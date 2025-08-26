渣馬9月8日報名 路線依舊未移師啟德
渡邊圭祐2025霸屏計畫曝光！他的魅力如何席捲全日本？
學園祭誤打誤撞，帥哥星途大開
你認識渡邊圭祐嗎？這位1993年11月21日出生在宮城縣仙台市的31歲大男孩，原本只是個幫忙搞大學學園祭的普通學生，沒想到被星探一眼看中，從此開啟模特生涯！😜
2018年，他第一次試鏡就中大獎，主演《假面騎士時王》，一人分飾黑沃茲跟白沃茲，還變身假面騎士Woz！這雙面角色帥到炸，X上的粉絲直接瘋了，留言：「圭祐的沃茲也太有型了吧！」
他在街録ch訪談笑說：「試鏡時我緊張到手抖，沒想到就上了！」從仙台到東京，這傢伙的星途簡直像火箭衝天！
他在《假面騎士平成 Generations Forever》和《劇場版 假面騎士時王 Over Quartzer》繼續耍帥，粉絲大喊：「沃茲的變身pose，帥到讓我尖叫！」這開局，夠不夠猛？
跳出特攝圈，演技開掛圈粉無數
渡邊圭祐可不甘心只當特攝英雄！2020年，他跳進TBS《戀愛可以持續到天長地久》，演超可愛的廢柴護理師仁志琉星，跟佐藤健同框一點沒輸！
同年，他在《MIU404》演痞痞的Youtuber特派員REC，眼神超會撩，PTT網友直呼：「這傢伙的壞笑，太會演了吧！」😎
2021年，他在《推しの王子様》演五十嵐航，把「廢柴男」調教成王子，Instagram粉絲留言：「圭祐這暖男角色，心動到不行！」
2022年，他終於主演東京電視台《Chaser Game》，飾演職場硬漢新堂龍也，超有血性！2023年，他挑戰NHK大河劇《致光之君》，演沉穩貴族藤原賴通，
X網友驚呼：「從假面騎士到大河劇，這進化太誇張！」這演技，你有沒有被震到？
私下是料理大男孩，生活超親民
別看渡邊圭祐螢幕上帥到沒邊，私下他可是個超接地氣的仙台男孩！182公分的身高，模特出身的他自帶淡定氣質，據說站上舞台從不怯場。
他在訪談說：「聚光燈一打，我就不會緊張了！」2025年8月18日，他在《ヒルナンデス》秀了一手涼麵料理，粉絲在X留言：「圭祐做菜的樣子，帥到讓我想學做飯！」🍜
他還是音樂控，演過周杰倫《說好不哭》、神不擲骰子《夜永唄》等MV，粉絲大喊：「圭祐在MV的眼神，真的會讓人戀愛！」
他說自己受神木隆之介啟發，想當全能演員，2025年8月21日在X分享《戀愛禁止》花絮，笑說：「鄉田這角色又在搞亂啦！」這大男孩的日常，夠不夠可愛？
2025年大爆發，帥氣再進擊
渡邊圭祐2025年忙到不行！他主演東京電視台《財閥復仇～致成為我兄嫂的前妻～》，演被家族背叛的貴公子伊勢由貴也，X預告片讓粉絲瘋狂：「圭祐這壞男人氣場，帥到犯規！」😈
他還在TBS《小圓26歲，是名實習醫生！》演溫柔醫生砂田直人，跟芳根京子搭檔，PTT網友大喊：「這CP也太養眼了吧！」
電影方面，他參演《女神降臨 Before 高校デビュー編》和《After プロポーズ編》，演神田俊，跟Koki,、綱啓永上演三角戀，Instagram粉絲留言：「圭祐的告白場面，真的會讓人心跳加速！」
2025年6月，他還會在《沈黙の艦隊 北極海大海戦》演攝影師森山健介。他的2025年，你最想追哪一部？
Japhub小編有話說
渡邊圭祐這仙台男孩，簡直是日劇界的超級黑馬！從《假面騎士時王》的雙面沃茲到2025年的復仇貴公子，他用演技和帥氣圈粉12萬X粉絲和27萬Instagram粉絲！🌟
他的《財閥復仇》和《女神降臨》絕對要鎖定！快去他的X（@w_keisuke93）或Instagram（@keisuke_watanabe_official）追最新動態，
留言告訴我們，你最愛圭祐的哪個角色？是《MIU404》的痞帥REC，還是《戀愛禁止》的深情鄉田？Japhub小編已經備好零食，等你的答案！
