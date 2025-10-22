深夜逃脫魔掌心型神社幽靈！ 心型島3小時船程詭異轉型！

江戶風月船港的隱秘開端

想像一下，一座周長僅7公里的小島，江戶時代就當起船夫的「風待ち港」！渡鹿野島位在三重縣志摩市，伊勢志摩國立公園裡，從大阪難波出發，電車加船得晃3小時，抵達時海風撲面，滿眼的矢牡蠣養殖架。

但誰知，這寧靜小島曾是風俗樂園？當時船隊停靠補給，藝妓們上船娛樂，開啟了「置屋」時代，後來演變成全盛期的「小歌舞伎町」！😂

80年代高峰，島上有13間置屋、200多位女性，從10幾歲到40多歲，經濟全靠這行撐起，連彈珠機和脫衣舞場都熱鬧翻天。

疫情洗禮後的廢墟重生奇蹟

風俗業在2000年代全國興起，渡鹿野島的置屋從13間縮到2016年的3間，女性剩20位，多是東南亞或年長日本女性。警方嚴打加上疫情3年，賣春業徹底消失，島上旅館雜草叢生，人口掉到180人。😏

但政府不認輸，航拍發現島形像心型，於是2021年起大改造！改名「心型島」，推愛情聖地概念，宣稱保佑戀愛順利。根據志摩市觀光協會，2024年遊客翻倍，溫泉旅館內神社、心型繪馬讓人寫願望，咖啡店和相親活動熱鬧起來。

高木瑞穂的2017年書《賣春島》賣9萬本，揭露過去魔掌（有些女性被迫還債，甚至深夜游泳逃脫），現在島民笑說：「歷史是歷史，現在是新頁。」

單身妹子的姻緣魔法點與意外驚喜

單身女孩聽到這裡，眼睛亮了吧？心型島的賣點超浪漫：標記打卡位讓你po愛心照，神社許願求姻緣，觀光協會辦相親派對，2025年還加碼牡蠣BBQ情侶夜。

集英社記者實測，島上遊客多半不知舊聞，一對夫妻分享：「老婆在網站看到心型島，來了才知過去，笑問我『沒關係嗎？』」🤩

島民補充：「近年變化大，學生情侶、家庭客都來，經濟回溫。」意外的是，島上矢牡蠣超新鮮，當地漁民養殖技術全國聞名，當成「愛情滋補」推廣，誰說浪漫不能配海鮮？

從大阪或名古屋出發的懶人路線圖

想去？從大阪難波搭近鐵特急到宇治山田（1小時），轉車到鳥羽，再巴士到鵜方站，按船到島（總2小時42分）。名古屋更快，電車到宇治山田只需1小時20分，其他一樣省25分鐘。

船程5分鐘，抵達後租單車逛7公里環島，避開旺季人潮。根據TripAdvisor 2025年評價，島上寧靜適合脫單，平均分4.5星，有人說：「心型島真靈，來了就遇見另一半！」😜

舊聞新生的文化大躍進

這轉型不只賣點，島上廢置屋變民宿，推文化體驗如茶道或牡蠣採集，2025年預計加心型燈光秀。Sankei新聞2021年報導，這是從風評解脫的勝利，現在島民自豪推「心型島」，過去像舊章節，現在是愛情新篇。

Japhub小編有話說

哈哈，渡鹿野島從風月港變姻緣島，這逆襲劇情太勵志！單身妹子快去許願，順便吃牡蠣補運。下次自駕來三重，記得多拍心型照，說不定就靈驗了～