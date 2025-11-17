iHerb破萬好評洗護產品64折起！
減重小心！4種「液體碳水」地雷公開，喝錯等於多吃半碗飯
許多人以為「喝的比吃的更清爽」，但不少看似健康、實際上含有高碳水的飲品，常常讓減重成效停在原地。以下整理4種生活中最常被忽略的「液體碳水」地雷，減重族群務必要多加留意。
1.高糖穀物飲品：一瓶=半碗飯
市面上有部分標榜穀物成分的濃稠飲品，看起來成分天然、入口香甜，但一小瓶的碳水含量往往接近半碗白飯。這類飲品因加工程序使纖維含量降低，雖然甜度高、喝起來順口，但飽足感不佳，熱量也容易不小心超標。
2.純果汁：3顆柳丁＝1杯果汁的糖
果汁經常被視為補充維他命的方式，但一杯現榨柳丁汁約需3顆柳丁，糖分自然偏高；此外，果渣被濾除後，纖維含量下降，喝起來升糖速度更快，也不容易有飽足感。想攝取營養時，直接吃水果較能避免不知不覺喝下大量糖分。
3.乳酸菌飲料：糖分往往比益生菌多
乳酸菌飲料形象健康，但成分表中「糖」通常排在相當前面，等同「含糖飲料換包裝」。這類飲品喝起來順口，但熱量不低，對減重者反而形成負擔。若想補充酸味或搭配早餐，無糖優格加上新鮮水果，是較能兼具風味與營養的選擇。
4.粥品：兩碗不如一碗飯耐餓
許多人認為喝粥清爽易消化，適合當早餐，但稀飯水分比例高、纖維被稀釋，常出現「喝兩碗很快又餓」的情況。相比之下，白飯搭配蔬菜與蛋白質，飽足感更強。對於正在控制體重的人來說，粥煮得越爛、升糖速度越快，更容易影響減重節奏。
