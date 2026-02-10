黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
只需$1清酒任飲！龍亭龍蝦盛宴半價優惠 歎慢煮溏心鮑魚／鐵板原隻野生花龍蝦
尖沙咀龍亭鐵板燒突發重磅優惠！兩大皇牌套餐即日起半價開搶，內文即睇：
龍亭鐵板燒突發重磅優惠！兩大皇牌套餐在KKday半價開搶，「尊貴魚子醬松本和牛花龍蝦盛宴」午市及晚市都有售，人均低至$594，原隻野生花龍蝦、A5松本和牛、原罐魚子醬等一系列足料揼本海鮮，一次過任你食到盡！另外，餐廳亦推出「極品海膽和牛龍蝦十道鐵板燒」半價優惠，人均$680起，加$1更可無限暢飲清酒2小時，十道海膽、和牛、龍蝦鐵板燒狂歡超享受！鐵板燒控即刻mark定鬧鐘搶購，絕對不能錯過！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
行程及飲食優惠平台：
>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<
尊貴魚子醬松本和牛花龍蝦盛宴半價優惠
餐廳推出「尊貴魚子醬松本和牛花龍蝦盛宴」，午市晚市通殺！一開場已有精選漬物三品、橡果巴馬火腿沙律，原罐魚子醬伴鐵板鱈魚脆片過癮開胃，品嚐奢華的感覺！其後有軟淋入味的慢煮溏心鮑魚；鮮甜彈牙，焦香四溢的鐵板原隻野生花龍蝦；還有油花滿載的A5松本和牛薄燒；再有花膠燉湯暖心，黑松露海鮮炒飯，以及廚師精選是日甜品，完美！
【5折優惠】尊貴魚子醬松本和牛花龍蝦盛宴（午市及晚市適用）
優惠價：$1,188起/2位，人均$594起（
原價：$1,188起/位）
下單可選$111/斤優惠加購阿拉斯加帝王蟹
現場另收原價加一服務費
極品海膽和牛龍蝦十道鐵板燒半價優惠＋加$1清酒任飲2小時
另外，餐廳的另一套餐「極品海膽和牛龍蝦十道鐵板燒」亦相當吸引，菜式包括墨西哥海膽玉子豆腐、塔斯曼尼亞海膽配法國Gillardeaun生蠔皇、白松露海膽蘭王溫泉蛋、北海道海膽燒半熟帶子、紫海膽燒溏心鮑魚、澳洲海膽炒極品松本A5和牛、花膠燉湯、練海膽醬燒澳洲龍蝦、加拿大海膽和牛脂炒飯，樣樣都誠意十足，相信一眾海膽控及海鮮控都會相當滿意，最後套餐就以柚子海膽雪葩清新收尾！再加$1即享清酒無限暢飲2小時，性價比爆燈之餘亦襯到絕！
【加$1清酒任飲2小時】極品海膽和牛龍蝦十道鐵板燒
優惠價：$1,360起/2位，人均$680起（
原價：$1,788起/位）
下單可選$111/斤優惠加購阿拉斯加帝王蟹
現場另收原價加一服務費
龍亭鐵板燒
地址：
尖沙咀山林道 銀座 38 18 樓 (地圖)
佐敦寧波街 27-31 號地下 A-D 號舖 (地圖)
中環德己立街協興大廈 5 樓 (地圖)
大埔翠樂街 11 號美豐花園地下 10 號舖 (地圖)
元朗鳯攸北街 5-7 號順豐大廈地下 36 號舖 (地圖)
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
長者自助餐優惠2026〡13間酒店自助餐優惠推介！長者優惠比買一送一價錢平／人均最平$167起／任食生蠔、龍蝦
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
香港酒店Staycation包自助餐優惠推介11間 文華44折有客房升級/$970自助午餐+無邊際泳池
放題2026│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
放題2026│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
燒肉放題2026丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題2026｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠2026│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
酒店優惠2026｜香港Staycation酒店住宿最新優惠合集（持續更新）
下午茶自助餐2026│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠2026│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
