清遠純玩2天團人均低至$199！住溫泉度假山莊、歎獨立泡池、包食3餐、任玩KTV、麻將
$199起就可以北上玩兩日？真的可以！KKday最近推出的清遠純玩2天團，行程安排入住2025年新裝修的佛岡樵春溫泉度假山莊，最大亮點是每間房都設有獨立泡池，私隱度極高，而且包括3餐膳食及暢玩KTV、麻將、浸溫泉等酒店設施！如果6人同行，更可以免費升級住3房1廳大別墅，還有私人麻將枱隨時打麻將，簡直是為港人度身訂造的「包棟式」度假體驗！平均計算人均低至$199，想來個短途旅行充電就要記好出發時間！
入住溫泉度假山莊Staycation！歎獨立泡池、任玩KTV＋麻將
作為純玩團，酒店住宿絕對是重要的一環。於2025年完成新裝修的佛岡樵春溫泉度假山莊，裝修設計都充滿度假風情，每個客房均設有獨立泡池，住客可隨時享受浸溫泉時光；另外酒店亦設有室外泳池，以及配備KTV、麻將等娛樂設施，可與家人朋友盡情玩樂！
人均低至$199！包食3餐
除可享受酒店Staycation外，旅行團還包括3餐膳食，首日午餐會品嚐「特色香茅雞風味宴」，晚餐則會歎「山水滋味宴」；翌日享用完酒店自助早餐後，便會前往擁有百年歷史的嶺南古村落「湯塘古鎮」，朝聖以千年氡溫泉而聞名的熱門景點，感受清遠歷史文化。這個清遠純玩2天團原價每人要$299，現KKday推出67折優惠，每人減至$199，價格已包含酒店住宿、部分餐食及交通，不過則未包括2天合共$160的服務費。六人同行的朋友，更可免費升級至三房一廳的別墅房，內含獨立泡池、衛生間及麻將機，全日私密狂歡都完全不成問題！
【保證成團｜雙床房／大床房】清遠純玩2天團｜2025年新裝修佛岡樵春溫泉度假山莊｜尊享每房獨立泡池｜酒店室外泳池｜歡唱KTV、任打麻將、任浸溫泉
價錢：成人$199／位、兒童（2至9歲）$169／位
（原價$299）
【保證成團｜6位同行免費提升3房1廳別墅房】遠純玩2天團｜2025年新裝修佛岡樵春溫泉度假山莊｜每房獨立泡池、衛生間、大廳麻將一台｜尊享每房獨立泡池｜酒店室外泳池|歡唱KTV、任打麻將、任浸溫泉
價錢：成人$199／位、兒童（2至9歲）$169／位
（原價$299）
香港櫻花2026｜沙田石門逾150棵富士櫻／河津櫻夢幻盛開！即睇櫻花花期＋地址＋交通方法
每年春季都是賞櫻季節，除了飛往日韓台，其實香港也有不少賞花景點！當中沙田石門的安景街公園，沿河畔種有超過150棵櫻花樹，包括今年新種的12棵河津櫻，以及城門河河畔的富士櫻等，免費入場，不用坐飛機都能漫遊於櫻花公園，立即看看櫻花花期及前往的交通方法吧！
港人報團北上倍增 業界︰受尋秦記影響 西安成新寵
今年農曆新年請兩天假就可以連放9天長假期，不少市民已計劃好外遊，甚至最早在周六出發「避年」。永安旅遊表示，距離新歲尚有一星期，目前報團人數與去年比升一成，當中長線升約四成，中國長線增兩成，而亞洲線則持平。日韓仍是港人首選的旅遊目的地，但是內地團的數目亦不斷上升。永安旅遊總經理馬世文指，受電影《尋秦記》熱潮影響，近期西安更成為熱門報團目的地。馬世文透露，市民近年跟團到內地比例愈來愈高，由疫情前佔總體約25%至30%，升至去年50%至55%。中國長線團更連續3年錄得升幅，當中去年出團量按年升逾1倍。他分析，內地的景點及設施持續提升，加上高鐵網絡發展，令港人北上旅遊更便捷，「最近很火熱的兩個目的地，一個是重慶，另一個是西安。」當中受到電影《尋秦記》帶動，近兩個月西安報團率增幅約四成。
