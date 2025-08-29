規律飲控、運動，體重卻還是卡關？ 營養師教學「一日饅頭法」幫助突破停滯期

小吳在減重過程中，即使飲食控制、規律運動，仍遇到體重數週不降的「停滯期」。營養師指出，這是因為身體在能量赤字的情況下自然調節，代謝率會下降以維持平衡，若想突破這個狀態，不如試試執行「饅頭日」。

一、饅頭日執行方式

建議可嘗試一日「饅頭輕斷食」：選定一天，僅攝取饅頭與低澱粉蔬菜，避免其他食物。

早餐：饅頭＋清炒生菜（少油少鹽）

午餐：饅頭＋涼拌小黃瓜絲

晚餐：饅頭＋白灼花椰菜

建議選全麥饅頭，單日總量3至4顆，約700至900大卡，全程不額外調味。原則上每周只進行1天。

​二、可能的作用機制

營養師表示，這種短期單一飲食可望產生幾個效果：

改變飲食模式，暫時中斷身體對熱量的適應；

饅頭低鹽、蔬菜鉀含量高，可能減少水分滯留；

高碳水搭配膳食纖維，有助腸道蠕動。

三、注意事項

這種方法雖然可調整身體代謝，但饅頭缺乏蛋白質、脂質與部分維生素，長期使用可能導致肌肉流失、免疫力下降；若連續超過3天，還可能使基礎代謝率下降。建議在執行後48小時內，補充足夠蛋白質及深色蔬菜，恢復均衡飲食。

營養師強調，停滯期是常見現象，不代表減重失敗。嘗試變換飲食策略或調整運動方式，都可能幫助突破卡關。

