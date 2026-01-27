經濟學部高材生的花卉愛好！ 渡邊渚週プレ表紙登頂真相！

新潟田園的童年回憶

渡邊渚生在新潟縣那片綠意盎然的阿賀野市，小時候家周圍全是稻田，偶爾有雉鳥飛過，甚至熊出沒，讓她的童年充滿大自然的野趣。

小學二年級前，她在這樣的环境中長大，養成愛花愛草的習慣。這些經歷像種子般，埋在她後來的創作裡，比如刺繡或手工藝，都帶點鄉野的純樸味。

長大後，她選擇慶應義塾大學經濟學部就讀，那裡不只磨練她的知識，還開啟了媒體之路，讓她從大學時就開始當タレント，慢慢步入聚光燈下。

從新聞台到自由創作的躍進

2020年春天，渡邊渚加入フジテレビ，成為アナウンサー，負責《めざましテレビ》或《ぽかぽか》等節目，展現出穩重的一面。但2024年8月底，她決定離開公司，

轉為フリー身分，專注當モデル與エッセイスト。這段轉型像換跑道般刺激，她推出フォトエッセイ《透明を満たす》，全書超過5萬字，都是親筆寫下。

還有她的首本寫真集《水平線》，首次海外拍攝，融合自然景觀與個人情感，獲得週プレ グラジャパ! AWARD2025最優秀作品賞。

這些作品不只記錄她的外在美，還分享內心掙扎，比如對抗PTSD的過程，讓讀者感受到她的堅韌。

社群上的溫暖互動圈

在Instagram上，渡邊渚的帳號@watanabenagisa_像她的私人花園，40萬追隨者每天來逛。

她在Bio裡列出愛好，從寫作到ボトルシップ製作，都透露出一股療癒氛圍。

最近的貼文，她分享獲獎心情，感謝粉絲與團隊；還提到穿ドレッシー衣裝的背後故事，笑稱背脊挺直了。

另一篇談到PTSD，堅定駁斥負面看法，強調自己從病前就愛グラビア。這些分享不只宣傳，還像聊天般親切，讓粉絲感覺她在身邊，偶爾POオフショット，更添趣味。

最新作品與生活點滴

進入2025年，渡邊渚的創作不停歇。6月，她登上《週刊プレイボーイ》表紙，展示不同以往的風貌；7月接受インタビュー，聊起轉型的甘苦。8月推出官方Tシャツ，

9月發售2026年日曆，讓粉絲能貼近她的日常。12月，她公告年末休業，提醒大家保重。她的目標是「頑張らない」，

追求穏やか日子，未來或許會有更多講演或合作，繼續用那自然甜心的魅力，點亮更多人心。

Japhub小編有話說

哎喲，渡邊渚這位女孩的轉變太鼓舞人了，從新聞主播到寫真創作者，像蛻變的蝴蝶般優雅！小編特別欣賞她分享PTSD的勇氣，讓人看到內在的力量。

如果你還沒翻她的《水平線》，快去瞧瞧，保證被那165公分的清新感療癒。日本圈子總有這種溫柔力量，下回我們聊其他故事，掰～

