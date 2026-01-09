全港小店齊撐渣馬！渣打香港馬拉松2026推「助小店 撐跑手」計劃 蓮香樓、華姐清湯腩等逾700食肆為跑手加油

距離渣打香港馬拉松2026開跑只剩下一個星期，全城馬拉松熱潮已逐漸升溫！今年大會再度推出超受歡迎的「助小店 撐跑手」計劃，超過700間遍布全港九新界的中小型餐飲店將聯手為跑手打氣，將賽事熱情從賽道延伸至街頭巷尾。更特別精選10間特色小店換上馬拉松主題舖面，包括百年老字號茶樓、人氣粉麵店及甜品飲品小食店等，讓大家以不同方式參與渣馬。無論你有否參與渣馬比賽，從即日起至賽事當日，大家都能在各區感受到濃厚的應援氣氛！想知道打卡小店在哪裡嗎？看下去告訴你答案！

不只是賽事 更是社區連結！

不是渣馬跑手，沒有中籤人士要怎麼有參與感呢？大家可以齊去關注「助小店 撐跑手」計劃，計劃自去年推出後反應熱烈。今年計劃再度升級，參與小店數目由500間大幅增加至逾700間，覆盖範圍擴展至全港各區，並聚焦本地餐飲業。從百年老字號、人氣粉麵舖、文青咖啡店，到米芝蓮推薦餐廳，各式小店即日起化身「跑手加油站」，透過店內宣傳、特色餐單及打卡裝置，讓大家與全港74,000名跑手同行。

暖心芝作（天后）推出「芝持你跑更遠」：黑芝麻軟雪糕

Pizza Central（中環碼頭）

茶先生（銅鑼灣）

10大特色打氣餐單 吃喝全都齊！

今次有超過150間參與小店將推出馬拉松限定主題餐單或跑手專屬優惠，部分更位於熱門練跑路線旁，方便跑手補充能量。今年更特別精選10間特色小店，將舖面設計成「打卡應援牆」，讓食客與跑手一同投入熾熱的馬拉松氣氛。無論你是否參賽，都可以到這些小店打卡支持，感受全城運動熱潮！

蓮香樓（尖沙咀）準備「點點心意送跑手」套餐：四寶蒸雞扎、蓮香蝦餃皇、懷舊馬拉糕 Coffee Obsession（觀塘）準備特調馬拉松系列魔法特飲：Black Magic、Floral Magic等 Pizza Central（中環碼頭）推出「Ready, Set, Dough」薄餅套餐 CHI Tachinomi（中環碼頭）推出「雞」會留畀有練跑嘅人：慢煮雞胸沙律 暖心芝作（天后）推出「芝持你跑更遠」：黑芝麻軟雪糕 華姐清湯腩（天后）推出「食碗麵 跑到底」套餐：清湯牛腩粉及豆漿 茶先生（銅鑼灣）推出宇宙最強跑手系列：水果綠茶、水果烏龍茶 定食Doraya（銅鑼灣）帶來一馬「丼」先：藍鰭吞拿魚四色丼定食 川燒 串燒·酒埸（灣仔）帶來跑得快 「蠔」世界：高壓鍋乳山蒸蠔4隻 羅勒印度餐廳（將軍澳）帶來「咋咋聲食飽飽練跑」鐵板烤雞套餐

計劃詳情與參與小店地圖，可瀏覽「助小店 撐跑手」活動網站。大家不妨一起用美食為跑手加油，並消費支持本地小店，讓2026渣打香港馬拉松成為屬於整個城市的盛事！

華姐清湯腩（天后）

「食碗麵 跑到底」套餐：清湯牛腩粉及豆漿

蓮香樓（尖沙咀）

「點點心意送跑手」套餐：四寶蒸雞扎、蓮香蝦餃皇、懷舊馬拉糕

