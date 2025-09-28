渠務署修復苗鍾徑污水管 環保署檢驗深水灣淺水灣水質

韓國男團SEVENTEEN今年出道10周年，並將在9月27日至28日在香港舉行演唱會！SEVENTEEN官方公仔版角色「MINITEEN」期間限定店率先在9月26日，登陸尖沙咀K11 Art Mall，帶來11款未公開且香港獨家限定新品！ 在9月27日至10月3日期間，K11 MUSEA亦有多款限定周邊Pop-up Store，CARAT們可以入手多款熱門專輯主題的珍藏品，當中有SEVENTEEN成員本人限量周邊小卡、 迷你海報及圖片套組等！即睇CARAT必買香港限定周邊攻略，部分產品售完即止，一於買完周邊再去看演唱會！

Yahoo Style HK ・ 1 天前