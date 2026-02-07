渣打藝趣嘉年華「夜光巡遊」 巨型燈籠偶巡遊銅鑼灣 市民近距離觀賞本地藝術家工藝｜圖輯｜Yahoo

小朋友興奮與老木匠 high five

老木匠銅鑼灣出巡

舞蹈員穿上繽紛服飾

現場有發光雜技表演

【Yahoo 新聞報道】渣打藝趣嘉年華今（7 日）在銅鑼灣利園區舉行，重頭戲為晚上8時「夜光巡遊」，展出由本地藝術家精心製作的21件藝術作品，包括《木偶奇遇記》主角皮諾丘、老木匠、狐狸、大鯨魚等巨型燈籠偶將栩栩如生地與觀眾見面。

活動吸引大批市民夾道觀賞

藍仙女手持魔杖

有市民戴上主角皮諾丘同款紅帽

巡遊表演人員落力演出

青年戶外藝術活動「渣打藝趣嘉年華」舉辦第 25 屆，「夜光巡遊」以經典童話《木偶奇遇記》為主題，出自本地藝術家之手的5隻巨型燈籠偶、16件華麗嘉年華服飾，在夜間閃閃發光，穿梭城市間，舞蹈員穿上繽紛服飾獻上表演，加上現場音樂及發光雜技，為銅鑼灣街頭添上濃厚藝術與節日氣息。

小朋友顯得興奮

激起爆炸性水花的大鯨魚

老木匠張開雙臂與兩旁市民打招呼

表演人員穿上發光華麗嘉年華服飾

有小朋友「騎膊馬」為睹皮諾丘等角色巡遊

蹦蹦跳的皮諾丘

巡遊路線由利園一期正門出發，途經恩平道、白沙道、利園山道、啟超道，最後延伸至希慎廣場折返，歷時1.5小時，吸引大批公眾沿路近距離欣賞藝術家工藝。

渣打藝趣嘉年華「夜光巡遊」結束後，其中兩座巨型燈籠偶皮諾丘及藍仙子將於 2 月 12 日至 3 月 15 日期間在利園一期地下寫字樓大堂展出。