去東京血拚住這超方便！新宿、池袋等鬧區車站周邊飯店精選
說到東京自由行，就會想到血拼購物行程！在短暫的東京旅遊中，最重要的就是與時間賽跑，有效率的運用時間把想去的地方都跑遍。除了行程流暢、安排交通為首要方法之外，選擇飯店也是需要下功夫！找到一間能夠去哪都便利的飯店就成了非常重要的事囉。 東京都內有幾個重要車站，除了有多條鐵路通過外，附近更是好逛好買。只要選定這些車站附近的飯店作為據點，那麼出外瘋狂購物再也不需要繞遠路。LIVE JAPAN將精選新宿、池袋、澀谷以及秋葉原，這些許多觀光客都知道的大站，將飯店精選清單整理給大家，這樣下次的東京行就不用煩惱該怎麼挑飯店啦！ 首圖照片來源：Booking.com
在日本人心目中，東京之中最喜歡的街道是哪裡呢？
最受外國旅客中歡迎的觀光區－東京。作為日本的首都，因此許多人可能會優先選擇到東京旅行。東京其實又可以細分中心的23區（77個地區）以及39個市町村。跟歐美相較，土地面積雖然不算廣大，但之中卻有100個以上的區域相鄰。 而對外國旅客來說其中最受歡迎的觀光地區就屬新宿、澀谷與淺草周邊了。不過，究竟在日本土生土長的日本人心目中，最喜愛的街區又會是哪裡呢？這次訪問了五位日本人，請教他們喜愛的東京街區。讓我們看看在日本人心目中，東京是個什麼樣的街道吧！
【東京上野景點】不只有櫻花！上野公園的春夏秋冬四季不同的面貌&活動資訊
位於東京台東區的「上野恩賜公園」（以下稱「上野公園」），於1873年被指定為日本第一座公園，是處蘊含歷史的熱門景點。由於園內處處皆是綠意盎然的景色、因此別名也稱作「上野之森」。另外，在總面積約53萬平方公尺的廣大占地內，除了因大貓熊而聞名的「恩賜上野動物園」之外，「東京國立博物館」、「東京都美術館」以及「國立西洋美術館」等等的藝術文化景點也非常的豐富充實。 除此之外，上野公園從江戶時代開始便是著名的「熱門賞櫻景點」，每到春天絡繹不絕的賞櫻遊客，使得公園熱鬧不已，但其實除了春天以外，四季分明的風貌也是必賞之處喔！接下來讓我們來各別介紹上野公園春‧夏‧秋‧冬四季夢幻美景的迷人之處喔。 main image：KungChuyada / Shutterstock.com
3招讓你「高效率玩京都」！京都自由行旅遊行程這樣安排最省時
終於來到想來已久的京都！走出JR京都車站之後，「從這裡開始要怎麼繞才能節省移動時間呢？」有這種想法的旅客朋友一定非常多吧。 最理想的京都觀光方式就是花個幾天慢慢在此遊玩，但是旅客通常日數有限，都是短時間馬上又要到下一個地方。這樣的話當然會有「要用最高的效率去逛！」的想法。接下來就讓LIVE JAPAN來幫助大家實現這個願望！
內地農曆新年長假期 旅遊業界料138萬內地客訪港
【on.cc東網專訊】農曆新年臨近，內地今年有9日假期，旅監局日前估計約2,200個內地旅行團在新年假期間訪港，涉及8.6萬人次。香港旅遊促進會總幹事崔定邦今日（10日）在電台節目中表示，預計新年假期超過95%訪港內地旅客為個人遊，人數超過130萬。在酒店房間預
