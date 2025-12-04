香港寬頻向災民多次推銷續約 公司致歉涉事銷售員停職
清邁酒店推介｜「清邁隱世大象後花園」塔灣河濱酒店：零距離餵大象/私人河景露台/泰北叢林散步 人均最平$240.5起
去清邁旅行想感受一下被大象morning call嗎？位於清邁湄旺河谷的塔灣河濱酒店（Tawan Riverside - Elephant Resort），是全清邁唯一同大象做鄰居的河畔度假村。酒店內有12間河景小木屋全部正對大象庇護區，不但可體驗被大象morning call，住客一起身仲可以從露台餵食大象、睇大象下河沖涼等，還可大玩竹筏漂流及叢林散步。入住一晚人均只需$240.5起，想親親大自然的朋友，值得一住！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
泰北慢活之選！零距離與大象互動：餵食、洗澡、散步
位於清邁郊外的塔灣河濱酒店，距離市中心車程約一小時，是個遠離繁忙都市、慢活度假的避世好選擇。酒店只有12間河景小木屋，每一間都正對湄旺河畔的大象庇護區。每日早上7點大象就會開始「morning call」，到露台下等住客餵食香蕉；其後住客更可脫鞋下河，陪大象一起嬉水洗澡；下午還可跟大象慢步叢林，近距離看牠們自由活動，象夫還會幫忙全程錄影拍照記錄，滿足大家打卡慾望！
親子家庭、情侶度假首選！按摩放鬆+河谷探險
酒店雖親近自然，但設施一應俱全，設有多款客房種類，包括標準小屋、風扇小屋、豪華小屋、豪華家庭房、豪華三床房等。每間木屋都配備私人露台，可直望湄旺河，內部以泰北風做設計，設有空調、私人浴室、迷你冰箱等設備。另外，酒店亦有提供一系列水上活動、徒步旅行體驗，以及露台按摩服務，可大玩竹筏漂流、獨木舟等大玩戶外活動。
人均只需$240.5起包早餐！
Yahoo Travel幫大家睇過，想與大象來個親密時光，可以說是一泊難求！今年12月及出年1月只剩下少量客房，皆因酒店房價相當貼地，對比Trip.com、Agoda及Klook，雙人入住標準平房式客房一晚，Trip.com房價最平，連稅及附加費只需$481，除開人均只需$240.5起，還包食早餐！想來趟特別的泰北之旅，就要提早預約房間，無論您是家庭旅行還是情侶度假都相當適合！
清邁塔灣河濱酒店房價
最平房價：$481/晚，人均$240.5起
於Trip.com預約酒店 於Agoda預約酒店 於Klook預約酒店
塔灣河濱酒店（Tawan Riverside - Elephant Resort）
地址：Moo 9, Tambon Mae Win, Amphoe Mae Wang（地圖）
入住時間：2pm
退房時間：11am
交通：從清邁機場乘搭的士到塔灣河濱酒店，車程約30分鐘
更多相關文章：
Countdown 2026｜清邁天燈節靚景12月底再現！CAD 2026跨年限定：夜放天燈
飛泰國旅行就有禮物？曼谷/清邁/布吉機場換免費限定禮物包 有機會贏100萬泰銖旅遊券
清邁新酒店推介｜古城區/尼曼市區點揀好？最平人均$286起 葡式奢華風/高級香氛HARNN沐浴用品
清邁旅遊｜清邁泰服租借買1送1優惠、人均$166！全日任着泰服、鄰近熱門景點拍攝地
泰國按摩優惠｜清邁人氣Spa只要$189起！另有買1送1優惠、人均$610起歎足3粒鐘 免費專車接送、送芒果糯米飯
