清邁酒店推介｜「清邁隱世大象後花園」塔灣河濱酒店：零距離餵大象/私人河景露台/泰北叢林散步 人均最平$240.5起

去清邁旅行想感受一下被大象morning call嗎？位於清邁湄旺河谷的塔灣河濱酒店（Tawan Riverside - Elephant Resort），是全清邁唯一同大象做鄰居的河畔度假村。酒店內有12間河景小木屋全部正對大象庇護區，不但可體驗被大象morning call，住客一起身仲可以從露台餵食大象、睇大象下河沖涼等，還可大玩竹筏漂流及叢林散步。入住一晚人均只需$240.5起，想親親大自然的朋友，值得一住！

泰北慢活之選！零距離與大象互動：餵食、洗澡、散步

位於清邁郊外的塔灣河濱酒店，距離市中心車程約一小時，是個遠離繁忙都市、慢活度假的避世好選擇。酒店只有12間河景小木屋，每一間都正對湄旺河畔的大象庇護區。每日早上7點大象就會開始「morning call」，到露台下等住客餵食香蕉；其後住客更可脫鞋下河，陪大象一起嬉水洗澡；下午還可跟大象慢步叢林，近距離看牠們自由活動，象夫還會幫忙全程錄影拍照記錄，滿足大家打卡慾望！

位於清邁湄旺河谷的塔灣河濱酒店，是全清邁唯一同大象做鄰居的河畔度假村。(圖片：Trip.com)

酒店只有12間河景小木屋，每一間都正對湄旺河畔的大象庇護區。(圖片：Trip.com)

每日早上7點大象就會開始「morning call」，到露台下等住客餵食香蕉。(圖片：Trip.com)

住客更可脫鞋下河，陪大象一起嬉水洗澡。(圖片：Trip.com)

親子家庭、情侶度假首選！按摩放鬆+河谷探險

酒店雖親近自然，但設施一應俱全，設有多款客房種類，包括標準小屋、風扇小屋、豪華小屋、豪華家庭房、豪華三床房等。每間木屋都配備私人露台，可直望湄旺河，內部以泰北風做設計，設有空調、私人浴室、迷你冰箱等設備。另外，酒店亦有提供一系列水上活動、徒步旅行體驗，以及露台按摩服務，可大玩竹筏漂流、獨木舟等大玩戶外活動。

竹筏漂流(圖片：Trip.com)

叢林散步(圖片：Trip.com)

人均只需$240.5起包早餐！

Yahoo Travel幫大家睇過，想與大象來個親密時光，可以說是一泊難求！今年12月及出年1月只剩下少量客房，皆因酒店房價相當貼地，對比Trip.com、Agoda及Klook，雙人入住標準平房式客房一晚，Trip.com房價最平，連稅及附加費只需$481，除開人均只需$240.5起，還包食早餐！想來趟特別的泰北之旅，就要提早預約房間，無論您是家庭旅行還是情侶度假都相當適合！

清邁塔灣河濱酒店房價

最平房價：$481/晚，人均$240.5起

雙人入住標準平房式客房一晚，Trip.com房價最平，連稅及附加費只需$481，除開人均只需$240.5起，還包食早餐！(圖片：Trip.com)

標準平房式客房(圖片：Trip.com)

塔灣河濱酒店（Tawan Riverside - Elephant Resort）

地址：Moo 9, Tambon Mae Win, Amphoe Mae Wang（地圖）

入住時間：2pm

退房時間：11am

交通：從清邁機場乘搭的士到塔灣河濱酒店，車程約30分鐘