東京離島旅行趣～伊豆群島、小笠原群島的島嶼介紹＆交通、推薦住宿
許多人都以為想要在日本享受熱帶島嶼氛圍的話，最好的選擇就是前往日本最南端的沖繩。其實偷偷告訴大家，東京其實也有許多讓人驚艷的秘境離島，能讓你享受天堂般的美景以及愉快放鬆的小島氛圍喔！ 這篇文章要介紹的「東京島群」也被稱為「伊豆群島」。這些島都隸屬於東京，而且從東京搭乘渡輪或飛機很方便快速就能到達。其中包括以大島、利島、式根島、新島、神津島、三宅島、禦藏島、八丈島和青島組成的九個伊豆群島，以及涵蓋父島和母島兩個主要小島的小笠原群島。這些小島們同樣都擁有溫暖的天氣、透明湛藍的無敵海景，魅力一點也不輸給位於南方的熱帶島嶼們。 從東京前往東京島群島不需要太多的舟車勞頓，而且其中不少島嶼一整年都有活動可以參加。不過想要感受「熱帶島嶼度假感」的話，建議大家在春末和初秋之間拜訪。以下就由距離東京最近的島嶼開始一一介紹給大家。 首頁照片：PIXTA
攜程(09961.HK)Trip.com：港人春節長假傾向亞太區中短程旅遊
攜程-S(09961.HK)旗下國際一站式旅遊服務平台Trip.com公布最新旅遊數據，指出農曆新年將至，今年長假期港人較傾向於選擇在亞太區內的短程至中程旅遊，反映旅遊市場復甦強勁，而且需求持續穩定。 Trip.com航班數據顯示，今年港人農曆新年的平均旅程長度約為7.7天，約40%香港旅客在出發前31至60天進行預訂，近一半香港旅客甚至提早兩個月以上進行預訂。其他市場如台灣、新加坡及日本亦呈現類似趨勢，反映各地旅客均提早部署農曆長假期。 旅遊目的地方面，日本、泰國、南韓、菲律賓、越南、馬來西亞、新加坡及印尼繼續成為港人熱門旅遊目的地，中短途行程佔整體約六成，而長線旅程方面則以澳洲及英國最受青睞。從年齡層分布觀察，35至49歲群組佔比最高，家庭與親子出遊需求明顯；同時，18至34歲年輕旅客以及長者旅遊比例均有上升趨勢，展現「多世代同行」的節日出遊新氣象。 Trip.com又指，香港亦成為亞太旅客農曆新年期間的熱門旅遊目的地，數據顯示入境旅客主要來自日本、南韓、泰國、越南、馬來西亞及新加坡，同時英國與美國長途旅客比例亦顯著上升。近八成入境旅客選擇入住四星或以上酒店，反映外地旅客對優質住宿
仙台出發約1小時！宮城「鳴子溫泉鄉」交通方式、周遊券、溫泉住宿、美食＆伴手禮【保存版】
在日本的10種溫泉泉質中，「鳴子溫泉鄉」就擁有8種泉質，是相當少見的溫泉鄉。此溫泉鄉有「鳴子溫泉」、「中山平溫泉」等5個溫泉聖地，是東北數一數二的知名觀光景點。其中的鳴子溫泉是觀光名勝景點，溫泉街上除了有溫泉設施，還有鱗次櫛比的伴手禮店與餐飲店。這回要大家介紹的是，小編精選出的5個景點，除了有到鳴子溫泉鄉令人想走訪的溫泉聖地之外，還有順路能前去的地方。
日本山陽新幹線車票優惠｜送日本景點9折優惠碼！買票攻略：列車種類＋車程＋座位級別＋行李限制＋票價比較