清邁好去處｜5大體驗式旅遊景點！滑翔傘鳥瞰近郊美景/叢林飛索凌空飛翔/遊園車親親野生動物
泰國入境2025｜泰國電子入境卡制度即日起生效！以便追蹤旅客去向 300泰銖入境費或暫時擱置
曼谷美食｜曼谷米芝蓮餐廳免排隊攻略！泰國首間三星餐廳/俯瞰湄南河靚景/最平$959有交易
曼谷美食｜朱拉隆功夜市10大美食推介：8年米芝蓮必比登鴨肉店、超邪惡Nutella爆醬包、冬蔭功媽媽麵超惹味
曼谷新酒店｜TRIBE Living Sukhumvit 39人均低至$292.3！超近曼谷EM商圈/BTS Thong Lo站
曼谷新酒店｜希爾頓KROMO Bangkok酒店9月新開業！鄰近BTS Asoke站、EM商圈 酒店早餐供應至1pm
曼谷酒店｜Infinity Pool無邊際泳池新酒店推介！最平每晚人均$262.5起俯瞰曼谷天際線
泰國旅遊｜如何安全遊曼谷減低被擄風險？VIP快速通關買1送1、人均$60起機場包車、可靠call車APP
泰國四面佛｜曼谷/清邁/布吉/蘇梅/合艾拜四面佛地點推介！一文睇清參拜規則及禁忌
2025全球最佳50酒店排行榜出爐！香港Rosewood勇奪世界第1 曼谷3間酒店入TOP 10/東京、倫敦最多酒店上榜
其他人也在看
中日關係鬧僵 日經：中國遊客赴日酒店預訂量猛降50%
日本首相高市早苗「台灣有事」言論重創日本旅遊業，據《日經新聞》周三（3 日）報導，近來中國看赴日酒店預訂量暴驟降 50% 以上。鉅亨網 ・ 22 小時前
日本替代｜ 內地掀「日本替代」熱潮 泰國重返熱門目的地榜首 南韓旅遊熱度可望創近年新高
中日關係在日本首相高市早苗的涉台言論後急速惡化，內地政府隨即出手要求航空公司削減赴日機票。剛開始時，小紅書仍有...BossMind ・ 1 天前
快閃台灣攻略 | Trip.com 酒店低至4折！機票+酒店套票仲有得再平！
Trip.com 呢個「台灣快閃優惠全攻略」 就係為你度身訂造㗎啦！記住，優惠券係限時㗎，要搶就快手啦！Trip.com ・ 18 小時前
台灣酒店優惠2025｜台北、台中酒店優惠低至48折！人均最平$242.5起 鄰近台北車站/台中火車站
台灣是港人快閃旅行目的地之一，貪其航班選擇多，二來機票價錢相宜，一個月快閃一兩次都不成問題！Yahoo購物專員留意到永安旅遊推出台灣酒店優惠，折扣低至46折，最平每晚人均只要$242.5起，相當划算～即睇台北、台中平酒店推介！Yahoo 旅遊 ・ 22 小時前
深圳最大室內滑雪場「卡魯冰雪世界」攻略：門票/交通/美食一文睇晒！
週末想快閃深圳滑雪？即睇深圳最大室內滑雪場「卡魯冰雪世界」終極懶人包！Trip.com 整合門票優惠、交通教學、美食推介，人均$108起玩足3個鐘，新手必去！Trip.com ・ 18 小時前
澳門酒店協會料聖誕入住率破九成
據《澳門日報》報道，踏入12月聖誕氣氛漸濃，有澳門酒店業者表示，國際旅客重視聖誕假多外遊，預料屆時酒店入住率有望突破九成。 澳門酒店協會會長王淑欣表示，過去一年，旅遊局、招商投資促進局、體育局、文化局等多個部門積極作為，舉辦演唱會、體育比賽等大型活動，成功吸引眾多旅客訪澳，為酒店行業注入強勁動力。AASTOCKS ・ 22 小時前
悉尼新酒店｜凱悅嘉薈酒店正式進駐澳洲：人均$487起/鄰近悉尼唐人街、火車站/設174間時尚客房
