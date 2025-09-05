熱氣球節・一文整合｜政府揭 8 月測試失敗
清邁酒店優惠｜清邁尼曼慕斯酒店只要$199！鄰近Think Park、One Nimman，距離機場不到30分鐘車程
大家一定要mark實9月10日中午12點，因為Trip.com將會推出清邁酒店優惠，住一晚只要$199！是次優惠適用於清邁寧曼慕斯酒店，Yahoo購物專員睇過房價，9-10月淡季最平每晚也要$426，變相折後只要47折即可入住，十分划算！想知酒店方不方便，即睇介紹～
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
慕斯酒店坐落清邁尼曼Nimman商圈 地理位置相當優越
清邁寧曼慕斯酒店（Moose Hotel Nimman）2022年開業，坐落在清邁尼曼Nimman商圈小巷裡，疄鄰Think Park、One Nimman對面，旺中帶靜，加上由機場出發到酒店也不用30分鐘車程，地理位置優越，最適合想方便Shopping、搵食但又怕嘈吵的香港人！酒店有12種房型，包括標準房、三人房、家庭房、家庭套房等，滿足不同住客需求。特別一提，酒店每日2pm起會在大堂設置零食區，還有冰涼飲品、咖啡機供住客免費享用。要用優惠價入住一晚，就要校定鬧鐘在9月10日12pm準時到Trip.com經活動頁面搶購，即有機會用$199超抵價入住清邁寧曼慕斯酒店一晚。
清邁寧曼慕斯酒店（Moose Hotel Nimman）
價錢：連稅$199
優惠推出日期：2025年9月10日12pm
更多相關文章：
清邁新酒店推介｜古城區/尼曼市區點揀好？最平人均$286起 葡式奢華風/高級香氛HARNN沐浴用品
2025清邁天燈節懶人包！一文睇清機票價格/機場+市內交通/上網卡/門票資訊
清邁天燈節2025｜此生必看浪漫美景！萬個天燈綻放星空 即睇5大節慶活動、日期、門票價錢
清邁天燈節2025｜清邁5日4夜行程推介！清萊白廟藍廟/尼曼路文青景點/穿泰服遊古城區
清邁天燈節2025｜清邁6大高質酒店推介！天燈節當晚最平人均$115起 把握時機訂古城區+尼曼區
清邁旅遊｜清邁泰服租借買1送1優惠、人均$166！全日任着泰服、鄰近熱門景點拍攝地
泰國按摩優惠｜清邁人氣Spa只要$189起！另有買1送1優惠、人均$610起歎足3粒鐘 免費專車接送、送芒果糯米飯
泰國四面佛｜曼谷/清邁/布吉/蘇梅/合艾拜四面佛地點推介！一文睇清參拜規則及禁忌
清邁好去處｜5大體驗式旅遊景點！滑翔傘鳥瞰近郊美景/叢林飛索凌空飛翔/遊園車親親野生動物
清邁按摩店Fah Lanna Spa實試！付款後預約日期+時間攻略 按摩師細心力度夠但溝通一般？
泰國政府計劃送40萬張國內來回機票！訂國際機票即送來回機票、最多慳約844港元
其他人也在看
大阪平機票優惠只要$399！連稅包23KG行李 把握機會計劃日本紅葉、聖誕節旅行
踏入9月，代表是時候計劃年尾旅行，特別是紅葉季及聖誕節假期！為了讓大家輕鬆又順利出發，Yahoo購物專員為大家找來大阪平機票優惠，坐香港航空連稅包20KG行李每人也只是$399，沒額外收費，超級抵！要怎樣預訂？即睇詳情。Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
台北機票優惠｜快閃台北只要$99！搭中華航空一口價連稅包23KG行李，分分鐘食到CHIIKAWA餐點
旅遊不需要大費周章計劃，只要一個周末就可以起行！多年來都是港人快閃首選地的台北，將於在9月9日有激抵價來回機票優惠，只要$99就搭到中華航空到桃園機場，價錢已連稅、包23KG寄艙行李，十分抵玩～即睇詳情！Yahoo 旅遊 ・ 9 小時前
