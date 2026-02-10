【 HK Express 】大邱/清邁/台中/常州/貴陽/義烏單程低至 $198

HK Express推出多個精選及獨家隱世航點機票優惠，大邱、清邁、台中、常州、貴陽、義烏等航點「輕便飛」單程票價低至 $98，讓你放慢腳步、隨心漫遊！

預訂日期：即時至2026年2月12日（23:45）

旅遊日期：2026年2月26日至6月30日

輕便飛單程票價低至 $98: 包括一件隨身物品

經濟飛單程票價低至 $128: 包括一件隨身物品及一件登機行李

日期：即日起至2026/01/12

地點：HK Express官網

