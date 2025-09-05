清邁酒店優惠｜清邁尼曼慕斯酒店只要$199！鄰近Think Park、One Nimman，距離機場不到30分鐘車程

在韓國演藝圈說到凍齡代表，孔劉必定榜上有名。即使年過四十，他的外貌依舊如同初出道時般帥氣，甚至更顯年輕！早前，他上載的一組照片再次引發熱議，許多粉絲大讚他怎麼看都不像40多歲的中年男星，反而像剛走出校園的大學生。到底他是如何保持十年如一日的年輕帥氣容貌？以下即揭開他的日常凍齡秘技！

Yahoo Style HK ・ 11 小時前