天文台一度發出霜凍警告 上水農地未見結霜
「減脂早餐」只吃豆漿+水煮蛋？營養師警告：這樣吃更難瘦，小心還會掉髮、失眠！
「減脂早餐」到底怎麼吃才對？很多人一早就端著無糖豆漿配水煮蛋，自以為營養剛好又不怕胖。營養師看了直接舉手喊停：蛋白質是有了沒錯，但這組合完全沒碳水，長期下來可能掉髮、睡不好、甚至月經不來，身體會先投降，而不是幫你瘦！
原來正確的減脂早餐公式是這樣：先保留豆漿＋水煮蛋，再加一塊地瓜補足天然低GI碳水，能讓血糖穩、精神更好。接著放一顆小番茄，或換成藍莓、奇異果的低糖水果，補上維生素與纖維，把營養拼圖更完整。
但還沒結束，因為沒有優質油脂，很多營養素其實吸收不起來！所以最後再抓一小把堅果，補好脂肪，讓身體真正開始燃脂運轉。看起來多了一點點食物，卻更不容易餓、腦袋清楚、反而瘦得更有效率。
其實減脂不是要妳「少吃」，而是吃對！每天只靠豆漿和蛋硬撐，不如把營養吃完整，身體才會願意把脂肪交出來。
看更多 CTWANT 文章
林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！
其他人也在看
自助餐買一送一優惠｜沙田帝逸酒店自助餐人均$264起 任食黑松露片皮鴨/黑松露四川珍菌卷/珍寶火焰雪山
1月8日中午12時準時開搶！沙田帝逸酒店AlvaHouse自助餐買一送一優惠重磅登場，全新「松露‧珍菌‧海鮮三重奏」主題自助晚餐，帶來3.5小時的奢華體驗！以矜貴松露，搭配養生珍菌與頂級海鮮，碰撞出多層次風味，生蠔、麵包蟹、蟹腳、凍龍蝦、刺身等海鮮盛宴應有盡有，鐵板燒、爐端燒，加上啤酒任飲，人均竟僅$468起！Yahoo Food ・ 2 小時前
5大偽健康食物曝光，9成人常吃「它」當早餐！小心這些高熱量、升糖指數高的「健康陷阱」愈吃愈累還傷身
許多看似健康的選擇，其實暗藏危機，不僅無法幫助控制體重，甚至可能導致血糖失控、增加身體負擔。以下將揭開5大最常見的「偽健康食物」，幫助大家避開這些飲食陷阱！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
中式糖水 = 減肥大忌？合桃露熱量竟等於1.5碗白飯！ 「這款」糖水反而有助預防骨質疏鬆？｜營養師Audrey Tam
天氣轉涼，乾咳、喉嚨乾癢、皮膚乾燥等問題紛紛出現，所以不少人會多食幾碗中式糖水來滋陰潤燥、暖身暖胃，但你知道嗎？一碗看似健康的合桃露，熱量竟等同1.5碗白飯，隨時要慢跑一小時才能抵銷…問你怕未！Yahoo Food ・ 1 天前
古巨基57歲妻二胎引熱議！凍卵與試管嬰兒如何改寫高齡懷孕的可能性？徐明義教授解析：「生理年齡」不等於「卵子年齡」
2026年開春，53歲港星古巨基宣佈57歲愛妻陳韻晴順利產下二胎，這則喜訊在引發關注的同時，也讓不少高齡備孕女性開始思考：「高齡懷孕，真的可行嗎？」。姊妹淘 ・ 23 小時前
最強天然「助眠食物」Top15！開心果原來是「褪黑激素之王」，幫忙告別失眠噩夢
其實改善睡眠不一定要靠藥，許多天然食物都能幫助你更快進入夢鄉，不會帶來藥物的副作用，也不用擔心產生依賴性。以下15款科學證實有助入睡的食物，不僅營養滿分，還能舒緩壓力兼放鬆情緒，讓你重拾高質睡眠，每天醒來都精神飽滿！Yahoo Style HK ・ 1 天前
流感疫苗︱美國撤6種兒童疫苗建議 關日華憂大眾卻步 強調接種可防重症︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國大幅調整兒童疫苗政策，不再建議接種其中六種疫苗，包括流感、新冠病毒等。亞洲兒童傳染病學會會長關日華今早接受電台訪問，表示美國疾控及預防中心的決定對醫學界有重大影響，亦令大眾減低疫苗接種意欲。他強調疫苗可防止兒童出現嚴重併發症及死亡風險，而流感數字在假期後緩緩上升，呼籲市民儘快接種疫苗。Yahoo 健康 ・ 21 小時前
研究揭英國成年人攝鹽量超標 40% 等同每日食 22 包薯片 團體促政府徵稅及設減鹽目標︱Yahoo
