渣打馬拉松︱比拉古全馬二度封王 羅映潮衛冕本地女跑手第一 曾曉彤 10 公里三連冠︱Yahoo

渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排

渣打馬拉松︱比拉古全馬二度封王 羅映潮衛冕本地女跑手第一 曾曉彤 10 公里三連冠

渣打馬拉松︱比拉古全馬二度封王 羅映潮衛冕本地女跑手第一 曾曉彤 10 公里三連冠
渣打馬拉松︱比拉古全馬二度封王 羅映潮衛冕本地女跑手第一 曾曉彤 10 公里三連冠

【Yahoo新聞報道】年度盛事渣打香港馬拉松今日（18 日）開跑，吸引約 74,000 人參與。埃塞俄比亞跑手比拉古繼往屆賽事後再度於男子組奪冠；女子組則由肯亞跑手 Habtegebrel eshete H.Habte 封后。本地選手方面，羅映潮成功蟬聯香港女子全馬第一名，黃尹雋成為本地男子組冠軍。

羅映潮連續兩年奪香港女子全馬第一

全馬女子組冠軍由肯亞跑手 Habtegebrel eshete H.Habte 以 2 小時 27 分 03 秒奪得。男子組方面，埃塞俄比亞跑手比拉古（Bizuneh Melaku Belachew）以 2 小時 09 分 39 秒封王，這也是他第二次在該賽事稱霸。本地全馬跑手亦交出亮眼成績，羅映潮以 2 小時 41 分 29 秒完成賽事，連續兩年成為香港女子全馬第一，司徒兆殷則以 2 小時 45 分 26 秒獲得本地女子亞軍；本地男子全馬第一則由黃尹雋以 2 小時 26 分 47 秒奪得。

半馬拉松賽事由內地跑手陳雨繁以 1 小時 07 分 56 秒於男子組稱王，這是他繼前年奪得 10 公里賽冠軍後再度勝出。香港跑手紀嘉文以 1 小時 09 分 32 秒獲得總季軍及本地男子組第一。女子組半馬則由新加坡業餘跑手施文麗以 1 小時 20 分 56 秒後上封后，本地代表屈旨盈以 6 秒之差屈居亞軍。

曾曉彤 10 公里奪女子組三連霸

10 公里賽事方面，曾曉彤以 35 分 35 秒完成賽事，成功達成女子組三連霸。男子組則由港隊三項鐵人代表黃子圖以 31 分 11 秒奪冠，這是他近 5 屆賽事中第 3 次封王。

李家超：續推動體育精英化及盛事化

行政長官李家超清晨於尖沙咀主持全馬挑戰組起步禮，表示政府將持續推動體育精英化及盛事化，並透過舉辦多元化康體活動鼓勵市民養成運動習慣，同時鞏固香港作為國際體育盛事之都的地位。

賽事期間發生傷患意外，早上 8 時許，一男一女跑手因身體不適，被送往灣仔律敦治醫院接受治理。10 公里賽及半馬賽事於清晨 5 時 30 分起跑，全馬賽事則於 6 時展開，雖然日間天氣溫暖乾燥，但早晨氣溫仍令部分運動員感到挑戰。

