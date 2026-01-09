焦點

跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效

全港小店齊撐渣馬！渣打香港馬拉松2026推「助小店 撐跑手」計劃 蓮香樓、華姐清湯腩等逾700食肆為跑手加油

渣馬是全港盛事！想感受更多濃厚氣氛嗎？即看以下小店名單：

距離渣打香港馬拉松2026開跑只剩下一個星期，全城馬拉松熱潮已逐漸升溫！今年大會再度推出超受歡迎的「助小店 撐跑手」計劃，超過700間遍布全港九新界的中小型餐飲店將聯手為跑手打氣，將賽事熱情從賽道延伸至街頭巷尾。更特別精選10間特色小店換上馬拉松主題舖面，包括百年老字號茶樓、人氣粉麵店及甜品飲品小食店等，讓大家以不同方式參與渣馬。無論你有否參與渣馬比賽，從即日起至賽事當日，大家都能在各區感受到濃厚的應援氣氛！想知道打卡小店在哪裡嗎？看下去告訴你答案！

不只是賽事 更是社區連結！

不是渣馬跑手，沒有中籤人士要怎麼有參與感呢？大家可以齊去關注「助小店 撐跑手」計劃，計劃自去年推出後反應熱烈。今年計劃再度升級，參與小店數目由500間大幅增加至逾700間，覆盖範圍擴展至全港各區，並聚焦本地餐飲業。從百年老字號、人氣粉麵舖、文青咖啡店，到米芝蓮推薦餐廳，各式小店即日起化身「跑手加油站」，透過店內宣傳、特色餐單及打卡裝置，讓大家與全港74,000名跑手同行。

暖心芝作（天后）推出「芝持你跑更遠」：黑芝麻軟雪糕
暖心芝作（天后）推出「芝持你跑更遠」：黑芝麻軟雪糕
Pizza Central（中環碼頭）
Pizza Central（中環碼頭）
茶先生（銅鑼灣）
茶先生（銅鑼灣）

10大特色打氣餐單 吃喝全都齊！

今次有超過150間參與小店將推出馬拉松限定主題餐單或跑手專屬優惠，部分更位於熱門練跑路線旁，方便跑手補充能量。今年更特別精選10間特色小店，將舖面設計成「打卡應援牆」，讓食客與跑手一同投入熾熱的馬拉松氣氛。無論你是否參賽，都可以到這些小店打卡支持，感受全城運動熱潮！

  1. 蓮香樓（尖沙咀）準備「點點心意送跑手」套餐：四寶蒸雞扎、蓮香蝦餃皇、懷舊馬拉糕

  2. Coffee Obsession（觀塘）準備特調馬拉松系列魔法特飲：Black Magic、Floral Magic等

  3. Pizza Central（中環碼頭）推出「Ready, Set, Dough」薄餅套餐

  4. CHI Tachinomi（中環碼頭）推出「雞」會留畀有練跑嘅人：慢煮雞胸沙律

  5. 暖心芝作（天后）推出「芝持你跑更遠」：黑芝麻軟雪糕

  6. 華姐清湯腩（天后）推出「食碗麵 跑到底」套餐：清湯牛腩粉及豆漿

  7. 茶先生（銅鑼灣）推出宇宙最強跑手系列：水果綠茶、水果烏龍茶

  8. 定食Doraya（銅鑼灣）帶來一馬「丼」先：藍鰭吞拿魚四色丼定食

  9. 川燒 串燒·酒埸（灣仔）帶來跑得快 「蠔」世界：高壓鍋乳山蒸蠔4隻

  10. 羅勒印度餐廳（將軍澳）帶來「咋咋聲食飽飽練跑」鐵板烤雞套餐

計劃詳情與參與小店地圖，可瀏覽「助小店 撐跑手」活動網站。大家不妨一起用美食為跑手加油，並消費支持本地小店，讓2026渣打香港馬拉松成為屬於整個城市的盛事！

  • 渣馬賽事日期：2026年1月18日

  • 參與店鋪：全港超過700間中小型餐飲店

  • 「助小店 撐跑手」活動網站：按此

華姐清湯腩（天后）
華姐清湯腩（天后）
「食碗麵 跑到底」套餐：清湯牛腩粉及豆漿
「食碗麵 跑到底」套餐：清湯牛腩粉及豆漿
蓮香樓（尖沙咀）
蓮香樓（尖沙咀）
「點點心意送跑手」套餐：四寶蒸雞扎、蓮香蝦餃皇、懷舊馬拉糕
「點點心意送跑手」套餐：四寶蒸雞扎、蓮香蝦餃皇、懷舊馬拉糕