悉尼有新酒店喇！凱悅嘉薈酒店正式進駐澳洲地區，酒店座落於活力澎湃的禧市（Haymarket）心臓地帶，鄰近悉尼唐人街和火車站。酒店附近有美食餐廳和便利商店，地理位置極佳。酒店設有174間時尚客房，結合社群主導的款待理念、智慧科技的便利及以本地元素為靈感的設計，打造一個讓賓客與本地人交流共融的互動空間。於11月尾入住，每晚的房價是$1,052，人均只要$526起就可以住到悉尼凱悅嘉薈新酒店！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
旅行代理商幸運假期停業 受影響顧客約1500人次
旅遊業監管局公布，根據《旅遊業條例》，撤銷持牌旅行代理商「幸運假期有限公司」的牌照。根據《條例》，持牌旅行代理商有意停止經營旅行代理商業務，必須在業務停止前不少於14日，以書面方式通知旅監局。旅監局指，昨日收到幸運假期的書面通，其有意於今日停止經營業務，已構成違反《條例》規定，正就此展開調查，會視乎調查結果跟進檢控程序，並就欺詐或其他涉嫌違法行為，與相關執法機構作合適跟進。根據旅監局查獲的資料，幸運假期在提交通知後，已沒有接受新的旅遊服務預訂，至於在提交通知前收取的旅遊服務訂單，旅監局知悉該公司正在聯絡相關顧客，處理退款或補償安排。據初步查核，受影響顧客約1500人次。根據旅遊業賠償基金電子印花徵費系統的資料，幸運假期目前尚未出發的外遊旅行團外遊費約為170萬元。旅監局已提醒幸運假期的負責人，旅行代理商在牌照撤銷後，仍須遵守《條例》規定，包括按照已訂立的協議、交易或安排下的義務或法律責任行事。 (ST)#幸運假期 #旅監局 (ST)infocast ・ 1 天前
內地鼓勵各地將「民航+文旅」組合產品納入消費券政策支持範圍
文化和旅遊部及中國民航局發布《文化和旅遊與民航業融合發展行動方案》提出，進一步提高入境旅遊便利化水平。持續落實提升外國人入境旅遊和出行便利化水平有關政策措施，配合做好離境退稅「即買即退」服務措施宣傳推廣。推動內地主要航空公司和樞紐機場提升乘機、入境及中轉便利化服務及擴大國際通程航班覆蓋範圍。指導航空公司和機場針對老年旅客的航空出行需求，加快推進機場設施適老化改造，進一步優化無障礙出行環境。 方案並提出，豐富「民航+文旅」服務。鼓勵航空公司推出涵蓋多個旅遊目的地的套票及次卡。支持航空公司、機場與文博場所、旅遊景區、旅遊渡假區、酒店民宿、旅行社、租車公司及在線旅遊平台等開展合作。結合旅遊消費促進活動，推出更多可供遊客選擇的組合產品。鼓勵針對研學旅遊、親子旅遊等推出學生團體套票及家庭優惠套票，並鼓勵各地將「民航+文旅」組合產品納入消費券政策支持範圍。 此外，將規範有序發展低空旅遊。在確保安全的前提下，支持具備資質和條件的企業提供低空旅遊項目，結合各地旅遊資源地域性及季節性特點開發特色低空旅遊線路和產品。(ta/w) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 22 小時前
吳君如愛女陳是知獲邀出席巴黎名媛舞會 公主富二代雲集 網民：花錢就能進 ？
名人界一年一度盛事巴黎名媛舞會Le Bal上周六舉行，呢場盛宴被稱為「年青版Met Gala」，出席嘅都係富豪同顯赫世家嘅子女，西班牙嘅公主、英國公爵千金、時裝設計師嘅下一代先有資格獲邀Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
