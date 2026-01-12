渣打馬拉松 2026︱正日懶人包 早餐宜「長短火」忌太飽 即睇天氣預報、首班車時間︱Yahoo

渣馬將於周日（18日）開跑，賽事進入最後倒數。

【Yahoo新聞報道】渣馬將於周日（18日）開跑，賽事進入最後倒數。為讓跑手發揮最佳表現，《Yahoo新聞》訪問香港物理治療學會運動專研組主席何浩儀，他分享了從飲食、保暖到熱身的策略，提醒跑手宜在賽前至少 2 小時進食早餐，建議「長短火」能量組合，如一塊白麵包配一條或半條香蕉，令身體持續擁有穩定能量。由於起跑時天氣清涼，跑手可穿上薄風褸或輕巧的保暖手䄂，避免影響發揮。等待起跑時，則應把握時間做伸展，並推介「RAMP 熱身法」。本文整理當日天氣、交通及寄存行李等重要資訊，助跑手們做足準備。

【早餐】

賽前至少兩小時進食 忌豐盛早餐

飲食準備方面，香港物理治療學會運動專研組主席何浩儀建議，跑手應在賽事前至少 2 小時食早餐，但要調整份量，如一塊麵包配一條或半條香蕉。他解釋，白麵包可令人體升糖指數快速增加，而香蕉的果糖，則是令血糖上升的速度較為緩慢，形成一個「長短火」的組合，令身體有更多能量。

他續指，選手可依照自己日常習慣，搭配一杯咖啡、奶茶亦未嘗不可。如選手不想自製早餐，便利店的三文治也是早餐選擇之一，但切忌吃太豐盛的早餐，「唔好食咁飽，如果唔係就死火，無人可以食完成個早餐，跟住可以郁得到」。

【補給】

跑十公里無需能量啫喱 服後喝水

何浩儀建議全馬和半馬的跑手可攜帶一、兩包能量啫喱，以在比賽中途補充能量，而十公里跑手則不需使用能量啫喱。跑手宜在賽道上「水站」附近服食能量啫喱，服用後多喝水，以防啫喱過於黏口影響比賽狀態。

【天氣】

日夜溫差大 日間天晴和暖

根據天文台九天天氣預報，預料受乾燥的東北季候風持續影響，本周餘下時間至下周初天色大致良好，日間和暖，日夜溫差較大。比賽當日預計大致天晴、日間乾燥，氣溫約為 17°C 至 22°C，濕度介乎 55% 至 80%，吹 4 至 5 級東至東北風。

天文台自動分區天氣預報，18 日比賽當日位處尖沙嘴的香港天文台監測站清晨氣溫約為 18°C。(Photo by Ashley Chan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

【衣著】

衣服透氣排汗 保暖手抽輕巧

賽事當日，跑手應穿上合適的跑鞋、透氣排汗的跑衫跑褲、運動襪，扣好號碼布。何浩儀指，起跑前天氣會較為清涼，不少選手會帶備即棄便利雨衣為身體保暖，或先穿上薄風褸，起跑後再將外套縛在腰間。跑手亦可選擇穿上保暖手䄂，輕巧且不會影響比賽表現，亦屬不錯選擇。

【交通】

港鐵提早開 設特別巴士到各起點

港鐵首班車當日將提早開出，所有車站於首班車開出前 10 分鐘開放。屆時列車班次將維持每 8 至 15 分鐘一班。以下為總站開出的首班車時間：

港島綫 由柴灣往堅尼地城 03:56

港島綫 由堅尼地城往柴灣 04:08

荃灣綫 由荃灣往中環 03:55

荃灣綫 由中環往荃灣 04:22

觀塘綫 由調景嶺往黃埔 03:46

觀塘綫 由黃埔往調景嶺 04:08

將軍澳綫 由康城往北角 03:57

將軍澳綫 由寶琳往北角 04:00

南港島綫 由海怡半島往金鐘 04:02

東涌綫 由東涌往香港 03:40

東鐵綫 由上水往金鐘 03:25

屯馬綫 由屯門往烏溪沙 03:25

屯馬線 由烏溪沙往屯門 03:25

除港鐵外，巴士公司當日亦提供特別巴士服務：

往尖沙嘴東（麼地道）半馬及全馬起點

R215 藍田（廣田邨）開出 03:40

R230 荃威花園開出 03:55

R241 青衣（長宏）開出 03:30

R260 屯門碼頭開出 03:25

R261 屯門（三聖）開出 03:25

R269 天水圍（天慈）開出 03:15

R270 上水開出 03:30

R271 大埔（富亨）開出 03:30

R283 碩門邨開出 03:45

R287 烏溪沙站開出 03:40

R298 康盛花園開出 03:40

R796 康城站公共運輸交匯處開出 04:20

全馬及半馬賽事起跑區安排（大會跑手須知截圖）

往銅鑼灣（維多利亞公園或摩頓臺）十公里起點

R38 置富花園開出 04:40

R108 啟業開出 03:55

R307 大埔（汀太路）開出 03:45及4:15

R603 安泰（西）開出 03:40

R673 上水（清河邨）開出 03:30

R680 馬鞍山（錦英苑）開出 03:40及4:00

R930 荃灣（愉景新城）開出 04:00

R934 灣景花園開出 03:40

R936 石圍角開出 03:40

R948 青衣（長宏）開出 04:00及4:20

R950 和田邨開出 03:45

R960 洪水橋（洪元路）開出 03:30

R961 山景開出 03:40

R962 天后路（業旺邨）開出 03:40及4:00

R968 元朗（鳳翔路）開出 03:25

R969 天水圍市中心開出 03:40

十公里賽事起跑區安排（大會跑手須知截圖）

【行李寄存】

宜1小時前到達 建議用大會選手袋

各項賽事不同組別的起跑時間及地點各異，跑手們應留意所屬組別起跑時間。何浩儀建議，跑手應提早至少 1 小時到達賽場，以便寄存行李、去洗手間和熱身等。他提到，以往部分跑手所攜帶的袋太大，或會增加寄存行李的時間和難度，因此跑手可考慮使用大會派發的小袋子，會較方便處理。

渣馬賽事跑手須知亦列明， 必須使用大會提供的指定行李袋及行李牌。跑手寄存行李前，須先通過行李檢查站，再將掛好行李牌的袋交到指定行李車或行李區。由於行李寄存區與起跑位置有一段距離，全馬及半馬跑手必須在起跑前 25 分鐘辦妥行李寄存；十公里賽事跑手則須於起跑前 45 分鐘辦妥。

何浩儀指，跑手在等待起跑期間，宜把握時間多做動態伸展，並以「RAMP 熱身法」為主。(Photo by Ashley Chan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

【賽前熱身】

推介RAMP熱身法動態伸展

在起跑區等待時，何浩儀建議跑手應把握時間多做動態伸展，並推介「RAMP 熱身法」，包括：

R (Raise) 提升： 提升身體的溫度、心率等。

A (Activate) 激活： 如透過弓步、臀橋等動作熱身，喚醒關鍵肌群。

M (Mobilize) 活動： 透過側向弓步、手臂畫圈，提高關節活動範圍和靈活性，以提升關節的動作速度。

P (Potentiate) 強化： 透過跑動、跳躍增強爆發力和速度。

【賽後注意】

慢步走多喝水

跑手完成賽事後，何浩儀建議跑手可以先慢步走，以免身體突然停止活動，「否則啲熱又會散唔晒，啲血會聚晒落對腳，個人反而好容易會暈」。每年馬拉松大會完賽後，均會向選手派發香蕉補充能量，他指由於人體在運動期間腸胃的活動少，跑手不需急於進食，反而多喝水、運動補充飲品讓身體慢慢回復，才以香蕉補充更佳。