片皮鴨2026│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2026│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介2026｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
食客怒斥酒樓團年飯套餐七個餸 網民：加一味「美點雙輝」就解決問題
農曆新年將至，不少家庭都會預訂酒樓團年飯，寓意一家人齊齊整整、好意頭。不過近日就有食客因為「七個餸」問題而大感不滿，在網上發文怒斥酒樓安排失禮，隨即引爆網民熱議，更掀起一場關於「食七」與傳統圍菜規矩的討論。
周吉佩與老婆盛裝現身銅鑼灣惹熱議 女方以手掩胸舉動被網民嘲：心口痛咩
周吉佩2022年參加《中年好聲音》奪得冠軍而重新出發，再次以歌手身份出道，工作機會增多。周吉佩曾坦言，港姐出身嘅太太黃彥欣本身係激烈反對佢參賽，曾因此爭執及冷戰3日
超級碗 ｜特朗普鬧爆 Bad Bunny中場騷著「64」 波衫有暗示
超級碗由西雅圖海鷹鬥新英倫愛國者，結果由西雅圖海鷹成功報仇，以29比13勇奪超級碗。除了比賽，每年超級碗的中場騷亦是焦點，今年由波多黎各巨星Bad Bunny帶領演出，他更著上一件64號波衫，有咩意義？
消委會朱古力｜$28.8 Lindt瑞士蓮完勝$160 Amedei朱古力！一款被驗出有可能損害腎臟重金屬（附5星朱古力名單）
消委會朱古力報告出爐！朱古力大人小朋友都愛，但眾所周知朱古力屬高糖食物，因此食朱古力時更要小心挑選品牌，消委會564期搜購了在本港常見的29款朱古力樣本，測試其重金屬的含量，結果發現1款超出歐盟的限量！而平價代表Lindt瑞士蓮更完勝一款$160朱古力。
東張西望︳廁所漏水工程天花鑿出大窿 苦主驚見神秘之手從天而降 涉事網紅裝修師傅爆粗鬧人
《東張西望》日前報導屯門有大廈單位去年11月起發現慘遭樓上漏水影響，廁所天花滲水之外，揭開假天花更驚見石屎裂痕同大量水滴。
容羨媛分享媽媽加拿大入急症室經歷 住院5日埋單約23萬港元：呆咗
前TVB節目《東張西望》主持容羨媛於2024年結束與TVB 16年賓主關係，一家四口移居加拿大溫哥華，搖身一變成KOL
美冬奧選手對代表國家百感交集 川普批真正輸家
（法新社華盛頓8日電） 美國總統川普今天抨擊美國冬奧滑雪選手海斯是「真正的輸家」，海斯日前表示，在美國深陷危機之際代表國家出賽讓他百感交集。自由式滑雪選手海斯（Hunter Hess）4日在記者會上被問到，考量到美國正在經歷激烈的移民執法行動及其他政治危機之際，他對於代表國家參加冬季奧運有何感想。
巴士安全帶｜運物局疑「集體鬼揞眼」 律政司內部不滿局長 田北辰嘆政治文化不敢認責：點解咁難開口呢？｜Yahoo
政府立法強制巴士乘客佩戴安全帶的風波連日來引起討論，法例已暫時撤回，當局會展開公眾諮詢。事件爭議點在於條文指措施適用於 2026 年 1 月 25 日或以後新登記巴士。運輸及物流局局長陳美寶上月 30 日解釋，她形容法律條文「在技術上有不足之處，未能完全反映立法原意」。據《明報》專欄「聞風筆動」引述政務官分析，今次事件源於政策文件涵意不清，與律政司溝通出現「誤區」，最後又「集體鬼揞眼」造成。內文並引述消息，指律政司內部對陳美寶的解釋「甚為不滿」，認為局方意圖推卸責任。
Coach手袋新任「斷貨王」是這款！Chelsea Bag黑、啡、麂皮三款直接令人選擇困難
Coach手袋近期的設計真的要用開於掛來形容，款款都令手袋迷入坑很想搶回家。近期就有這款Chelsea 30、36，兩個尺寸各有特色，配色有黑、啡還有麂皮款，每款背起來都覺得很好看，讓手袋迷都陷入選擇困難了！
近藤真彥結婚32年罕晒親子照 父子齊跑馬拉松
【on.cc東網專訊】人稱「孖池」的80年代日本男歌手近藤真彥出名花心，婚前曾與女歌手中森明菜、已故香港天后梅艷芳等拍過拖。他於1994年與圈外人老婆結婚後，2020年又被踢爆背妻包養索女。不過，他卻相當愛錫18歲的獨生子轟丞。結婚近32年的他，罕有在社交網上公
卡域克領紅魔出「鎚」爭升第3