宏福苑五級火｜屈穎妍文章轟政府失敗卸膊 只重表忠不整治官僚 大公報 FB 屢改內容最終刪帖｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成 156 死，2,000 戶無家可歸，追究責任和制度改革成為救災後部份重點。官媒《大公報》Facebook 專頁昨日（2 日）刊登了建制傳媒人屈穎妍所寫文章〈先治好惹來蒼蠅的腐爛〉，稱「國安法可以捉蒼蠅，但條件是要先治好惹來蒼蠅的腐爛」，「但願這場火能燒醒一些人」。不過專頁「追蹤黨媒」今日（3 日）指，文章刊登後先後被改 7 次，其中標題的「腐爛」一詞就被改成「問題」，內文「燒醒一些人」就被改成「警醒我們」，「撼動官僚制度」的倡議被刪，並有個別段落遭全段刪去。《Yahoo 新聞》今午並發現，屈穎妍的文章已經從《大公報》專頁刪除，無法瀏覽。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
鄧兆尊揭藝人捐款有壓力？ 爆公開捐款內情：做善事唔係講俾人聽攞彩
大埔宏福苑上周三（11月26日）發生的五級奪命火災，逾百人不幸葬身火海，慘劇震驚全球，香港以至各地都有募捐行動，許多演藝界人士亦慷慨解囊。不過，藝人是否公開捐款、金額多寡卻成為網民「監察」對象，其中曾拍AV的素海霖捐出「四位數」善款亦被質疑，她爆seed反嗆：「捐幾多關你x事！」Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
日本企業對華依賴度揭盅 Uniqlo、無印良品排名靠後 有一行業「最難離場」
日本《週刊文春》公布日本企業「中國依存度」排行榜，電子與半導體企業最難抽身，Uniqlo、無印依存度卻不到 20%，反映中日供應鏈微妙關係。Yahoo財經 ・ 1 小時前
Angelababy素顏接兒子放學！穿百元外套融入家長群 母子牽手回家畫面超溫馨
近期，上海許多網友都分享在校門口目擊Angelababy素顏接8歲兒子小海綿放學，身穿灰色平價外套配上休閒褲，加上彎腰聽孩子說話的互動，畫面親切又接地氣，瞬間登上熱搜。姊妹淘 ・ 1 天前
大埔宏福苑火災第8日 貓貓於宏志閣單位終等到主人回來團聚
【動物專訊】大埔宏福苑火災造成多人傷亡，刺痛了許多人的心靈，仍然有許多人和動物生死未卜。有動物主人至今沒有放棄任何找回心愛動物的機會，即使沒有被波及火燒的宏福苑宏志閣現場一直被封，許多獨留屋內的動物，主人一樣如坐針氈，其中高層單位一隻貓貓QQ卻一直不見了。在斷水斷糧下八日，貓主今日終於可以進入單位現場，並成功尋回愛貓QQ。 貓貓QQ今年1歲，是一隻非常細膽的貓貓，貓主賴小姐和兒子黃先生連日來均有在網上尋貓，等候消防搜救的消息，惟即使日前消防員入屋，都沒有發現QQ的蹤影。今日賴小姐終獲准返回單位執拾，沒想到一打開門，來迎接的竟然就是QQ，人貓平安團聚。 賴小姐對本報表示，回去單位時發現鐵閘已被爆開，但大門關上，打開門便見到QQ出來迎接，「他表現得很開心，但後來見到我後面有陌生人，又嚇到躲回我間房的床下底。」她坦言：「這段日子我吃不下睡不到，十分擔心QQ，看到QQ平安，我和兒子都很開心。」她兒子黃先生也說：「他選擇留在家等我們返來，真的好開心。」 98歲的王婆婆今日亦返回宏志閣單位執搭，還帶著她的芝娃娃愛犬。她在火災發生當日，在外籍女傭協助下逃生，當時狗狗一度走失，幸聰明的小狗跑到地下等候香港動物報 ・ 12 小時前
12歲Jasper四語主持驚豔全場！應采兒當「一日經紀人」力挺 Hoho崇拜看哥哥萌翻
