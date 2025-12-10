《內幕》專訪｜吳鎮宇與導演麥兆輝互窒到似鬧交？
減息帶動市場活動 住宅樓價觸底回升 中區甲級寫字樓租金反彈 投資氣氛回暖 零售表現持續靠穩
住宅市場：低息環境持續，加上股市造好帶來財富效應，樓市氣氛持續向好，帶動年內樓價止跌累升1.8%(截至10月)；預計2025年全年成交量有望錄得62,000宗，明年成交量料與今年相約，支持2026樓價回升，升幅預計在5%內；
甲級寫字樓：第四季(截至11月中)租金趨穩，年初至今跌幅輕微收窄至4.1%，而淨吸納量累計近110萬平方呎；預計2026年租金將於介乎正負1%的水平窄幅徘徊，當中中區及尖沙咀有望逆市上升；
零售市場：受惠於旅客數字增加及本地消費回穩，零售業表現持續穩定；第四季核心區一線街舖平均空置率進一步回落至6.6%，為疫情以來新低；2025年核心區街舖一線租金以中環和旺角最爲堅韌；預期2026上半年整體租金溫和上升2%至3%；
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月10日— 全球領先的房地產服務商戴德梁行 | Cushman & Wakefield 今天發表香港房地產市場2025年回顧及2026年展望。受低息環境持續及股票市場交投活躍等利好因素帶動，住宅買賣合約數字連續9個月錄得超過5,000宗，支持整體樓價觸底回升，預期2026年將延續正面勢頭。與此同時，息口下調及各類型物業價格吸引亦帶動資本市場氣氛呈回暖跡象，學生宿舍和出租公寓板塊繼續受投資者青睞。甲級寫字樓方面，年初至今淨吸納量錄得近110萬呎，核心區表現更爲活躍，惟整體待租面積仍需時消化，料明年整體租金將介乎正負1%水平。零售市道方面，零售銷售表現持續靠穩，核心區一線街舖平均空置率也進一步回落，預期明年整體租金有望錄得溫和升幅。
甲級寫字樓租賃市場：金融及銀行業帶動租賃需求 中區甲級寫字樓租金反彈
第四季(截至11月中)甲級寫字樓表現亮眼，整體淨吸納量升至47.6萬平方呎，創2019年第二季以後新高，並帶動年初至今累計淨吸納量達近110萬平方呎。淨吸納量上升主要受市場氣氛轉好、以及租金和售價已調整至吸引水平而促使企業用戶趁低吸納空置樓面所帶動。新供應方面，第四季錄得數碼港五期竣工，為市場注入約23萬平方呎樓面。然而，在淨吸納量上升的情況下，整體待租率降至18.8%。
受首次公開招股(IPO)活動帶動，甲級寫字樓需求和租賃活動增加，中區租金按季(11月對比9 月)反彈1.6%，其中中區超甲級寫字樓更升2.5%，令整體租金於季内回穩至0.1%，而年初至今跌幅則輕微收窄至4.1%。
戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝先生表示：「截至11月中，香港甲級寫字樓本年暫錄得約110萬呎正吸納量，當中金融業受惠於IPO活躍勢頭，帶動來自相關企業及上下游行業租賃需求，單計第四季金融業租賃已經佔新租賃成交面積逾三分之一，而中區作為金融機構的首選地段，租金更率先回升。然而，2026年市場仍有約140萬平方呎新甲廈供應，高企的待租率仍然會對租金構成一定的壓力，預計2026年全年整體寫字樓租金將於正負1%之間窄幅徘徊。然而，市場上仍不少租戶趁機進行升級搬遷，預期中區及尖沙咀可望逆市上升。」
商舖租賃市場：零售業表現繼續靠穩 核心區一線街舖平均空置率進一步回落至疫情以來低位
受惠於訪港旅客數字持續增長，同時本地消費氣氛越趨穩定，零售業表現繼續靠穩。自5月起，本地零售業總銷售貨額連續六個月錄得按年增幅，反映零售市場正逐步走出低谷。今年1月至10月本地零售銷售額總計3,117億港元，相比去年同期，跌幅則收窄至-0.2%。在各主要零售類別中，"藥物及化妝品"、"食品、酒類飲品及煙草"和"珠寶及鐘錶"按年錄得溫和增長。