【Yahoo健康】英國一項研究顯示，英格蘭成年人平均每日攝取的鹽分，相等於食用 22 包薯片，一星期累計更達 155 包。進行分析的英國心臟基金會指出，過量攝取鹽分會大幅增加高血壓風險，繼而導致心臟病、中風等嚴重疾病。Yahoo 健康 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜69 傷者已出院 餘 10 人留醫 當局豁免居民醫療費至年底 附社區醫療資源整合｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成至少 161 人死亡、79 人受傷。醫務衞生局今日（1 月 8 日）表示，在火災中共有 79 名傷者在不同的公立醫院接受治療，截至 1 月 6 日，已有 69 名傷者先後康復出院。餘下的 10 名傷者均情況穩定，醫護人員會繼續為傷者提供合適的治療及照顧。Yahoo新聞 ・ 1 個月前
流感︱美國流感疫情升溫 至少 5000 人死 12 萬人住院 求診比例創近 30 年新高︱Yahoo
【Yahoo健康】美國流感疫情持續升溫，最新數據顯示，今年美國因流感死亡的人數已達至少 5,000 人，因流感求診的醫生門診比例更創下近數十年新高。Yahoo 健康 ・ 21 小時前
恒瑞醫藥(01276.HK)子公司創新藥瑞拉芙普獲上市批准
恒瑞醫藥(01276.HK)公布，子公司蘇州盛迪收到國家藥品監管理局通知，批准公司自主研發的1類創新藥瑞拉芙普α注射液上市。批准的適應症為本品聯合氟尿嘧啶類和鉑類藥物用於經充分驗證的檢測評估PD-L1陽性的局部晚期不可切除、復發或轉移性胃及胃食管結合部腺癌的一線治療。(de/d) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 16 小時前
和黃醫藥：索樂匹尼布中國研究III期階段取得陽性頂線結果
和黃醫藥(00013)宣佈新型脾酪氨酸激酶（Syk）抑制劑索樂匹尼布用於治療溫抗體型自身免疫性溶血性貧血成人患者的ESLIM-02研究的III期註冊階段已達到第5至24週治療期間持久血紅蛋白（Hb）應答這一主要終點。自身免疫性溶血性貧血（AIHA）是一種自身免疫性疾病，是由於產生抗自身紅細胞的抗體，而導致紅細胞的破壞所造成的疾病。自身免疫性溶血性貧血的發病率估計為每年每十萬成人中有0.8-3.0例，患病率估計為每十萬成人中有17例，死亡率為8-11%。自身免疫性溶血性貧血中溫抗體型是最常見的類型，佔所有成人自身免疫性溶血性貧血病例的75-80%。ESLIM-02研究的主要研究者之一 、中國醫學科學院血液病醫院張鳳奎教授表示：「溫抗體型自身免疫性溶血性貧血是一種高度異質性且常呈慢性復發性疾病。患者常出現疲勞等症狀，嚴重影響生活質量。若病情未得到有效控制，在嚴重個案中甚至可能危及生命。ESLIM-02研究取得積極的頂線結果凸顯了索樂匹尼布的潛力，有望為標準治療失敗後治療選擇有限的溫抗體型自身免疫性溶血性貧血患者帶來快速且持久的血紅蛋白響應，可能標誌著該棘手疾病的治療領域中一項重要進展。」infocast ・ 1 天前
據報禮來(LLY.US)擬以逾10億美元收購Ventyx Biosciences(VTYX.US)
《華爾街日報》周二引述消息報道，禮來(LLY.US)就擬以超過10億美元收購Ventyx Biosciences(VTYX.US)的交易進行深入談判。Ventyx盤後股價飆升逾50%。 潛在收購Ventyx將為禮來的產品管線增加治療炎症性腸病的藥物，以及治療帕金森等疾病的藥物。此外，Ventyx的一種實驗性藥物目前正在中期開發階段，用於治療與肥胖相關的心血管疾病。 (to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
周大福人壽擴「直接支付服務」網絡 涵蓋大灣區城市公私營醫院
周大福人壽今日宣佈,進一步擴展其於大灣區城市的「直接支付服務」網絡,合作醫院數目增至23間,涵蓋公營及私營醫療機構。客戶更可透過「中國內地入院支援」服務,使用市場首創香港醫生轉介服務。客戶可於大灣區醫療集團(GBAH)尖沙咀診所預約全科醫生諮詢,由醫生評估是否適合到中國內地治療,並推薦合適醫院及協助預約。診所職員亦可代辦「預先批核」申請,獲批後,GBAH 將安排與醫院直接付款,客戶無需墊付醫療費用,安心專注於療程與康復。是項舉措旨在回應客戶對優質便捷醫療服務的需求,充份發揮周大福集團生態圈的優勢,透過大灣區醫療集團(GBAH)的龐大醫療網絡,便利更多長居中國內地及經常北上南下的客戶,提供更多可負擔的醫療服務選擇。因應中醫治療需求日益增加,周大福人壽持續與時俱進,於多個醫療保障計劃(如「世逸」、「摯康保」、「悅康保」、「逸康保」、「摯康健」)全面納入中醫治療保障,讓客戶靈活選擇最合適之治療方法。同時,大灣區城市的醫院針對長期或複雜病症(如癌症)推出結合中醫與西醫的綜合治療方案,並以相宜價格,為客戶提供更全面、更個人化的醫療選擇。周大福人壽執行董事兼行政總裁葉文傑表示：「隨著大灣區融合不斷infocast ・ 1 天前
