒸汽火車穿越大非洲等12大主題區。（圖片來源：Klook）

當中擁有全亞洲最大的長頸鹿種群，參觀者還可以近距離與長頸鹿在森林中互動。（圖片來源：Klook）

除欣賞動物奇觀外，當然少不了玩刺激的機動遊戲！清遠長隆利用了當地的山勢地形，設計出11項獨有的森林系遊樂設施，如長頸鹿轉轉杯、花叢過山車、瓢蟲飛機、獅王摩天輪等，滿足大人細路不同刺激程度需要。園區內亦設有豐富的巡遊表演及特色餐飲，由朝玩到晚都絕無冷場。加上清遠距離香港不遠，高鐵直達後可轉乘專車，非常適合作為2日1夜的短線遊目的地！

必玩彈射過山車（圖片來源：官方網站）

獅王摩天輪（圖片來源：官方網站）

超級海盜船（圖片來源：官方網站）

清遠長隆森林王國

地址：清遠市清城區長隆旅游度假區（地圖按此）

交通方式：磁浮旅遊專線列車「長隆站」，或廣清城軌「銀盞站」轉乘的士約10分鐘車程。

更多相關文章：

深圳華南首間常駐姆明咖啡店 13號線石鼓站行3分鐘即達！還原北歐風打卡場景＋必買限定商品

深圳地鐵4條新線同步通車！大鵬新區首條地鐵＋羅湖直達機場＋東門站一出即商場

深圳灣口岸巴士總站歸位！一出關即有2條免費專線巴士｜網民：太好了，不用行死人

大灣區辦年貨旅行團！暢遊深圳/廣州/佛山/惠州/江門辦年貨景點！人均$139起送手機數據卡

深圳交通優惠｜深圳前海華發冰雪熱雪奇蹟直通巴單程只需$70！市區多個上落點、1小時直達