在第四季，核心區一線街舖平均空置率進一步回落至6.6%，為疫情以來低位，季內以中環的新租賃表現最為亮眼，該區空置率由上季的10.0%明顯回落至4.3%水平，甚至錄得觸目的巨舖租賃成交。季內尖沙咀空置率輕微下調至8.3%；銅鑼灣大致持平在7.9%；而旺角則微升至6.1%。
租金方面，由於中環和旺角的空置率較低，加上這兩區的本地消費活動相對堅韌，租金亦以這兩區較具抗跌力，按年分別持平和微跌1.1% (圖二)。另一方面，銅鑼灣和尖沙咀租賃活動不少，惟進駐的品牌更趨大衆化，業主議價態度亦傾向務實，故租金下調幅度較明顯，分別按年下調7.3%和8.0%。至於餐飲舖租方面，部分餐飲舖位待租數量仍然不少，租金表現難免受壓，旺角、中環和銅鑼灣2025年累計跌幅介乎0.3%至3.6%；尖沙咀則因個別有海景的餐飲舖錄得租賃成交而未見明顯跌幅；市場上業主普遍保持開放態度，更願意保留原有餐廳裝修和設備以降低新租客前期開業成本。
蕭亮輝表示：「縱使部分核心區街舖租金在2025年錄得按年跌幅，但整體來説市場新租賃活動相對暢旺，相信人流最旺地段的租金已喘定，市場上不乏新租戶願意以上一份租約相若的租金承租，有助支持街舖租金後市的表現，預期2026上半年整體租金有望溫和上升2%至3%。然而，餐飲舖租需要待空置面積消化後才能重拾升軌。另外值得一提的是，12月下旬起，「粵車南下」計劃獲批廣東私家車可經港珠澳大橋入境香港市區，相信會吸引一批內地高消費旅客群多來港在大型商場和零售熱點消費，有助進一步提振本港零售市道氣氛，期盼政府能進一步放寬每日粵車南下名額。」
住宅市場： 低息環境及股票市場造好繼續支持樓市氣氛 預期2026年樓價升幅約5%內
隨著本港銀行跟隨美國聯儲局調低利率，樓市入場門檻及利息成本降低，加上股票市場向好連帶財富效應，住宅需求進一步釋放，買賣氣氛持續向好。自今年3月起，住宅買賣合約數字連續9個月錄得超過5,000宗，預計第四季住宅成交宗數約16,400宗，按年升9%，即全年總成交量約62,000宗，較去年升17%(圖三)。年內發展商積極推盤去庫存，一月至十月的一手成交約佔整體住宅交投數目的33%。
戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢女士表示：「受惠於成交量持續回升，香港樓價自今年3月起逐步回穩，並在4月起開始錄得輕微升幅。根據差估署數據(截至10月數據)，整體住宅樓價指數3月至10月期間錄得3.3%升幅，以致年初至今樓價止跌回升1.8%，顯示樓市已見底並逐步走出整固期。另一方面，住宅租金指數在外來專才和非本地學生的住屋需求帶動下延續升勢，年初至今錄得4.0%升幅，在拆息下調下繼續吸引投資者入市，亦有租樓人士轉而考慮置業，對成交量和售價均起支持作用。我們預計明年住宅成交量有望與今年水平相約，樓價升幅約5%之內。」
戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明先生指出：「第四季樓市氣氛持續改善，根據本行追蹤的中小型住宅單位售價指數，截至12月初，樓價較去年年底水平高3%，貼近我們預期的高位。至於受歡迎屋苑樓價表現，各類型物業樓價都按季錄得升幅，當中代表細價盤的沙田第一城和代表中價市場的太古城按季均錄得2.9%升幅；而代表豪宅市場的貝沙灣按季表現較爲亮眼，升6.1%。詢價量方面，雖然11月份數字稍遜於10月數字，但較去年同期升15%，可見市場成交氣氛持續回暖，為明年樓市定下基調。」
大額非住宅物業投資市場：資本市場氣氛呈回暖跡象 自用型買家相對活躍
隨著利息回落，加上各類物業價格已調整至具吸引力水平，自用型買家和具資金實力的投資者繼續趁低吸納，本港房地產投資市場呈回暖跡象。2025年逾億港元大額非住宅物業投資市場（截至12月8日）暫錄63宗大額成交，總成交金額較去年全年升11%至340億港元(圖四)。成交宗數方面，2025下半年共錄得43宗，為上半年錄得的20宗高出超過一倍，可見下半年投資市場活動明顯更爲活躍。投資者方面，今年下半年以中資買家在物業投資市場總成交金額佔比最高，達48%，主要受數宗觸目自用成交推動；惟海外資金在本港投資市場活動仍維持淡靜。
