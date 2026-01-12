跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
渣打馬拉松｜扭傷應否停跑？ 肌肉溶解大件事？ 急症醫生教跑手留意身體警號︱Yahoo
【Yahoo健康】渣打馬拉松將於本周日（18 日）舉行。 每年賽事都有參賽者受傷甚至死亡，作為跑手一旦受傷，應該如何判斷傷勢輕重，甚麼情況下可以繼續跑步，甚麼情況應該立即停止？《Yahoo 健康》找來了急症專科醫生為你詳細解釋。
另外，有熟悉跑步運動的物理治療師建議，參賽者比賽後翌日應該輕鬆「小跑」一刻，再做一些伸展身體肌肉和關節的運動，幫助身體復原。
扭傷痛楚不減就應停止比賽
急症專科醫生朱國強接受《Yahoo健康》訪問時表示，渣打馬拉松賽最常見的受傷個案均為扭傷關節，屬於較輕的傷勢。每年比賽的參賽人數都很多，人逼人地跑步，很容易因碰撞而「扭親」。不過，若扭傷涉及靱帶撕裂或斷裂，情況就相對嚴重。參賽者如要避免扭傷，就應小心留意附近參賽者，並做足熱身運動。
朱國強建議，如果是簡單扭傷，痛楚一刻間便會消去。參賽者可以休息一至兩分鐘，期間按住關節位，並將腳部架起，如果痛楚已消去，應該可以繼續跑下去。相反如果痛楚愈來愈大，就顯示情況不妙，扭傷的位置或已涉及韌帶撕裂或斷裂，這時必須盡快通知醫護人員並送醫院治理，如果是斷裂可能需要做手術修補。
除了扭傷的情況外，朱國強說，過往渣打馬拉松比賽也會見到一些受傷個案是肌肉溶解症，和涉及心臟問題如心肌梗塞及心律不整。所謂肌肉溶解症，是指參賽者吸收水份不足，而肌肉不停運作，結果肌肉組織受損，其中的蛋白質進入血管，形成阻塞，由於腎臟血管較幼，影響血液流入，可能造成腎功能受損甚至腎衰竭。此外，過多的蛋白質亦會隨小便排出，狀似血尿。
朱國強記得曾在渣打馬拉松比賽翌日，在急症室見到一名二十多歲男士求診，說很疲倦及有血尿情況，亦表示自己曾參加渣打馬拉松。朱國強即懷疑病人可能患上肌肉溶解症，立即為病人驗血，發現病人血液中的肌酸激酶幾乎「爆錶」，於是為病人灌注大量鹽水，最終康復出院。他建議參賽者比賽時多留意吸收水份，而比賽結束後，若發現尿液呈紅色，不用太驚慌，求醫時醫生會注入生理鹽水，幫助病人康復。
氣溫下降慎防低溫症
朱國強提醒參賽者，過往渣打馬拉松比賽曾有低溫症個案。患者會不停打冷顫，低溫可以影響患者的心跳，導致心律不整，嚴重時會有生命危險，不可以忽視。治療方面，醫生能夠為病人注入暖的生理鹽水及利用暖風機等方法，盡量幫患者恢復正常體溫。
過往渣打馬拉松比賽中，都有參賽者中途心臟病發，朱提醒市民，很多人未必經常留意自己的心臟健康情況，如果參賽者在比賽途中，發現心胸有壓著的感覺，以及不斷氣喘，就可能是先兆，心臟難以𠄘受馬拉松比賽的高強度運動量，此時就須停止比賽、立即求醫。
朱國強曾經治療過心臟病發的參賽者。他記得有次比賽日，一名年輕男參賽者送到急症室，由於現場已經有人施行心外壓及用「心臟除顫器」急救，送院時情況不算太差，醫生檢查後相信病者是心律不整，最終病人留醫一段時間後康復出院。至於另一個案，朱說該名男參賽者送抵醫院時，由於懷疑有隱性心臟病，血管嚴重阻塞，已經無法救回。
朱國強說，根據比賽安排，參賽者沿彌敦道過海經灣仔，通常如果有參賽者受傷，九龍方面會多送往伊利沙伯醫院或廣華醫院；至於港島方面則律敦治醫院為主。當然，若果傷者太多，也會分流至其他醫院如瑪麗醫院、東區醫院和瑪嘉烈醫院等一些大型醫院。
熱水浸浴可紓肌肉酸軟但高血壓者應避忌
香港物理治療學會運動專研組主席何浩儀對《Yahoo 新聞》表示，參賽者在比賽後，肌肉一般都有酸軟的感覺，這是正常的反應。參賽者可以用按摩方法，又或穿上壓力褲，幫助身體復原。熱水浸浴也有功效，但若然參賽者有血壓高就要小心。比賽翌日若可以慢跑一刻，或在街上「散下步」，都有助促進血液循環，稱為積極性的恢復。