澳門煙花2025｜澳門塔煙花匯演自助餐低至73折！人均$563起賞煙花夜景/歎原汁原味葡國菜
日、20日及10月1日與6日舉行，橫跨橫跨中秋節同國慶節，澳門塔更是最佳觀賞地點。澳門塔頂層的旋轉餐廳、1樓葡萄牙餐廳都分別推出了煙花晚餐，低至$563就可以入手！假日想近近地欣賞煙花？可以試試這兩間餐廳！Yahoo Food ・ 1 天前
中秋野餐2025｜港九新界十個賞月野餐好去處+交通攻略 邊個公園賞月最好？
夜空中的圓月配襯城市的霓虹與燈火，這美好畫面令中秋成了浸滿詩意的節日；草坪上的餐墊配上月餅與清茶，也讓中秋野餐成了最愜意的過節方式！10個公園的角落，10種中秋意境，藏着香港中秋最動人的模樣，各有獨特韻味，更可順道參與花燈、火龍等節日限定傳統慶典寫意感受團圓之美！Yahoo Food ・ 1 天前
Trip.com大派旅遊優惠｜訂機票、酒店、旅遊團激減$999！內地旅遊團、高鐵車票低至$1
正在計劃年尾旅行的大家，一定要把握今次優惠！Trip.com將於9月9日起大派一連串旅遊優惠，不論是訂機票、酒店或旅遊團，都可以激減$999，幫大家慳很多旅費呢～Yahoo購物專員幫大家整合是次Mega Sale的優惠碼、優惠券推出日期及內容，記得bookmark此文章及校定鬧鐘開搶！Yahoo 旅遊 ・ 6 小時前
譚小環移民加國開食肆 近照暴瘦惹網民憂其身體狀況
1994年港姐冠軍譚小環，淡出娛樂圈後進軍飲食業，與老公蔡強榮開設小食店「渣哥一九九六」，近年佢哋兩公婆結束香港嘅生意，並移民加拿大，喺今年1月喺多倫多重操舊業，開設「小環茶座」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
熱氣球節︳苦主何小姐狂爆金句網民勁like 原來係美食KOL 澄清受訪身旁男士唔係老公
香港首個國際熱氣球節昨（4 日）於中環海濱開鑼，但《Yahoo 新聞》率先發現主辦方未及申請政府的熱氣球載客許可，Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
港姐季軍袁文靜香閨曝光 2萬蚊租兩房單位嫌一房太細 爆港姐14位佳麗全部辭工備戰
今屆港姐賽果有不少出人意表之處，賽前未受太多注意嘅袁文靜，以一口唔鹹唔淡廣東話表現rap，問答環節又樂意配合黐大粒癦，有趣表現同性格深得評判欣賞Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
Giorgio Armani逝世享壽91歲，意大利傳奇時裝設計大師語錄：真正的優雅不代表引人矚目，而是令人難忘
意大利時尚設計大師Giorgio Armani於2025年9月4日逝世，享壽91歲。他以優雅簡約的風格重新定義了現代時尚，創立了極具影響力的Armani品牌王國。Yahoo Style HK ・ 20 小時前
徐子淇劇透中環大劇院 將撼動五大劇院
「千億新抱」徐子淇為時尚雜誌拍攝封面，訪問中提到恒地中環地標項目將設置全港首個百老匯式大劇院。現在香港力谷盛事經濟，新增頂尖表演場地確係好事。不過中環大劇院崛起又會帶來競爭，有五大本地劇院或會受到衝擊。Yahoo 地產 ・ 1 天前
Jennie同款Chanel「千金氣質」配飾：秋冬必備畫家帽、絲巾、頭箍盤點
由「人間香奈兒」Jennie親身演繹的Chanel 2025/26秋冬預告系列，以巴黎街頭混搭90年代慵懶風格掀起話題，其中今季的配飾亦令人眼前一亮！從復古頭飾到多變絲巾，每件都兼具實用性與造型感，絕對是細節控的秋冬必收神器！Yahoo Style HK ・ 1 天前
爆一爆｜「呃食男」帶挈 直擊當旺文華廳（Louise）
香港高級食肆沉寂之時，多得「呃食男」懷疑騙女網友在中環文華酒店內的文華廳，食咗餐$8萬蚊飯局，為香港唔少飲食男女帶來歡樂、花生散落一地。食家們都生猛起來，不再是黐黐呆呆坐埋一枱了。Yahoo財經專欄 ・ 6 小時前