內地全國衛生健康工作會議：優化生育支持政策 穩定新出生人口規模
內地全國衛生健康工作會議過去兩日(1月5日至6日)在北京召開，全面部署2026年重點工作時強調，持續加強重大疾病防控工作。加強重點傳染病監測預警和應急處置，提高流感疫苗接種率和重點人群免疫水平；優化生育支持政策和激勵措施，弘揚積極婚育觀，統籌推進普惠托育和托幼一體化發展，發放育兒補貼，優化婦幼服務，努力穩定新出生人口規模；以及積極推進中醫藥服務全面發展，在預防、治療、康復、創新及人才培養等方面全面發揮中醫藥作用。(ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
和黃醫藥(00013.HK)索樂匹尼布研究III期註冊階段取得陽性頂線結果
和黃醫藥(00013.HK)公布，新型脾酪氨酸激酶(Syk)抑制劑索樂匹尼布用於治療溫抗體型自身免疫性溶血性貧血成人患者的ESLIM-02研究的III期註冊階段取得陽性頂線結果，已達到第5至24周治療期間持久血紅蛋白(Hb)應答這一主要終點。 索樂匹尼布是一種新型、研究性的選擇性口服小分子Syk抑制劑 。Syk作為B細胞受體和Fc受體信號傳導通路中的一個關鍵蛋白，是多種亞型的B細胞淋巴瘤及自身免疫疾病的成熟治療靶點。公司目前保留索樂匹尼布在全球的所有權利。(jl/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
林盛斌打爛獎座 吳家樂鄧兆尊質疑自製效果 再踢爆「被撮合姻緣」女星同Bob根本唔熟
TVB《萬千星輝頒獎典禮》星期日喺澳門舉行，當晚其中一個亮點應該係獲頒最佳男主持嘅林盛斌Bob，喺得獎致詞時一時激動，將手上嘅獎座拍落頒獎台，點知獎座應聲一分為二，令全場嘩然。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
TVB小花何依婷外地滑雪迎新年 網民錯重點：周身都係名牌
TVB小花何依婷（Regina）與圈外男友Cedric於2023年結婚，前年12月宣布懷孕5個月喜訊後專心養胎，去年4月誕下B女Rosella，升呢做靚媽，一家三口幸福美滿。何依婷前往外地滑雪迎接2026年，並喺社交網站上載靚相與網民分享。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
瘋傳藥房「掉錢包陷阱」 大鈔銀包跌地 網民憶述險中伏經歷
社交平台周一（6日）流傳一間本港連鎖大型藥房出現懷疑「掉錢包陷阱」，一名親歷事件的網民發帖文憶述經過，懷疑自己險些陷入「撿錢包反被誣陷偷錢」騙局，引起網民熱議及警惕。 facebook群組「紅磡黃埔社區藍圖」周一有網民發帖，稱在一間大型連鎖藥房購物時遇到可疑事件：「喺XX買藥嗰陣，將個籃放喺地上睇貨。期間一名戴口am730 ・ 1 天前
網傳香港會落雪！歐洲電腦預報「超級寒流」1月中襲港 附香港天文台官方回應
今日1月7日天文台錄得最低10.9度，創下入冬以來新低，天文台更發出霜凍警告，終於感受到香港冬天的威力！不過，近日網上流傳一張電腦預報截圖，顯示1月中旬香港將被「深藍紫色」覆蓋，氣象數值甚至低至1度，引發全城關注，難道香港真的會落雪？Yahoo 旅遊 ・ 17 小時前
港鐵老翁揮拳案｜女受害人兩度萌輕生 片段瘋傳後失工作：請一定要幫我捉到個阿伯｜Yahoo
港鐵列車日前發生一宗老翁揮拳襲擊女乘客事件，據了解警方正通緝一名 60 歲中國籍男子。《Yahoo 新聞》接獲女受害人李小姐聯絡，詳述事發經過，她哭訴在社交平台 Threads 流傳的揮拳片段拍攝前，已被該名老翁揮打兩至三拳，「打到我成個人呆哂」。除了嘴唇及下顎持續痛楚，患有抑鬱症的她更深受創傷後遺，兩度萌輕生念頭，認為只有施襲者被捕才可以安心，她並聲淚俱下：「網片影到哂阿伯個樣㗎，點解拉唔到？觀濱個女仔都拉到，請大家幫吓我，請一定要幫我捉到阿伯 ⋯⋯」Yahoo新聞 ・ 1 天前