至於比賽後可否「吃餐勁」，何浩儀說，不一定需要大吃大喝，但可以先喝一些多醣飲品，補充肌肉中的醣份。參賽者完成賽事後，亦應做一些靜態伸展動作，例如將腳抬起又或微壓腳跟部位。除非受傷，否則參賽者在比賽翌日一般都可以正常返工。何浩儀笑說，以十公里賽事為例，約一小時已跑完，即是上午七時左右已完成賽事，其實已有一整天休息。
何浩儀提醒參賽者，若賽後發現肌肉位置出現特別痛楚的現象，而且愈來愈痛，就應該盡快求醫，避免延誤病情。
其他人也在看
美國新版《飲食指南》惹爭議 專家警告增健康風險
美國政府發布新版《2025-2030 美國飲食指南》，倒置食物金字塔將紅肉與全脂乳製品置頂，與水果蔬菜並列，引發專家擔憂。哈佛營養學家建議多元蛋白質與全穀蔬果攝取，降低飽和脂肪與加工食品，以維持健康飲食。鉅亨網 ・ 1 天前
跑步「肚子痛」？運動腸胃不適3大主因，改善技巧一次看
跑步是一項簡單、門檻低、效益高的運動，但許多跑者在訓練或比賽中卻會遭遇腸胃不適，例如腹脹、側腹痛，甚至賽後拉肚子。這些問題不僅影響表現，更可能讓跑者產生恐懼或抗拒運動的心理。Yahoo 體育 ・ 8 小時前
流感｜天氣轉涼復工復課或增病毒活躍 冬季流感季節展開與否需觀察
衞生防護中心日前宣布夏季流感完結，但冬季流感季節即將到臨。衞生署署長林文健表示，冬季流感一般在1月至3月出現，近期天氣開始轉涼加上長假期後復工、復課，或使流感病毒的活躍程度增加，促成冬季流感展開。am730 ・ 1 天前
健心跑暨心臟健康嘉年華烏溪沙舉行 設醫院盃吸引逾百醫護參與
【on.cc東網專訊】「世界心臟日2025-26健心跑暨心臟健康嘉年華」今早(11日)於烏溪沙青年新村舉行，邀請市民參與不同組別的賽跑項目以及攤位遊戲，以提升公眾對心臟健康的關注。基層醫療健康專員彭飛舟出席活動，鼓勵市民善用基層醫療服務、定期監測心血管風險，並及on.cc 東網 ・ 1 天前
阿里健康與梅爾森醫藥戰略合作 全球首款嬰兒血管瘤外用新藥明首發
內地傳媒報道，據阿里健康(00241)官方微博消息，公司上周四(8日)與北京梅爾森醫藥達成戰略合作，將在兒童專科創新藥領域展開深度合作，圍繞全球首款獲批用於治療增殖期淺表性嬰兒血管瘤的外用創新藥貝美淨，開展全渠道首發的深度協同。貝美淨明日(13日)在阿里健康平台全網獨家首發。雙方還將聯合啟動「嬰兒血管瘤關愛計劃」，涵蓋專家諮詢、科普直播、用藥指導及公益援助等多項服務，構建以患兒為中心的全周期健康管理生態。 貝美淨由北京梅爾森醫藥研發，是全球首個針對該適應症的外用凝膠劑型。其三期臨床試驗數據顯示，在121例初生至半歲患兒中，治療24周後臨床治癒率達60.7%，整體有效率為89.4%，安全性良好。 (ST)infocast ・ 3 小時前
三葉草生物(02197.HK)啟動呼吸道聯合疫苗候選產品2期臨床試驗
三葉草生物-B(02197.HK)公布，基於公司自研獨有Trimer-Tag(蛋白質三聚體化)疫苗研發平臺開發的Pre-F三聚體亞單位重組蛋白呼吸道聯合疫苗候選產品SCB-1022(RSV+hMPV)與SCB-1033(RSV+hMPV+PIV3)在澳洲已完成首批受試者入組，正式啟動2期臨床試驗。 公司指，該2期臨床試驗是一項隨機、觀察者設盲、多中心研究的臨床試驗，計劃招募至多420名(60-85歲)的老年受試者；他們將隨機接種SCB-1022(RSV+hMPV)、SCB-1033(RSV+hMPV+PIV3)或安慰劑。該研究將評估疫苗的安全性、反應原性及免疫原性。(ss/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 6 小時前
藥捷安康(02617.HK)核心產品於ASCO GI公佈臨床數據
