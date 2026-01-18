渣打馬拉松︱比拉古全馬二度封王 羅映潮衛冕本地女跑手第一 曾曉彤 10 公里三連冠︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】年度盛事渣打香港馬拉松今日（18 日）開跑，吸引約 74,000 人參與。埃塞俄比亞跑手比拉古繼往屆賽事後再度於男子組奪冠；女子組則由肯亞跑手 Habtegebrel eshete H.Habte 封后。本地選手方面，羅映潮成功蟬聯香港女子全馬第一名，黃尹雋成為本地男子組冠軍。

羅映潮連續兩年奪香港女子全馬第一

全馬女子組冠軍由肯亞跑手 Habtegebrel eshete H.Habte 以 2 小時 27 分 03 秒奪得。男子組方面，埃塞俄比亞跑手比拉古（Bizuneh Melaku Belachew）以 2 小時 09 分 39 秒封王，這也是他第二次在該賽事稱霸。本地全馬跑手亦交出亮眼成績，羅映潮以 2 小時 41 分 29 秒完成賽事，連續兩年成為香港女子全馬第一，司徒兆殷則以 2 小時 45 分 26 秒獲得本地女子亞軍；本地男子全馬第一則由黃尹雋以 2 小時 26 分 47 秒奪得。

半馬拉松賽事由內地跑手陳雨繁以 1 小時 07 分 56 秒於男子組稱王，這是他繼前年奪得 10 公里賽冠軍後再度勝出。香港跑手紀嘉文以 1 小時 09 分 32 秒獲得總季軍及本地男子組第一。女子組半馬則由新加坡業餘跑手施文麗以 1 小時 20 分 56 秒後上封后，本地代表屈旨盈以 6 秒之差屈居亞軍。

曾曉彤 10 公里奪女子組三連霸

10 公里賽事方面，曾曉彤以 35 分 35 秒完成賽事，成功達成女子組三連霸。男子組則由港隊三項鐵人代表黃子圖以 31 分 11 秒奪冠，這是他近 5 屆賽事中第 3 次封王。

李家超：續推動體育精英化及盛事化

行政長官李家超清晨於尖沙咀主持全馬挑戰組起步禮，表示政府將持續推動體育精英化及盛事化，並透過舉辦多元化康體活動鼓勵市民養成運動習慣，同時鞏固香港作為國際體育盛事之都的地位。

賽事期間發生傷患意外，早上 8 時許，一男一女跑手因身體不適，被送往灣仔律敦治醫院接受治理。10 公里賽及半馬賽事於清晨 5 時 30 分起跑，全馬賽事則於 6 時展開，雖然日間天氣溫暖乾燥，但早晨氣溫仍令部分運動員感到挑戰。