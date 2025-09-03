誰說減肥不能吃餃子！名醫靠「水餃減肥法」瘦15kg 健康三餐公開：15年沒復胖

減重是許多人的課題，就連醫師也不例外！乳癌名醫鄭明輝分享親身經歷，曾經胖到82公斤的他，透過自創的「水餃減重法」，成功瘦下15公斤，而且維持15年都沒有復胖，最特別的是，他的減肥菜單不但能吃飽，還能把水餃列入日常飲食。

鄭明輝醫師曾任林口長庚醫院院長，2008年時體重一度達到82公斤，因為胃潰瘍反覆發作，決定開始改變生活習慣。除了適時紓壓、保持運動習慣之外，他也調整飲食，將每天攝取的熱量控制在1800大卡左右，注重營養均衡和飽足感，意外讓體重一路下降到68公斤。

他的每日菜單看起來很平常，卻暗藏巧思：早餐吃2片吐司、1顆水煮蛋和1杯豆漿（約400大卡）；午餐竟然經常吃水餃，固定10顆搭配燙青菜，但堅持先吃菜再吃水餃，而且一顆水餃分兩口慢慢咬；晚餐則以蔬菜為主，搭配2份蛋白質和1/3碗白飯。

鄭明輝分享秘訣：「男生吃10顆水餃其實不太夠，所以我把一顆分成兩口慢慢吃，這樣吃飯速度跟別人一樣，就不會覺得自己吃太少。」他強調減重不需要完全避開碳水化合物，反而適量攝取才能健康消耗熱量。

除了飲食控制，他每週還會運動兩次，包括重量訓練和高爾夫球。重量訓練能增加肌肉量，產生「後燃效應」，讓身體在休息時也能持續燃燒脂肪，運動後再補充乳清蛋白或無糖豆漿。長久下來，他發現自己不僅精神變好，就連長時間開刀都比較不會腰痠背痛。

