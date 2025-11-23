減肥減走了髮量？有醫生指出，不少減肥人士都會發現自己雖然成功瘦身，惟頭髮卻變得稀疏。醫生指出，有4大方法有助保持頭髮健康，防止脫髮。

減肥唔小心減甩頭髮？

內分泌與新陳代謝專科醫生陳潔雯在其facebook專頁上分享指，許多人在減重期間常常也會發現頭髮變得稀疏，並在洗頭時看到排水孔，令人感到不安。陳醫生解釋，脫髮出現的原因如下：

1. 快速減重、長期節食與極端飲食

這種飲食令身體進入「生存模式」，會優先把能量供應給重要器官，毛囊就會被暫時停工。頭髮在休眠期後，3個月內便開始大量脫落。

2. 年齡與壓力

隨著年齡增長，頭皮循環變差，膠原蛋白流失，讓髮根的支撐力下降。此外，壓力和高皮質醇水平也可能直接讓毛囊「提早退休」。

4招保持頭髮健康防脫髮

陳醫生指，頭皮被比喻為門面地基，若要保持頭髮健康，以下幾個建議值得參考：

1. 頭皮按摩或熱敷

每周進行一次，可促進血液循環，增強髮根健康。

2. 充足的營養攝取

確保攝取足夠的蛋白質和鐵質，以維持髮質。

3. 良好的睡眠

睡眠的質量往往比任何護髮精華液都重要，確保充足的休息有助於整體健康和髮量。

4. 評估頭皮保養需求

如有需要，可以考慮專業的頭皮保養或醫學療程(如再生療法、光療等)。

陳醫生表示，髮量反映了身體的能量狀態，讓自己保持健康、放鬆並獲得充足的睡眠，才是最實際的「養髮術」。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/健康/減肥唔小心減到甩頭髮-醫生教4招保持頭髮健康防脫髮/620547?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral