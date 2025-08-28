Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

渣打馬拉松2026｜一文睇清公眾報名抽籤/報名日期/賽事路線詳情 同場加映低至$192跑鞋推薦

全港最多人參與的大型體育盛事來了！渣打馬拉松將於2026年1月18日（星期日）舉行，一如既往會有馬拉松、半馬拉松、十公里及輪椅賽事，合共開放74,060名額。公眾可由2025年9月8日（星期一）上午10時正開始報名，感興趣記得Mark實日期！比賽場上，以往都有很多趣事發生，除了認真跑想獲得名次的跑手，更有穿上特別服裝「扮鬼扮馬」的參賽者。最後，文末更有Yahoo購物專員為各位跑手推薦的跑鞋，低至$192即可入手，方便大家報名後裝備好自己！

渣打馬拉松比賽詳情/報名連結

今次的比賽共設馬拉松（全馬）、半馬拉松、十公里賽及輪椅賽項目。而賽道則沿用上一屆的路線，以維多利亞公園作為終點。馬拉松及半馬拉松由尖沙咀彌敦道出發；十公里賽以東區走廊作起點；輪椅賽則由灣仔運動場出發。全馬報名費用為$600，半馬拉松為$520，10公里賽報名費$420，而10公里輪椅賽及輪椅賽體驗組報名費則為$350。

馬拉松報名費用及報名日期（圖片來源：渣打馬拉松官網）

與以往相同，各挑戰組別均設有首三名獎項，由$6,000至$500不等。同時，香港居民的男跑手於3小時，及香港居民的女跑手3小時30分內完成馬拉松（全馬），將可獲獎金 $1,000。

👉渣打馬拉松報名詳情：按此

比賽路線相信是一眾跑手們都關心的問題，2026年的馬拉松比賽也沿用2025年路線，可參照以下圖片詳情。

馬拉松由尖沙咀彌敦道出發（圖片來源：渣打馬拉松官網）

半馬拉松由尖沙咀彌敦道出發（圖片來源：渣打馬拉松官網）

十公里賽以東區走廊作起點（圖片來源：渣打馬拉松官網）

十公里輪椅賽（圖片來源：渣打馬拉松官網）

輪椅賽體驗組（圖片來源：渣打馬拉松官網）

adidas跑步鞋低至45折 兩件額外8折

登記完比賽，不妨看看這些跑鞋！adidas夏日大減價持續進行中，小編發現今次跑鞋都有大減價優惠！全店免運費，跑鞋低至45折，買兩件額外8折，超級抵買啊！折上折優惠最平$192就可以入手Duramo SL運動鞋，日常練跑，如何操練都不覺得心痛。而熱門的ADIOS PRO 3跑鞋、Ultraboost跑鞋、STRUNG跑鞋，原價需要千元以上，折上折最低$759.2可以入手。不少跑鞋都有大量碼數，大家慢慢挑選都可以！

按此查看adidas跑鞋優惠

Adizero Prime X 2.0 STRUNG 跑鞋

2件折上折特價：$1,287.2｜ 原價：$2,299

SHOP NOW

Adizero Prime X 2.0 STRUNG 跑鞋

Ultraboost 5x 跑鞋

2件折上折特價：$783.2｜ 原價：$1,399

SHOP NOW

Ultraboost 5x 跑鞋

Adizero ADIOS PRO 3 跑鞋

2件折上折特價：$759.2｜ 原價：$1,899

SHOP NOW

Adizero ADIOS PRO 3 跑鞋

ADIZERO SL

2件折上折特價：$287.2｜ 原價：$799

SHOP NOW

ADIZERO SL

DURAMO SL跑鞋

2件折上折特價：$192｜ 原價：$559

SHOP NOW

DURAMO SL跑鞋

Nike跑鞋低至$349 日常練跑必備！

說到跑鞋又點會錯過Nike！官網多款人氣跑鞋低至7折，更有周潤發2025年渣馬同系列跑鞋！適合日常鍛煉的Downshifter 13，7折後$349，超級抵買啊！而且配色清新易襯衫，無論搭配什麼運動服都一樣好看。發哥同款跑鞋Alphafly 3，兩個Air Zoom氣墊、全長式碳纖維鞋底墊片、全長式ZoomX泡綿中底的設計都讓跑手的每一步更有推進力，建議提前入手熟悉這雙跑鞋，勤加鍛鍊，就有機會在渣馬到來前突破PB！

Nike Alphafly 3

價格：$2,299

SHOP NOW

Nike Alphafly 3

Nike Structure 25（男子）

7折特價：$579｜ 原價：$899

SHOP NOW

Nike Structure 25（男子）

Nike Structure 25（女子）

7折特價：$559｜ 原價：$899

SHOP NOW

Nike Structure 25（女子）

Nike Run Swift 3

8折特價：$449｜ 原價：$599

SHOP NOW

Nike Structure 25（女子）

Nike Downshifter 13

7折特價：$349｜ 原價：$549

SHOP NOW

Nike Downshifter 13

