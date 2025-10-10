62歲媽媽減肥18kg！3個月神逆襲從大媽→減肥教科書就靠5方法，這招還能加速燃脂太神了

高齡減肥其實不只是外貌問題，更是健康投資！一位小紅書網友分享，自己62歲的媽媽短短3個多月、近100天就狂甩18公斤，不但外型年輕一大截，血糖、血壓也都回到正常值，整個人神采奕奕。靠的不是流行速成法，而是五大簡單卻超實用的生活習慣，被封為「勵志版減肥範本」。

62歲媽媽減肥秘訣：吃對一日三餐

她的關鍵就在於「吃得剛剛好」。早餐一定要均衡，蛋白質、纖維、碳水都不能少；午餐則改成小份量分餐制，避免熱量一次爆表；晚餐就清爽多了，以蔬菜為主，再搭配一份優質蛋白。這樣吃下來不會餓，但卻能讓身體慢慢轉回燃脂模式。

62歲媽媽減肥秘訣：循序漸進運動

廣告 廣告

運動不是一開始就硬碰硬。她先從每天散步開始，逐漸過渡到快走甚至慢跑，讓身體有時間習慣。每天累積至少一萬步，並抓住「最大心率60-70%」的黃金燃脂區，一次維持半小時以上，效果特別明顯。關節不會太吃力，卻能確實消耗脂肪。





62歲媽媽減肥秘訣：多喝水

很多人忽略喝水的重要性。她直接用體重計算：每公斤乘以30至40毫升，就是一天該喝的水量。這樣做能幫助加速新陳代謝，也避免身體因為缺水而誤以為要「囤積能量」。每天水分足夠，精神更好，減脂效率也跟著提升。

62歲媽媽減肥秘訣：規律睡眠

睡眠就像減肥的隱形助攻。她規定自己盡量在晚上11點前入睡，如果真的做不到，也至少保持固定作息，讓身體有規律的休息時間。這樣荷爾蒙才會穩定，新陳代謝不會被打亂，隔天起來氣色、體力也都更好。

62歲媽媽減肥秘訣：維持好心情

減肥不只是飲食跟運動，心態才是關鍵。她提醒自己保持樂觀，不因壓力或情緒去暴飲暴食。好心情能幫助荷爾蒙平衡，避免代謝下降。減重過程反而變成一種自我療癒，越瘦越有成就感，整個人活得更自在。

封面&內文圖片來源：Shutterstock、小紅書@小野Jesse

更多女人我最大報導

靠喝「綠拿鐵」瘦45kg！5款明星都在喝的「神配方」，網友狂讚：皮膚透亮、腸胃順暢、體重還掉了！

不跑不跳4招拉筋奇蹟！40+世代輕鬆告別厚實虎背，背影年輕10歲



本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章