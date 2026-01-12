渣打馬拉松｜扭傷應否停跑？ 肌肉溶解大件事？ 急症醫生教跑手留意身體警號︱Yahoo

渣打馬拉松期間，有跑手在路休息。 (Photo by Zhang Min/VCG via Getty Images)

【Yahoo健康】渣打馬拉松將於本周日（18 日）舉行。 每年賽事都有參賽者受傷甚至死亡，作為跑手一旦受傷，應該如何判斷傷勢輕重，甚麼情況下可以繼續跑步，甚麼情況應該立即停止？《Yahoo 健康》找來了急症專科醫生為你詳細解釋。

另外，有熟悉跑步運動的物理治療師建議，參賽者比賽後翌日應該輕鬆「小跑」一刻，再做一些伸展身體肌肉和關節的運動，幫助身體復原。

扭傷痛楚不減就應停止比賽

急症專科醫生朱國強接受《Yahoo健康》訪問時表示，渣打馬拉松賽最常見的受傷個案均為扭傷關節，屬於較輕的傷勢。每年比賽的參賽人數都很多，人逼人地跑步，很容易因碰撞而「扭親」。不過，若扭傷涉及靱帶撕裂或斷裂，情況就相對嚴重。參賽者如要避免扭傷，就應小心留意附近參賽者，並做足熱身運動。

廣告 廣告

朱國強建議，如果是簡單扭傷，痛楚一刻間便會消去。參賽者可以休息一至兩分鐘，期間按住關節位，並將腳部架起，如果痛楚已消去，應該可以繼續跑下去。相反如果痛楚愈來愈大，就顯示情況不妙，扭傷的位置或已涉及韌帶撕裂或斷裂，這時必須盡快通知醫護人員並送醫院治理，如果是斷裂可能需要做手術修補。

除了扭傷的情況外，朱國強說，過往渣打馬拉松比賽也會見到一些受傷個案是肌肉溶解症，和涉及心臟問題如心肌梗塞及心律不整。所謂肌肉溶解症，是指參賽者吸收水份不足，而肌肉不停運作，結果肌肉組織受損，其中的蛋白質進入血管，形成阻塞，由於腎臟血管較幼，影響血液流入，可能造成腎功能受損甚至腎衰竭。此外，過多的蛋白質亦會隨小便排出，狀似血尿。

朱國強記得曾在渣打馬拉松比賽翌日，在急症室見到一名二十多歲男士求診，說很疲倦及有血尿情況，亦表示自己曾參加渣打馬拉松。朱國強即懷疑病人可能患上肌肉溶解症，立即為病人驗血，發現病人血液中的肌酸激酶幾乎「爆錶」，於是為病人灌注大量鹽水，最終康復出院。他建議參賽者比賽時多留意吸收水份，而比賽結束後，若發現尿液呈紅色，不用太驚慌，求醫時醫生會注入生理鹽水，幫助病人康復。

2017 年的渣馬比賽中，有跑手不適倒地。（SCMP/ Felix Wong）

氣溫下降慎防低溫症

朱國強提醒參賽者，過往渣打馬拉松比賽曾有低溫症個案。患者會不停打冷顫，低溫可以影響患者的心跳，導致心律不整，嚴重時會有生命危險，不可以忽視。治療方面，醫生能夠為病人注入暖的生理鹽水及利用暖風機等方法，盡量幫患者恢復正常體溫。

過往渣打馬拉松比賽中，都有參賽者中途心臟病發，朱提醒市民，很多人未必經常留意自己的心臟健康情況，如果參賽者在比賽途中，發現心胸有壓著的感覺，以及不斷氣喘，就可能是先兆，心臟難以𠄘受馬拉松比賽的高強度運動量，此時就須停止比賽、立即求醫。

朱國強曾經治療過心臟病發的參賽者。他記得有次比賽日，一名年輕男參賽者送到急症室，由於現場已經有人施行心外壓及用「心臟除顫器」急救，送院時情況不算太差，醫生檢查後相信病者是心律不整，最終病人留醫一段時間後康復出院。至於另一個案，朱說該名男參賽者送抵醫院時，由於懷疑有隱性心臟病，血管嚴重阻塞，已經無法救回。

朱國強說，根據比賽安排，參賽者沿彌敦道過海經灣仔，通常如果有參賽者受傷，九龍方面會多送往伊利沙伯醫院或廣華醫院；至於港島方面則律敦治醫院為主。當然，若果傷者太多，也會分流至其他醫院如瑪麗醫院、東區醫院和瑪嘉烈醫院等一些大型醫院。

熱水浸浴可紓肌肉酸軟但高血壓者應避忌

香港物理治療學會運動專研組主席何浩儀對《Yahoo 新聞》表示，參賽者在比賽後，肌肉一般都有酸軟的感覺，這是正常的反應。參賽者可以用按摩方法，又或穿上壓力褲，幫助身體復原。熱水浸浴也有功效，但若然參賽者有血壓高就要小心。比賽翌日若可以慢跑一刻，或在街上「散下步」，都有助促進血液循環，稱為積極性的恢復。

至於比賽後可否「吃餐勁」，何浩儀說，不一定需要大吃大喝，但可以先喝一些多醣飲品，補充肌肉中的醣份。參賽者完成賽事後，亦應做一些靜態伸展動作，例如將腳抬起又或微壓腳跟部位。除非受傷，否則參賽者在比賽翌日一般都可以正常返工。何浩儀笑說，以十公里賽事為例，約一小時已跑完，即是上午七時左右已完成賽事，其實已有一整天休息。

何浩儀提醒參賽者，若賽後發現肌肉位置出現特別痛楚的現象，而且愈來愈痛，就應該盡快求醫，避免延誤病情。

急症專科醫生朱國強