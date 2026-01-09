跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
全港小店齊撐渣馬！渣打香港馬拉松2026推「助小店 撐跑手」計劃 蓮香樓、華姐清湯腩等逾700食肆為跑手加油
渣馬是全港盛事！想感受更多濃厚氣氛嗎？即看以下小店名單：
距離渣打香港馬拉松2026開跑只剩下一個星期，全城馬拉松熱潮已逐漸升溫！今年大會再度推出超受歡迎的「助小店 撐跑手」計劃，超過700間遍布全港九新界的中小型餐飲店將聯手為跑手打氣，將賽事熱情從賽道延伸至街頭巷尾。更特別精選10間特色小店換上馬拉松主題舖面，包括百年老字號茶樓、人氣粉麵店及甜品飲品小食店等，讓大家以不同方式參與渣馬。無論你有否參與渣馬比賽，從即日起至賽事當日，大家都能在各區感受到濃厚的應援氣氛！想知道打卡小店在哪裡嗎？看下去告訴你答案！
不只是賽事 更是社區連結！
不是渣馬跑手，沒有中籤人士要怎麼有參與感呢？大家可以齊去關注「助小店 撐跑手」計劃，計劃自去年推出後反應熱烈。今年計劃再度升級，參與小店數目由500間大幅增加至逾700間，覆盖範圍擴展至全港各區，並聚焦本地餐飲業。從百年老字號、人氣粉麵舖、文青咖啡店，到米芝蓮推薦餐廳，各式小店即日起化身「跑手加油站」，透過店內宣傳、特色餐單及打卡裝置，讓大家與全港74,000名跑手同行。
10大特色打氣餐單 吃喝全都齊！
今次有超過150間參與小店將推出馬拉松限定主題餐單或跑手專屬優惠，部分更位於熱門練跑路線旁，方便跑手補充能量。今年更特別精選10間特色小店，將舖面設計成「打卡應援牆」，讓食客與跑手一同投入熾熱的馬拉松氣氛。無論你是否參賽，都可以到這些小店打卡支持，感受全城運動熱潮！
蓮香樓（尖沙咀）準備「點點心意送跑手」套餐：四寶蒸雞扎、蓮香蝦餃皇、懷舊馬拉糕
Coffee Obsession（觀塘）準備特調馬拉松系列魔法特飲：Black Magic、Floral Magic等
Pizza Central（中環碼頭）推出「Ready, Set, Dough」薄餅套餐
CHI Tachinomi（中環碼頭）推出「雞」會留畀有練跑嘅人：慢煮雞胸沙律
暖心芝作（天后）推出「芝持你跑更遠」：黑芝麻軟雪糕
華姐清湯腩（天后）推出「食碗麵 跑到底」套餐：清湯牛腩粉及豆漿
茶先生（銅鑼灣）推出宇宙最強跑手系列：水果綠茶、水果烏龍茶
定食Doraya（銅鑼灣）帶來一馬「丼」先：藍鰭吞拿魚四色丼定食
川燒 串燒·酒埸（灣仔）帶來跑得快 「蠔」世界：高壓鍋乳山蒸蠔4隻
羅勒印度餐廳（將軍澳）帶來「咋咋聲食飽飽練跑」鐵板烤雞套餐
計劃詳情與參與小店地圖，可瀏覽「助小店 撐跑手」活動網站。大家不妨一起用美食為跑手加油，並消費支持本地小店，讓2026渣打香港馬拉松成為屬於整個城市的盛事！
渣馬賽事日期：2026年1月18日
參與店鋪：全港超過700間中小型餐飲店
「助小店 撐跑手」活動網站：按此
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠,仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
