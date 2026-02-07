黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
清遠長隆永東跨境巴士優惠｜車票半價、單程$90起！直達清遠長隆森林王國、長頸鹿城堡酒店
清遠長隆度假區在2025年1月盛大開幕後，隨即成為新興親子旅遊熱點！除了選擇搭高鐵到清遠轉車外，還可以直接在香港乘搭跨境直通巴士，由香港市區直達清遠長隆門口，經深圳灣口岸過關，車程約需3至3.5小時。Yahoo Travel搜羅了最新的永東跨境巴士優惠，建議大家Bookmark此文章以便不時之需。
KKday推出永東巴士車券半價優惠，只要$50就可以入手價值$100的兌換券，大大節省了$50車費，相當划算！購買優惠現金券後，只要到永東巴士官網訂車飛時輸入兌換碼即可，可彈性選擇出發日期、車次時間，夠晒方便～
⭐永東巴士半價優惠！$50入手價值$100現金兌換券
現時KKday正推出永東巴士現金券半價優惠，分2個票價：$100及$50，以價值$100現金兌換券為例，折後只要$50，非常划算。由於優惠券兌換日期直至2026年4月30日，涵蓋農曆新年、清明節、復活節，建議大家提前入手優惠券，以便在假期時到內地旅行。
【香港旅遊展5折】永東巴士香港市區＜往／返＞大灣區各線HK$100現金兌換券
價錢：$50
輸入優惠碼【26WTBUS100】
優惠券兌換日期：即日起至2026年4月30日
【香港旅遊展5折】永東巴士香港市區＜往／返＞大灣區各線HK$50現金兌換券
價錢：$25
輸入優惠碼【26WTBUS25】
優惠券兌換日期：即日起至2026年4月30日
現金券會以$100或$50金額發出，每張券一個兌換碼，會隨確認電郵附上。收到確認電郵後，就可以到永東巴士網站購買車票，以香港到清遠長隆為例，成人每程$140起，選擇車次時間、填妥乘客資料後，便可以在優惠碼一欄填寫兌換碼，系統會自動扣減金額，如果使用$100現金券，網上付款$40餘額便可。提提大家，每張單程車票只能使用一個優惠碼或現金券。
永東巴士網站
網址：按這裡
九龍區上車直達清遠長隆
永東直通巴每日來回香港及清遠12程班次，最早班車由於上午7時10分在觀塘apm開出，途經鑽石山、旺角油麻地、沙田、葵芳、荃灣、屯門、元朗及深圳灣口岸；從清遠返港的班次則會於下午3時由清遠國際酒店開出，3時30分到達清遠長隆，回程同樣途徑香港各車站。票價方面，從香港前往清遠的成人單程票價為每位$140，65歲以上長者及3至12歲小童為每位$90；從清遠返回香港的成人單程票價為每位$130，65歲以上長者及3至12歲小童同樣為每位$90。
清遠長隆森林王國
地址：清遠市清城區長隆旅游度假區（地圖按此）
相關文章：清遠長隆森林王國門票優惠
清遠長隆長頸鹿城堡酒店
地址︰清遠市清城區長隆大道1號長頸鹿城堡酒店（地圖按此）
相關文章：清遠長隆長頸鹿城堡酒店優惠