藥捷安康-B(02617.HK)於2026年美國臨床腫瘤學會胃腸道腫瘤研討會(ASCO GI)上，公佈其核心產品替恩戈替尼治療晚期膽管癌(CCA)患者的II期臨床數據。 該研究顯示，FGFR抑制劑在治療伴有FGFR2變異的膽管癌中具有已確立的作用。替恩戈替尼作為一種新型FGFR抑制劑，在克服既往FGFR抑制劑獲得性耐藥方面已顯示出有潛力的活性。本次報告介紹了循環腫瘤DNA(ctDNA)生物標誌物分析，評估了替恩戈替尼在治療FGFR2融合伴原發性FGFR抑制劑耐藥、FGFR2融合伴獲得性FGFR抑制劑耐藥以及其他FGFR突變或野生型FGFR的CCA患者的能力 報告中對患者ctDNA中的基因組變異進行了評估，同時對基於ctDNA突變狀態和患者亞組的療效做了相關性分析。這些結果支持在正在進行的III期臨床試驗中，通過擴大生物標誌物採樣進行更深入研究。 (ec/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 9 小時前
英矽智能(03696.HK)BETHESDA IIA期臨床試驗完成GARUTADUSTAT首例受試者給藥
生物科技公司英矽智能(03696.HK)宣布，其創新候選藥物 Garutadustat(ISM5411)已在名為 BETHESDA 的 IIa 期臨床試驗中完成首例受試者給藥。該藥物旨在治療炎症性腸病(IBD)，由公司自有的人工智能平台 Pharma.AI 輔助開發，具有「腸道限制性」特點，兼具抗炎活性和促進修復腸道屏障的獨特雙重作用機制。 此次名為 BETHESDA(Barrier Enhancement Therapy for Healing Enteric Structural Defects & Anomalies) 的多中心、隨機對照IIa期臨床試驗，計劃招募約80名潰瘍性結腸炎(UC)患者評估其臨床應用潛力，主要評估藥物的安全性、耐受性及藥代動力學特徵。 公司高層表示，Garutadustat 是AI驅動新藥研發的重要突破，有望為行業樹立新的標桿，期待其AI賦能開發的創新機制能為炎症性腸病患者帶來新的希望。(ec/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 8 小時前
尋秦記｜洪金寶與3個仔父子檔合作 細仔洪天照顏值高擁健碩身形
電影《尋秦記》促成洪金寶與3個兒子父子檔合作，洪金寶為電影擔任動作導演，洪天祥擔任幕後，洪天明與細仔洪天照則擔任幕前演出。早前，電影釋出幕後花絮，洪金寶特別在意拍攝車隊混戰場面時洪天照嘅表現，並指導佢調整武打動作。洪天照於電影中飾演秦王手下大將武樹一角，非常搶鏡，有網民大讚洪天照做得幾好，又係三兄弟中最靚仔嗰個。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
「TVB最美新聞主播」林婷婷正式封盤！曬巨型鑽戒發文「餘生請多多指教」 老公身分曝光同為主播
有「TVB最美新聞主播」之稱的林婷婷今日（12日）凌晨於社交平台發文，宣布自己與與明珠台男主播李天耀（Timothy）拉埋天窗，正式封盤！林婷婷於社交平台曬出兩人多張合照，非常幸福，其中一張更戴上巨型鑽戒，非常搶鏡，並配文：「For all the days to come 💍 thank you for all the blessings ❤️ 李生，餘生 — 請多多指教，你地的祝福收到曬啦~ 2026年，也祝願大家平安喜樂，常在心中。（Swipe for a bit of lolz and giggles 😁）」Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
古天樂55歲狀態超好！ 自律保養祕訣曝光：10年不碰米飯、1天只吃1餐
香港巨星古天樂近日為宣傳電影《尋秦記》來台，活動現場除了暢談電影，也意外透露了他私下極度自律的生活習慣，讓外界一窺他多年來維持狀態的驚人毅力。姊妹淘 ・ 5 小時前
網上熱話｜兩地網民談最難接受的香港文化 對一常做動作遭歧視感不解