戴德梁行執行董事及香港資本市場部主管高偉雄先生指：「不論是成交金額或成交宗數，2025年繼續以寫字樓物業成交佔比最高，是市場正在復甦和復常的信號。事實上，市場不乏自用型買家趁低購入寫字樓物業以圖節省長遠租金支出，亦有投資者繼續撈底吸納核心地段的優質寫字樓物業，當中觸目成交包括我行促成阿里巴巴與螞蟻集團斥資約72億港元購入銅鑼灣港島壹號中心多層樓面作其香港總部，展現大型企業對香港營商環境的信心。另一方面，受政府大力推動「留學香港」品牌和「城中學舍計劃」，學生宿舍和出租公寓板塊需求堅挺，租金收入穩定且具增長潛力，當中以2、3星酒店和具改裝潛力的物業最受投資者追捧。以成交宗數計算，酒店和出租公寓板塊成交共佔今年總成交近四分一。相信來年投資者將繼續追逐租金回報穩定的物業，尤其是具韌性且前景可期的學生公寓。我們預期2026年大額非住宅物業投資總額將穩步上升至400億港元水平，並繼續由本地資金和中資支撐投資市場活動。」
請按此下載活動照片及簡報
（由左至右）戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明先生、戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢女士及戴德梁行執行董事、戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝先生及香港資本市場部主管高偉雄先生。
Hashtag: #戴德梁行 #Cushman&Wakefield
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
戴德梁行
戴德梁行是享譽全球的房地產服務和諮詢顧問公司, 通過兼具本土洞察與全球視野的房地產解決方案為客戶創造卓越價值。戴德梁行遍佈全球60多個國家，設有400多個辦公室，擁有52,000名專業員工。在大中華區，23家分公司合力引領市場發展。2024年公司全球營業收入達94億美元，核心業務涵蓋估價及顧問服務、策略發展顧問、專案管理服務、資本市場、專案及企業服務、產業地產、商業地產等。戴德梁行致力於"戴領無限超越"，贏得眾多行業重磅獎項和至高榮譽。更多詳情，請瀏覽
，或關注我們的微信（戴德梁行）及領英專頁（
www.linkedin.com/company/cushman-&-wakefield-greater-china
）。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
網上熱話｜馬鞍山女食84蚊霸王餐被「尋人」 點解食店收據話找咗數？
餐廳不時發生懷疑食霸王餐事件後，店方會於社交平台公開閉路電視截圖「尋人」，而最新一宗是位於馬鞍山一間米線店，一名女子涉食84元「霸王餐」後走數，被店方追緝，不過店方在社交平台帖文公開閉路電視截圖同時，亦附上了一張顯示「已付款」的收據，有網民質疑為何「找咗數」仍要公開尋人，店方解釋「我哋伙記佢自己畀咗錢出嚟，話係自己疏忽am730 ・ 1 天前
東張西望｜曾展望以道士身份提供意見 認為「網紅道長」行為極可疑
日前，曾展望以道士身份現身TVB資訊節目《東張西望》，惹起熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
大埔宏福苑五級火｜兩餸飯老闆急停業，動員兩舖狂製300餐送災區，霸氣拒收錢：走呀！快D車過去！
大埔宏福苑五級火｜大埔宏福苑五級火不僅令許多市民痛失家園，更將前線消防員和救護員們推向了體力和精神的極限。泰極星食品公司老闆在當日傍晚時收到消息，指災區急需大量熟食飯盒。有消息指特別是前線消防員和救護員仍未有飯開，情況並不樂觀。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：泰極星食品公司Medical Inspire 醫．思維 ・ 1 小時前
神秘買家開價「三千蚊呎」四出收購宏福苑單位 代理轟「喺居民傷口上灑鹽」｜大行拒絕處理