【Now Sports】曼聯上輪英格蘭超級聯賽擊退熱刺，在聯賽榜穩守第4位，紅魔鬼周中出戰韋斯咸，若然卡域克領軍5連勝，球隊便升上第3位。卡域克（Michael Carrick）帶曼聯豪取英超4連勝，周中快車期周二作客近況不俗的護級分子韋斯咸，只要再全取3分，便可升上第3位最少24小時，因為坐在這個位置的阿士東維拉，周三才會進行迎戰白禮頓聯賽。卡域克賽前被問到會否想到在紅魔鬼的任期有多長久，他指出一切言之尚早。44歲的卡域克說：「現在不是時候評價球隊有多好及成功，因為沒有任何事情發生，我們希望今後做得更多，到季尾才看看有甚麼事發生。」至於卡域克亦盛讚隊長般奴費蘭迪斯是一位具智慧球員，對球會的事樣樣關心，是值得尊重及可合作愉快的隊員。
日本員工劈炮 竟然令逾百間企業破產！？
炒開美股都知道，大企業公布手起刀落大裁員，再加上引入AI減省成本，股價通常應聲反彈。但日本就出現離奇趨勢，去年因為勞動力短缺導致破產的427間企業，竟然有124間破產是因為員工劈炮所致，究竟當中發生甚麼事？
「我佛慈機」吊飾網上爆紅！本地品牌設計，超療癒又帶點幽默的隨身唸佛神器
「我佛慈機」吊飾，近期在網上爆紅！超療癒又帶點幽默的隨身唸佛神器，由本地品牌 Lonely Kidney 出品，曲目有「四字五音」、「南無觀世音菩薩」，一眾想要普渡眾生氛圍、淨化身心靈的朋友，也許可以考慮入手。
大圍名城女子收衫疑失足高處墮下 昏迷送院
【Now新聞台】一名女子懷疑在大圍住所露台收衫時，失足墮樓昏迷送院。 現場是大圍美田路1號名城五座一個單位，早上八時許，一名57歲女子在客廳露台收晾衣物，並踏上露台的花盆位置，懷疑失去平衡，半身跌出露台，女兒發現後趕緊上前，未能及時將母親拉回屋內，她隨即從單位墮下。警方及救護員接報到場，將傷者送往威爾斯親王醫院搶救，案件列作有人從高處墮下處理。#要聞
向佐自嘲「原生家庭有問題」 人生只能走下坡 被同場嘉賓明寸做咩都唔掂
電影大亨向華強同太太陳嵐嘅大仔向佐，近年主力喺內地發展，試過自資出品電影《門前寶地》但飽受負評。
《大長今》之後20年依舊封神！李英愛55歲生日慶生近距離零修圖美到不科學
幕後慶生畫面流出，零修圖狀態反而更驚人從曝光的影片截圖中可以看到，李英愛站在化妝間裡，被工作人員包圍慶生。她接過花束與卡片時，神情溫柔自然，甚至帶著一點靦腆，與稍早在秀場上展現的女王氣場形成迷人反差。最讓網友震撼的，是這組畫面幾乎沒有任何修圖痕跡。近距離...
黎智英案判刑｜黎妻李韻琴聞判後流淚 與陳日君離開法院 鍾沛權：我真係無嘢講，辛苦晒｜Yahoo
黎智英今早（8 日）近 8 時半由最高級別囚車「鐵甲威龍」及反恐特勤隊押送到西九龍裁判法院。各被告於開審前陸續步入被告欄，表面見神情平靜。黎智英第一時間跟妻子李韻琴打招呼，黎太亦指向身旁的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機示意。黎隨後掃視旁聽席，逐一向旁聽人士點頭。至於國安法指定法官杜麗冰讀出判刑後，李韻琴隨即戴上墨鏡並且流淚，兒子黎耀恩從旁安慰。
【優品360】FoodVille今期優惠推介（即日起至26/02）
優品360旗下FoodVille推新年優惠迎馬年，即日起至2月26日，有不少產品減價，如賀禮必買金莎朱古力30粒裝$198/2件、merci朱古力禮盒$79、珍殿香港製造杏仁條/蝴蝶酥買一送一、紅帽子 雜錦夾心脆餅禮盒$89、樂天午餐肉$30/2件、西班牙無激素添加豬梅扒$75/2件、Chateau d' Armailhac波爾多正牌五級莊紅酒每枝$568起，買定賀禮、團年飯材料，開心過馬年！
九龍塘獨立屋一層劏20伙 叫租最平$12800起丨家長恩物？租劏房可否申請名校？
傳統豪宅區九龍塘一棟獨立屋，其中一層被改造成劏房出租，涉約20個單位，叫租12,800元至18,800元，引發網絡熱議，有網民認為該類劏房目標客群或為想把子女送入41校網的家庭。
錦綉花園失水｜水務署指業主要求署方更換水管本末倒置 屋苑大部分水管不屬地契特別條款範圍
【Now新聞台】元朗錦綉花園失水事件，業主聯會不滿水務署未能釐清失水源頭及責任，計劃周二向發展局請願，要求局方介入。水務署指聯會說法失實，重申地契特別條款列明只負責由政府鋪設，並且位處道路已移交政府的屋苑內部水管。 水務署指，錦綉花園範圍內大部分水管由土地承批人鋪設，當年建造錦綉花園時，署方只是在屋苑出入口及附近道路下鋪設小部分供水喉管，相關道路至今仍屬私人土地，沒有移交給政府，不屬地契特別條款適用範圍，換言之，由用戶或註冊代理人負責維修。水務署指，錦綉花園小業主權益聯會一再將負責規管的署方錯誤定性為責任方，並不斷要求署方承擔保養維修責任是本末倒置，應停止發放不實資訊。而署方委託的獨立專家小組已展開工作，分析失水及部署喉管復修，爭取在四月有初步結果。#要聞