內地與香港的生活習慣有不少差異，以至來港旅遊的旅客常常感到不習慣。有網民以「你最難接受的香港文化是什麼？」為題，在小紅書發文，讓一眾內地網民分享來港後感受過的最難接受的香港文化。帖文引來不少網民留言，而各人的意見也大不同，有人認為香港的冷氣太冷；有人不解為何餐廳不能帶外來飲料；有人對於蹲在地上會被歧視感到難受等等。am730 ・ 21 小時前
不是騙色是騙裝？中國《三角洲行動》女實況主線下見網友，一覺醒來角色變裸體
騰訊遊戲旗下射擊遊戲《三角洲行動》近期發生了一則讓人啼笑皆非的事件，一名暱稱「小小辣條」的中國女遊戲實況主，因與一名男網友在線下見面，沒想到遭到迷暈，但該名男網友並非為了騙色，而是盜走了這名女實況主的頂級裝備，被網友笑稱是：「真實世界的搜打撤」。Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
李龍基未完全放低王青霞 自爆為Chris被判守行為 否認係「計算基」︰咁我真係好失敗
75歲李龍基同39歲未婚妻王青霞（Chris）嘅「爺孫戀」一度係坊間話題，但上月有有網上頻道爆料，指王青霞在家鄉早已結婚，並有一名16歲兒子Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
《尋秦記》演員片酬曝光古天樂收零蚊 一女星片酬係林峯8倍
電影《尋秦記》票房大收旺場，業界分析有望衝破一億港元大關，甚至有機會挑戰香港票房冠軍紀錄。近日有內地網站披露了演員的片酬表，其中一位演員以天價片酬遠超眾人，而作為電影投資方之一的古天樂更是零片酬演出，引起熱議。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
元朗 YOHO Town 奪命火︱丈夫搶救不治 妻子情況危殆 消防不排除涉刑事成份︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】元朗 YOHO Town 第 7 座一個中層單位今日（11 日）清晨發生火警，導致一死一傷。消防處在 6 時 19 分接獲報案，消防人員於 6 時 22 分抵達現場，共派出 13 架消防車及 75 名消防及救護人員展開救援。火勢在 6 時 42 分大致救熄。Yahoo新聞 ・ 1 天前
2026金球獎Lisa性感美絕紅地毯！首位K-Pop偶像擔任頒獎嘉賓，黑色透視「紅毯戰衣」來自Jacquemus
2026金球獎｜第83屆金球獎於美國比佛利山莊登場，一眾明星在紅地毯的造型都非常亮眼，當中有BLACKPINK成員Lisa以一身Jacquemus的黑色透視晚裝亮相，性感又高貴的造型，美絕金球獎紅地毯！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
特朗普倡減信用卡利息 為何中國人反應最激烈？揭背後「薅羊毛」秘技
特朗普提出信用卡利率封頂 10%，重塑美國信用卡盈利模式。本文分析高息支撐高回贈的結構、跨境薅羊毛現象，以及利率下調對中國信用卡圈子的潛在衝擊。Yahoo財經 ・ 7 小時前
特朗普提千億投資委內瑞拉 埃克森公司稱無法投資
Getty Images 美國總統特朗普要求在委內瑞拉石油產業投入至少 1,000 億美元（750 億英鎊），但在白宮獲得的反應冷淡。一名業界高管警告，這個南美國家目前「無法投資」。 出席會議的美國最大石油公司主管承認，委內瑞拉擁有龐大能源儲備，確實是一個誘人的機會。 然而，他們表示，該地區必須進行重大改革，才能成為具吸引力的投資環境。當下並未有任何重大財務承諾。 特朗普表示，在美軍於1月3日突襲首都並俘獲該國領導人馬杜羅後，他將釋放這個南美國家的石油潛力。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
【Aeon】新春床品展+除垢迎新春+家居好物過新年（即日起至16/02）
「家居好物過新年」有各款精美廚具、浴室用品同家居小物；「除垢迎新春」搜羅超齊全嘅清潔工具同用品，讓大家為農曆新年做好準備！YAHOO著數 ・ 7 小時前