在日本國內旅遊時，以速度快、準時率高、乘坐舒適及安全性見稱的新幹線，早已成為不可或缺的重要交通工具。其鐵路網絡橫跨日本全國，由北海道最北端一路延伸至九州最南端，無論是跨城市移動還是長途行程規劃，皆是旅客首選。現時日本有10條新幹線主要路線，Yahoo Travel一口氣整理了山陽新幹線的列車種類、所需時間、座位級別、行李限制及票價比較，並附上實用購票方法，讓首次搭乘或自由行旅客都能輕鬆規劃行程。
Trip.com 農曆新年旅遊以亞太短線遊最受歡迎
隨着農曆新年臨近，今年的「請二放九」長假期帶動港人出遊。根據Trip.com最新航班及酒店數據，亞太區短至中程旅程仍為港人旅遊首選，反映出旅遊市場復甦強勁且需求持續穩定。 Trip.com航班數據顯示，今年港人農曆新年的平均旅程長度約為7.7天，約四成香港旅客在出發前31至60天進行預訂，近一半香港旅客甚至提早2個月以上進行預訂，其他市場如台灣、新加坡及日本亦呈現類似趨勢，顯示各地旅客均提早部署農曆長假期，希望能夠制訂最心儀的旅遊行程。 亞太地區為熱門目的地,家庭與多世代出行成主流。在目的地選擇方面，日本、泰國、南韓、菲律賓、越南、馬來西亞、新加坡及印尼持續成為港人熱門旅遊目的地，長線旅程方面則以澳洲及英國最受青睞。中短途行程佔整體約六成，反映港人偏好文化體驗與休閒度假兼具的旅遊模式。 除出境熱潮外，香港亦成為亞太旅客農曆新年期間的熱門旅遊目的地。Trip.com數據顯示，入境旅客主要來自日本、南韓、泰國、越南、馬來西亞及新加坡，同時英國與美國長途旅客比例亦顯著上升。近八成入境旅客選擇入住四星或以上酒店，反映外地旅客對優質住宿體驗的重視。 今年農曆新年期間，不少東亞及東南亞目的地受惠於
同程旅行(00780.HK)：杭州、青島等內地城市農曆新年赴港遊客流增幅逾200%
同程旅行(00780.HK)旗下國際旅行平台Hopegoo CEO沈文靖表示，平台數據顯示，今年香港農曆新年假期期間(2月17日至19日)香港居民到內地旅遊渡假的需求較去年同期增幅明顯。數據顯示，農曆新年假期到內地旅遊的港人當中35歲以下的年輕人佔比高達45%，50歲以上的中老年人群佔比約為10%。 同程旅行平台截至2月10日的數據顯示，香港位居內地居民農曆新年出境遊的前五大熱門目的地之列。同時，深圳、廣州、上海、北京、珠海、重慶等均為港人農曆新年到內地旅遊渡假的熱門目的地。 隨著內地赴港個人遊城市的持續擴容，農曆新年赴港遊的熱門客源城市在大灣區城市與京滬等一線城市之外，來自杭州等新一線城市的赴港遊客流增幅明顯。同程旅行平台數據顯示，今年農曆新年假期赴港遊客流量較大的內地城市主要有深圳、廣州、北京、上海、杭州、成都、無錫、青島、寧波等。其中，杭州、青島、寧波等地的赴港遊客流增幅均超過了200%。 農曆新年期間，內地居民赴港旅遊需求旺盛，熱門地段的酒店價格漲幅明顯。同程旅行平台截至2月10日的預訂數據顯示，2月15日至2月23日入住的香港酒店均價較去年同期上漲逾130%。與去年同期相比，
日本九州新幹線車票優惠｜即減$150！買票攻略：列車種類＋車程＋座位級別＋行李限制＋票價比較
在日本國內旅遊時，以速度快、準時率高、乘坐舒適及安全性見稱的新幹線，早已成為不可或缺的重要交通工具。其鐵路網絡橫跨日本全國，由北海道最北端一路延伸至九州最南端，無論是跨城市移動還是長途行程規劃，皆是旅客首選。現時日本有10條新幹線主要路線，Yahoo Travel一口氣整理了九州新幹線的列車種類、所需時間、座位級別、行李限制及票價比較，並附上實用購票方法，讓首次搭乘或自由行旅客都能輕鬆規劃行程。
