想減肥、戒掉拖延症可以靠催眠治療？這4類人士或許適合，但首要是願意敞開心扉｜Winnie《心靈治療師「為你娘」》

催眠治療並非人人覺得需要，但它對許多渴望改變的人來說，都是一扇敞開的門。以下4類人士是一些可能從中得到幫助的人群，但首要條件是願意敞開心扉，主動參與催眠治療。

誰適合催眠治療？這4類＋願意敞開心扉人士可考慮

1. 想改變行為或習慣：如戒煙、減肥、改善拖延症或某些強迫行為等。

2. 受情緒或壓力困擾：如焦慮、抑鬱、創傷後遺症 （PTSD）或驚恐症等。

3. 想提升自信或表現：如公開演講、社交能力、考試壓力或藝術創作等。

4. 有身心症狀但醫學檢查正常：如慢性疼痛、腸易激綜合症或失眠等。

然而，催眠並不適合所有人。例如，無法正常溝通或理解指示的人、患有未受控制的嚴重精神疾病（如精神分裂症或妄想症）者，不相信或完全抗拒催眠的人，都可能不適合接受治療。

（《無聲蛙鳴》劇照）

催眠療程需要多久？

這取決於問題的複雜性與求助者的個人反應。一般來說，兩至三次會面能讓催眠師與個案共同評估進度，並調整療程方向。改變是一個旅程，而非一步登天到終點。

催眠師只是引導角色，你才是決定旅程方向的人

我想用一個比喻來形容催眠治療：催眠師就好像一位司機，而你是一位選擇上車的旅人。你告訴我你想去哪裡，我會用專業的技巧，帶你抵達內心的目的地。但最終，你才是決定旅程方向的人。當你越願意放鬆、信任並敞開心扉，催眠的效果就越顯著。因為，「改變在於當事人」。

選擇專業，安心踏上療癒之旅

催眠本身是安全的，但選擇一位專業、可靠的催眠師至關重要。催眠師不僅具備專業知識，更會以真誠與尊重，陪伴你走過這段探索之旅。

當你準備好面對內在的自己，催眠將成為一條溫柔而有力的路，引領你走向更輕鬆、更真實更坦誠的自己。準備好踏上這段身心靈之旅了嗎？

作為你的催眠師與塔羅師，我希望這篇文章能為你帶來一點點啟發，溫暖和信心。如果你有任何疑問或想進一步了解催眠治療，歡迎隨時聯繫我了解更多。因為當你願意踏出第一步，「改變」的種子已經在你心中悄悄萌芽了。