大埔宏福苑早前發生五級火，至今僅兩星期，受影響居民仍在重整生活之際，區內卻傳出有神秘買家四出尋盤，開出遠低於火災前市價的「撈底價」，惹來前線代理批評，指其做法「極不道德」，形容是「喺居民傷口上灑鹽」。28Hse.com ・ 22 小時前
佘詩曼吃飯發現被偷拍！「瞬間反應」可愛到圈粉 網讚嘆：又美又大方
50歲港星佘詩曼憑《新聞女王》再攀事業高峰，不僅三度奪下視后，在大陸的人氣也一路攀升。近日她在上海餐廳用餐時被粉絲巧遇，對方原本想低調偷拍，沒想到她對鏡頭的敏銳度驚人，當場捕捉到粉絲的小動作，反應卻意外親切，引發網路熱烈討論。姊妹淘 ・ 23 分鐘前
向華強自爆為捧向佐虧了幾個億 嘆「驕傲輕敵」：上天給我的教訓
現年76歲的香港影壇大亨、中國星集團主席向華強，縱橫娛樂圈數十載，一手捧紅周潤發、李連杰、劉德華、周星馳等無數巨星，惟日前他在社交平台罕有剖白心聲Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
抵制日貨宣告失敗？壽司郎中國生意火爆 被內地人列入廣東「新粵菜」
日本「FOOD & LIFE Companies」旗下連鎖迴轉壽司品牌「壽司郎」在上海同開兩店，開業盛況空前，排長龍14小時畫面墟冚，預約排滿一個月後，食客明言不關心政治，形同「抵制日貨」宣告失敗。從經營角度，壽司郎中國生意火爆背後有其成因，資料顯示自從中國的日本海鮮進口禁令後，內地壽司郎已轉為國際加本地採購，且經常宣傳福建鮑魚、真鯛，甚至獲內地人稱為「新粵菜」，由於有中國餐飲要素，成功讓中國人安心享用Yahoo財經 ・ 1 小時前
王浩信北上發展兩年終重返男一 開工煲煙照曝光？
現年42歲嘅王浩信做歌手出身，其後轉跑道加入TVB成為演員，曾兩度勇奪視帝獎項，攀上事業高峰。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
香港人唔識老？內地網民熱議6大「港人不顯老」秘密：講廣東話原來會凍齡？！
近年來，中港兩地生活方式的差異常常成為網絡上的熱門話題。而最近，引起內地網民們熱烈討論的竟是香港人的「凍齡」大法。有不少內地網民發現，無論是街頭擦身而過的路人，還是螢幕上的香港藝人，似乎都擁有不顯老的容顏。讓無數網民紛紛加入討論行列，從以下6個角度嘗試解開香港人的「凍齡」之謎！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【萬寧】星期三優惠大放送（只限10/12）
萬寧知你心！今個星期三萬寧為你帶嚟精選Mannings Guardian 自家品牌美妝工具系列買1送1！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60再獨家送你萬寧$15現金優惠券！而yuu會員嚟萬寧買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠（不包括會員價）。買任何3件產品滿$188即送威威 X LuLu豬 超濃縮香薰洗衣珠 22粒，快啲嚟大手入貨啦！YAHOO著數 ・ 3 小時前
宏福苑如何善後｜民建聯：富善邨旁熟地重建｜卜國明：原址重建最划算｜方國珊：離「傷心地」另覓地安置｜施永清：業權退回房委會換賠償
大埔宏福苑五級火後，數千名住戶暫遷過渡性房屋，屋苑究竟復修抑或重建成為焦點。候任立法會議員、當區區議員、政黨與地產界意見不一：原址重建、另覓地安置、樓換樓，與「可用則用、可修則修」等方案並陳，牽涉成本效益、居民情緒與安置彈性，仍待政府拍板定調。閱讀更多：神秘買家開價「三千蚊呎」四出收購宏福苑單位 代理轟「喺居民傷口上灑鹽」｜大行拒絕處理0宏福苑大火｜火險賠償可否用作償還按揭欠款？經絡按揭：目前仍存變數民建聯：同區有熟地成重建 將向政府遞方案民建聯早前表示，已在富善邨一帶覓得可短期展開重建的熟地，區內並有臨時巴士廠可作擴建。該黨主席兼新界東北議員陳克勤透露，將約見財政司副司長黃偉綸，遞交宏福苑重建建議。卜國明：原址清拆重建較合乎成本效益候任立法會工程界議員、前土木工程處處長卜國明在電台節目指，當局首要為結構安全把關，相關檢測費時費錢。若另覓地皮重建，涉及的大型基建與接駁工程，令總成本或較原址重建高出3倍以上；若宏福苑地基未受損，清拆後在原址重建較合乎成本效益，但需要兼顧居民情緒。方國珊：另覓地安置 避觸景傷情候任新界東南議員、亦是工程師的方國珊認為可另覓地點安置居民。她引用1972年旭龢28Hse.com ・ 49 分鐘前