初二煙花2026〡18個年初二煙花匯演地點及餐廳推介！低至$328起/早鳥優惠/180度全景天際線
初二煙花2026〡農曆新年即將到來，想與親朋好友共聚歡度新年，除了要吃團年飯、年糕及盆菜之外，當然重點節目還有大年初二（2月18日）睇煙花滿足眼球享受，絕對不容錯過！Yahoo Food精選城中18個新年煙花地點及餐廳推介，可以一邊享用美食一邊觀賞新年煙花，絕對是迎接馬年最好的開始。
數據指:內地春節赴港遊客增逾2倍 過夜客增逾30%
同程旅行(00780.HK)旗下國際旅行平台 HopeGoo 首席執行官沈文靖於傳媒茶聚時表示，2026年春節假期期間，內地居民赴港遊需求旺盛，同時年輕港人到內地城市度假成為過年新潮流，內地與香港春節旅遊市場呈現“雙向奔赴”的熱關景象。據同程旅行平台截至2月10日的數據顯示，香港位居內地居民春節出境遊的前五大熱門目的地之列。同時，深圳、廣州、上海、北京、珠海、重慶等均為港人春節到內地旅遊度假的熱門目的地。她稱，隨著內地赴港個人遊城市的持續擴容，春節赴港遊的熱門客源城市在大灣區城市與京滬等一線城市之外，來自杭州等新一線城市的赴港遊客流增幅明顯。同程旅行平台數據顯示，今年春節假期赴港遊客流量較大的內地城市主要有深圳、廣州、北京、上海、杭州、成都、無錫、青島、寧波等。其中，杭州、青島、寧波等地的赴港遊客流增幅均逾200%。春節長假期間，香港不僅是內地居民的熱門度假目的地，同時也是內地長線出境遊的熱門中轉城市。不少內地遊客選擇在航班中轉的間隙前往香港地標景點“打卡”，也間接帶動了假期期間的香港旅遊熱度。春節期間赴港內地遊客最青睞的景點主要有：香港迪士尼樂園、香港故宮文化博物館、香港海洋公園、太
《大行》中金：休閒旅遊需求釋放 看好瑞幸、亞朵(ATAT.US)和中免(01880.HK)等
中金發表研究報告指出，觀察到2026年春運首週人員流動穩健增長、2026年春節假期機酒預訂表現較好，看好最長春節期間休閒旅遊需求釋放。此外，在社服行業呈現出需求企穩築底或回升(如免稅)、供給端競爭趨緩格局趨穩(如酒店、咖啡、部分餐飲)的背景下，繼續看好實現價格止跌回升或同店修復的優質龍頭企業。 該行看好最長春節期間休閒旅遊需求釋放，據交通運輸部數據和該行測算，春運前7天(2月2日至7日)全社會跨區域人員流動量按年增長約2.3%，航班管家測算2026年春運40天民航旅客運輸量預計按年5.3%。航旅縱橫顯示截至1月29日春節機票日均預訂量按年16%，出入境機票預訂量按年略有增長。 酒店方面，2026年春節假期酒店預訂量按年增長；2025年春節為低基數。根據去哪兒數據，截至1月14日，2026年春節熱門城市酒店預訂量按年增長70%。 餐飲方面，春節旺季有望助推餐飲消費。商務部等印發《2026“樂購新春”春節特別活動方案》，建議關注部分餐飲品牌春節表現(2025年除夕至初七海底撈整體翻台率按年降幅約5%；百勝中國2025年春節同店按年微增)，以及假期期間「千問」免單卡等活動或對現製飲品和餐飲拉
