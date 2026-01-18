渣打馬拉松︱終點線現混亂 工作人員步入賽道中間拍手祝賀 亞季軍選手受阻險釀碰撞︱Yahoo

首名跑手剛剛衝過終點，數名工作人員，隨即湧向賽道正中央拍手慶祝。

【Yahoo新聞報道】一年一度體育盛事渣打香港馬拉松今日（18 日）舉行，在終點衝線位置發生一段插曲。根據影片顯示，當全馬男子冠軍比拉古抵達終點時，多名賽事工作人員及田徑總會高層突然步入賽道中間，意圖向冠軍跑手拍手祝賀，結果差點與正全速衝線的亞軍及季軍選手相撞。

影片顯示，當時首名跑手比拉古剛剛衝過終點，數名身穿西裝及田總制服的高層人員，包括香港田徑總會主席洪丕正等人，隨即湧向賽道正中央拍手慶祝。與此同時，由於亞軍及季軍選手正緊隨其後進行最後衝刺，其中一名高層人員在發現跑手迫近時顯得驚訝，雖然未有發生正面碰撞，但已引起網民熱議。

不少網民批評，相關人士完全沒有留意後方仍有參賽者正在衝線，亦破壞了亞軍及季軍選手衝線時的畫面，更可能對跑手造成危險。

工作人員在賽道中間拍手，亞軍及季軍選手正在衝線。