【話題】拋棄疲累失溫女友於零下20度山峰凍死 男友被控過失殺人
來自奧地利的 33 歲的女生 Kerstin Gurtner 在奧地利最高峰格羅斯格洛克納峰 Grossglockner 距離峰頂僅 4,600 公尺時不幸喪生，當時氣溫驟降至攝氏零下 20 度。她的...運動筆記 ・ 19 小時前
【759阿信屋】一日限定勁抵價 香川四國白雞蛋 $22/件（只限10/12）
759阿信屋推出一日限定優惠，CP Selection泰國新鮮雞蛋(L)10隻裝 $20、香川四國白雞蛋10隻裝 $22、澳洲優質原片大燕麥 750g $45/3件、Prime Food 豬排骨 454g $49.9/2件、Oliveta 橄欖油 1L $168/3件、Kyoku 急凍澳洲和牛漢堡扒/芝士漢堡扒 $100/5件！YAHOO著數 ・ 4 小時前
古巨基帶愛兒視察國際學校 每年學費逾21萬 李克勤大仔都係同校畢業生
古巨基同太太Lorraine（陳韻晴）嘅囝囝Kuson（古晉匡）已經5歲大，話咁快就嚟升小學。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
長輩急幫孩子找相親！劉嘉玲反問「為了延續你的血脈？」 犀利金句連發被讚爆
《一路繁花2》近日來到重慶沙坪公園，由劉嘉玲與葉童組成的「繁花團」擔任一日紅娘，與現場家長及單身男女交流擇偶條件、生育觀念等議題，呈現不同世代對婚戀觀的想法碰撞。姊妹淘 ・ 22 小時前
劉亦菲現身F1賽場！黑裙墨鏡帥翻全場 生圖美到媒體狂讚：38歲狀態太瘋狂
12月7日，劉亦菲以阿布達比旅遊大使和LV全球代言人的雙重身分現身F1阿布達比大獎賽。她一身黑色無袖短裙搭配高馬尾，生圖中肌膚顯得粉白透亮，狀態備受討論。姊妹淘 ・ 20 小時前
王鶴棣帶隊返家鄉拍攝 意外揭黃曉明僅年輕王爸爸5歲
【on.cc東網專訊】內地男神王鶴棣日前偕黃曉明、黃子韜、劉耀文等回四川省樂山家鄉拍攝綜藝節目《宇宙閃爍請注意》，獲鄉親熱烈歡迎，坐在露天雙層巴士拍攝時，被頒贈寫上「滿載榮光歸故 樂山巨星四棣仔」的錦旗，相當威水。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
高鈞賢夫婦2,250萬購畢架山一號三房戶連車位
前香港先生冠軍高鈞賢新近偕太太黃梓漫斥2,250萬元購入九龍塘畢架山一號一個三房戶連車位，造價較銀行網上估價高出近30%。AASTOCKS ・ 3 小時前
中國賭贏了？RISC-V全球晶片市佔率突破25%
最新數據顯示，RISC-V 架構在全球晶片市場佔有率已突破 25%，形成與 ARM、X86 三足鼎立之勢，中國工程院院士倪光南此前的預言或許有望成真。鉅亨網 ・ 2 小時前
孫興慜回歸真情告別：毋忘我！
【Now Sports】韓國球星孫興慜周二返回倫敦，入場見證熱刺在歐聯贏波，更重要是與刺迷正式告別。孫興慜（Son Heung-Min）於今年8月離開熱刺改投洛杉磯FC，當日走得匆匆，未有任何告別儀式，及至周二熱刺在歐聯主場對布拉格斯拉維亞賽前，他進場與球迷道別，並在名宿京治手上接過紀念獎座。他在現場說得情真意切：「希望大家不要忘記我。我永遠是熱刺人，永遠與你們在一起。」在此之前，他在北倫敦大街上一張屬於他的大型壁畫上簽字留念（詳見結連）。這名33歲韓國球星合共為熱刺出賽454場，攻入173球，去屆協助熱刺在決賽打敗曼聯贏得歐霸盃。熱刺在這場周二歐聯比賽，憑對方的烏龍球，以及由古度斯及沙維施蒙斯各自射入12碼，以3:0大勝布拉格斯拉維亞。相關結連：https://www.youtube.com/watch?v=98yBPJlMbVcnow.com 體育 ・ 5 小時前