46歲孔劉驚人逆齡少年近照獲大讚 不似大叔似小鮮肉！4大凍齡習慣比初出道更年輕
在韓國演藝圈說到凍齡代表，孔劉必定榜上有名。即使年過四十，他的外貌依舊如同初出道時般帥氣，甚至更顯年輕！早前，他上載的一組照片再次引發熱議，許多粉絲大讚他怎麼看都不像40多歲的中年男星，反而像剛走出校園的大學生。到底他是如何保持十年如一日的年輕帥氣容貌？以下即揭開他的日常凍齡秘技！Yahoo Style HK ・ 11 小時前
無印良品中國放下身段「一齊捲」開25元店 山寨貨今次有難？
早前在中國商標案終極敗訴的MUJI（無印良品），表示仍會在中國繼續經營，稱事件對其影響不大。2005年首度來華的MUJI，屢次被指品質不合符中國標準，又失去了經典商標，為何還對中國市場充滿信心？翻查業績資料，原來中國已經成為MUJI在日本以外的第二大市場，最新銷售逆市大幅增長，反映消費者心水清，MUJI無懼失去商標。此外，MUJI中國亦終於決定放下身段「一齊捲」，將轉走平價路線，日後中國製直接賣中國，引入賣25元人民幣一件貨品的分店開到民生區，反映山寨貨將大難臨頭Yahoo財經 ・ 13 小時前
美國經濟點？十蚊店三分二顧客年薪逾10萬美元！
在美國經濟陰晴不定之際，美版「十蚊店」的生意反映美國人如何應對。Yahoo財經 ・ 4 小時前
徐子淇「復出」影封面照 引網上熱議造型 有網民為其平反：師兄清潮穿越嚟？
人稱「千億新抱」嘅徐子淇，最近成為時尚雜誌Vogue香港版9月號封面人物。身為恒基地產聯席主席李家誠嘅太太，徐子淇喺專訪入面仲提及自己有份參與構思恆地喺中環嘅項目The Henderson，並透露中環新海濱用地將以「橋」為概念Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
41歲李蘢怡大曬比堅尼泳照 盡騷玲瓏浮凸好身材
現年41歲嘅李蘢怡，2000年以模特兒身份出道，後來轉做歌手，曾與陳文媛（Bobo）合唱地鐵廣告歌《時光中飛舞》，推出過個人專輯《Tiffany Lee E.P.》，憑《夜遊杜拜》爆紅，不過熱潮減退後便無以為繼，轉換跑道擔任演員，出演過《鍾無艷》、《金雞》、《大丈夫》及《雀聖2自摸天后》等電影。可惜，2006年選擇與電影公司解約，李蘢怡曾坦言入行多年欠缺運氣，無可能白等機會來臨，加上經歷太多唔開心事情於是退出娛樂圈。之後佢以本名李宜錚轉職珠寶公司擔任傳銷和公關工作，又前往英國修讀藝術學位課程，最後以英國著名學府皇家藝術學院（Royal College of Art）珠寶設計相關碩士學位畢業。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃澤鋒女兒小黃妃升呢小學生 校服造型超可愛 網民: 笑起來似足爸爸
58歲黃澤鋒與太太陳麗麗於2010年結婚，2019年以52歲高齡下女兒黃熙恩（小黃妃），今年5月宣布透過人工受孕懷上第二胎，預產期將喺9月。小黃妃除咗升呢做家姐，日前亦已升上小一。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
張柏芝任林家謙演唱會嘉賓曝揀歌原因 自嘲冇才華只有一首歌紅：顏值我還是有的
45歲張柏芝嘅近年轉戰內地發展，久未喺香港露面嘅佢驚喜亮相林家謙紅館演唱會，成為第9場「盲盒」嘉賓。張柏芝穿起薄紗裙裝，以孖辮造型出場，與林家謙合唱代表作《任何天氣》及《留給最愛的說話》，勾起現場觀眾及網民嘅回憶。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
電動車末日？稅免結束後Tesla等銷售恐腰斬
本月底終止聯邦電動車稅務抵免後，Tesla(TSLA)、通用汽車、福特等車廠勢將面臨沉重壓力。一名對行業具深入了解的分析師預期，美國電動車銷量相較目前水平或將腰斬。Yahoo財經 ・ 1 天前