陳小春與應采兒的12歲兒子Jasper近期在上海某青少年活動擔任主持人，現場全程輕鬆切換普通話、英文與粵語，還小秀了一段法語，表現相當亮眼。應采兒分享擔任兒子「一日經紀人」的紀錄，為了孩子甘願缺席陳小春演唱會，展現作為媽媽的全力支持。姊妹淘 ・ 16 小時前
英火災調查專家：制度失效猛於火 2017倫敦住宅大廈燒通頂 與宏福苑相似
大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，特首李家超宣布成立「獨立委員會」審查事故。 有指這場災禍與2017年英國倫敦住宅格倫費爾大廈（Grenfell Tower）72死大火相似，當年曾向該大火調查委員會提交報告、現任英國倫敦大學學院（UCL）土木、環境及大地工程系系主任的教授José Luis Torero接受本報訪問，指出兩場大火的火勢爆發點與垂直蔓延模式相似。信報財經新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜老伴受困火場 路透社登老翁哭喊照被批消費悲情 兒子：藉發聲療傷｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑 11 月 26 日發生的嚴重火災，奪去逾百居民性命，當日趕到現場的路透社攝影師Tyrone Siu，捕捉到一名七旬老翁雙臂高舉、悲痛吶喊的照片，佔據多個國際媒體版面，成為大埔火災的標誌性畫面。惟事後該照片被批評是消費悲情、不尊重災民等，路透社昨（2 日）發布跟進報道，照片中事主的老伴當日被困火場，仍然失聯，事主兒子表示，希望透過講述自己家庭的故事，作為其中一種療傷的方法。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
本地｜屈穎妍《先治好惹來蒼蠅的問題》：宏福苑大火乃人禍
立場建制的傳媒人屈穎妍昨日（2日）在《大公報》發表題為《先治好惹來蒼蠅的問題》評論文章，批評大埔宏福苑火災乃是人禍，「由治及興」是徹徹底底的改變，一個讓悲劇不再重演的改變，「但願這場火能警醒我們，能照亮我們的前路」。 屈穎妍點出，市民遇事經常「報東張」，惟《東張西望》不是新聞部門，主持人是藝員不是記者，市民卻願意把伸寃的寄望托付給一個娛樂節目，箇中原因不禁令人反思。 屈穎妍稱，如果民生小事你打個電話到相關政府部門能得到火速處理，找個當區議員可以立即幫你排難解紛，去報館投訴問題成了社會現象被剖析報導，「我相信，沒有人願意上《東張》蒙頭變聲地接受訪問。」 屈續說，她這幾年收到最多的求助，就是來自不同屋苑街坊、業主委員甚至法團人士的投訴。他們不想上電視，不想身份被曝光，「想我為他們出頭」。 屈引用劉德華在電影《焚城》的一句對白「人禍，有時比天災更可怕！」，指出「蒼蠅不叮無縫的蛋，要先治好惹來蒼蠅的問題。」，「由治及興」是徹徹底底的改變，一個讓悲劇不再重演的改變。 綜合傳媒報道，原來屈穎妍的文章曾被大幅修改，原文形容市民遇事經常「報東張」，其實是代表政府部門、議員政黨、傳統媒體「失敗與失效」；Fortune Insight ・ 21 小時前
Uniqlo「海豹針織衫」意外爆紅！JW Anderson聯名，脆友分享上身圖效果原來是這樣
近期在有一件由 UNIQLO 與英國設計師 Jonathan Anderson (JW Anderson) 合作推出的針織單品，最近因為網友的創意聯想，在 Threads 上成為熱話。有位網友試穿後的有趣留言，戲稱為「海豹衫」，結果短短三天內狂收 17 萬讚！Yahoo Style HK ・ 1 天前