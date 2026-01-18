渣打馬拉松︱至少 22 名跑手不適送院 2 人情況危殆 送律敦治醫院搶救︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】渣打香港馬拉松今日（ 18 日）舉行，今屆賽事共有 7.4 萬名跑手參加，截至早上 11 時，共有 1517 人受傷，其中有 30 名跑手需要送院，其中兩人情況危殆，送往律敦治醫院搶救，另有三人情況嚴重。

賽事期間有多名跑手受傷或不適，至今最少有 10 人送往律敦治醫院治理，當中至少兩名男子陷入昏迷。一名 58 歲男跑手在早上 9 時許，於東區走廊西行近鰂魚涌公園位置突然心臟不適，需要即場接受急救，送院時救護員一直使用自動心外壓機為他施救。

在差不多時間，另一名男跑手在銅鑼灣崇光百貨對開突然暈倒，被送往醫院搶救，送院時需佩戴氧氣罩協助呼吸。此外，一名男跑手在西隧往香港方向一度失去知覺，經救護員即場施用心外壓急救，並送院治療。

半馬賽事為何偉豪默哀

另外，在半馬賽事第三組開跑前，大會安排全體為早前在宏福苑火警中殉職、原先報名參加是次比賽的消防員何偉豪默哀一分鐘。