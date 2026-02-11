Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

清遠純玩2天團人均低至$199！住溫泉度假山莊、歎獨立泡池、包食3餐、任玩KTV、麻將

$199起就可以北上玩兩日？真的可以！KKday最近推出的清遠純玩2天團，行程安排入住2025年新裝修的佛岡樵春溫泉度假山莊，最大亮點是每間房都設有獨立泡池，私隱度極高，而且包括3餐膳食及暢玩KTV、麻將、浸溫泉等酒店設施！如果6人同行，更可以免費升級住3房1廳大別墅，還有私人麻將枱隨時打麻將，簡直是為港人度身訂造的「包棟式」度假體驗！平均計算人均低至$199，想來個短途旅行充電就要記好出發時間！

入住溫泉度假山莊Staycation！歎獨立泡池、任玩KTV＋麻將

作為純玩團，酒店住宿絕對是重要的一環。於2025年完成新裝修的佛岡樵春溫泉度假山莊，裝修設計都充滿度假風情，每個客房均設有獨立泡池，住客可隨時享受浸溫泉時光；另外酒店亦設有室外泳池，以及配備KTV、麻將等娛樂設施，可與家人朋友盡情玩樂！

KKday是次的清遠純玩2天團，會安排團友入住2025年全新裝修的佛岡樵春溫泉度假山莊（圖片來源：KKday）

酒店設有室外泳池。（圖片來源：KKday）

酒店每個客房均設有獨立泡池，住客可隨時享受浸溫泉時光。（圖片來源：KKday）

團友會被安排入住雙床房或大床房。（圖片來源：KKday）

人均低至$199！包食3餐

除可享受酒店Staycation外，旅行團還包括3餐膳食，首日午餐會品嚐「特色香茅雞風味宴」，晚餐則會歎「山水滋味宴」；翌日享用完酒店自助早餐後，便會前往擁有百年歷史的嶺南古村落「湯塘古鎮」，朝聖以千年氡溫泉而聞名的熱門景點，感受清遠歷史文化。這個清遠純玩2天團原價每人要$299，現KKday推出67折優惠，每人減至$199，價格已包含酒店住宿、部分餐食及交通，不過則未包括2天合共$160的服務費。六人同行的朋友，更可免費升級至三房一廳的別墅房，內含獨立泡池、衛生間及麻將機，全日私密狂歡都完全不成問題！

【保證成團｜雙床房／大床房】清遠純玩2天團｜2025年新裝修佛岡樵春溫泉度假山莊｜尊享每房獨立泡池｜酒店室外泳池｜歡唱KTV、任打麻將、任浸溫泉

價錢：成人$199／位、兒童（2至9歲）$169／位 （原價$299）

SHOP NOW

【保證成團｜6位同行免費提升3房1廳別墅房】遠純玩2天團｜2025年新裝修佛岡樵春溫泉度假山莊｜每房獨立泡池、衛生間、大廳麻將一台｜尊享每房獨立泡池｜酒店室外泳池|歡唱KTV、任打麻將、任浸溫泉

價錢：成人$199／位、兒童（2至9歲）$169／位 （原價$299）

SHOP NOW

每團包1間KTV房，先到先得。（圖片來源：KKday）

酒店還設有桌球、乒乓球等設施。（圖片來源：KKday）

一行人會遊走百年嶺南古村落「湯塘古鎮」。（圖片來源：KKday）

