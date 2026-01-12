跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
渣打馬拉松 2026︱正日懶人包 早餐宜「長短火」忌太飽 即睇天氣預報、首班車時間︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】渣馬將於周日（18日）開跑，賽事進入最後倒數。為讓跑手發揮最佳表現，《Yahoo新聞》訪問香港物理治療學會運動專研組主席何浩儀，他分享了從飲食、保暖到熱身的策略，提醒跑手宜在賽前至少 2 小時進食早餐，建議「長短火」能量組合，如一塊白麵包配一條或半條香蕉，令身體持續擁有穩定能量。由於起跑時天氣清涼，跑手可穿上薄風褸或輕巧的保暖手䄂，避免影響發揮。等待起跑時，則應把握時間做伸展，並推介「RAMP 熱身法」。本文整理當日天氣、交通及寄存行李等重要資訊，助跑手們做足準備。
【早餐】
賽前至少兩小時進食 忌豐盛早餐
飲食準備方面，香港物理治療學會運動專研組主席何浩儀建議，跑手應在賽事前至少 2 小時食早餐，但要調整份量，如一塊麵包配一條或半條香蕉。他解釋，白麵包可令人體升糖指數快速增加，而香蕉的果糖，則是令血糖上升的速度較為緩慢，形成一個「長短火」的組合，令身體有更多能量。
他續指，選手可依照自己日常習慣，搭配一杯咖啡、奶茶亦未嘗不可。如選手不想自製早餐，便利店的三文治也是早餐選擇之一，但切忌吃太豐盛的早餐，「唔好食咁飽，如果唔係就死火，無人可以食完成個早餐，跟住可以郁得到」。
【補給】
跑十公里無需能量啫喱 服後喝水
何浩儀建議全馬和半馬的跑手可攜帶一、兩包能量啫喱，以在比賽中途補充能量，而十公里跑手則不需使用能量啫喱。跑手宜在賽道上「水站」附近服食能量啫喱，服用後多喝水，以防啫喱過於黏口影響比賽狀態。
【天氣】
日夜溫差大 日間天晴和暖
根據天文台九天天氣預報，預料受乾燥的東北季候風持續影響，本周餘下時間至下周初天色大致良好，日間和暖，日夜溫差較大。比賽當日預計大致天晴、日間乾燥，氣溫約為 17°C 至 22°C，濕度介乎 55% 至 80%，吹 4 至 5 級東至東北風。
【衣著】
衣服透氣排汗 保暖手抽輕巧
賽事當日，跑手應穿上合適的跑鞋、透氣排汗的跑衫跑褲、運動襪，扣好號碼布。何浩儀指，起跑前天氣會較為清涼，不少選手會帶備即棄便利雨衣為身體保暖，或先穿上薄風褸，起跑後再將外套縛在腰間。跑手亦可選擇穿上保暖手䄂，輕巧且不會影響比賽表現，亦屬不錯選擇。
【交通】
港鐵提早開 設特別巴士到各起點
港鐵首班車當日將提早開出，所有車站於首班車開出前 10 分鐘開放。屆時列車班次將維持每 8 至 15 分鐘一班。以下為總站開出的首班車時間：
港島綫 由柴灣往堅尼地城 03:56
港島綫 由堅尼地城往柴灣 04:08
荃灣綫 由荃灣往中環 03:55
荃灣綫 由中環往荃灣 04:22
觀塘綫 由調景嶺往黃埔 03:46
觀塘綫 由黃埔往調景嶺 04:08
將軍澳綫 由康城往北角 03:57
將軍澳綫 由寶琳往北角 04:00
南港島綫 由海怡半島往金鐘 04:02
東涌綫 由東涌往香港 03:40
東鐵綫 由上水往金鐘 03:25
屯馬綫 由屯門往烏溪沙 03:25
屯馬線 由烏溪沙往屯門 03:25
除港鐵外，巴士公司當日亦提供特別巴士服務：
往尖沙嘴東（麼地道）半馬及全馬起點
R215 藍田（廣田邨）開出 03:40
R230 荃威花園開出 03:55
R241 青衣（長宏）開出 03:30
R260 屯門碼頭開出 03:25
R261 屯門（三聖）開出 03:25
R269 天水圍（天慈）開出 03:15
R270 上水開出 03:30
R271 大埔（富亨）開出 03:30
R283 碩門邨開出 03:45
R287 烏溪沙站開出 03:40
R298 康盛花園開出 03:40
R796 康城站公共運輸交匯處開出 04:20
往銅鑼灣（維多利亞公園或摩頓臺）十公里起點
R38 置富花園開出 04:40
R108 啟業開出 03:55
R307 大埔（汀太路）開出 03:45及4:15
R603 安泰（西）開出 03:40
R673 上水（清河邨）開出 03:30
R680 馬鞍山（錦英苑）開出 03:40及4:00
R930 荃灣（愉景新城）開出 04:00
R934 灣景花園開出 03:40
R936 石圍角開出 03:40
R948 青衣（長宏）開出 04:00及4:20
R950 和田邨開出 03:45
R960 洪水橋（洪元路）開出 03:30
R961 山景開出 03:40
R962 天后路（業旺邨）開出 03:40及4:00
R968 元朗（鳳翔路）開出 03:25
R969 天水圍市中心開出 03:40
【行李寄存】
宜1小時前到達 建議用大會選手袋
各項賽事不同組別的起跑時間及地點各異，跑手們應留意所屬組別起跑時間。何浩儀建議，跑手應提早至少 1 小時到達賽場，以便寄存行李、去洗手間和熱身等。他提到，以往部分跑手所攜帶的袋太大，或會增加寄存行李的時間和難度，因此跑手可考慮使用大會派發的小袋子，會較方便處理。
渣馬賽事跑手須知亦列明， 必須使用大會提供的指定行李袋及行李牌。跑手寄存行李前，須先通過行李檢查站，再將掛好行李牌的袋交到指定行李車或行李區。由於行李寄存區與起跑位置有一段距離，全馬及半馬跑手必須在起跑前 25 分鐘辦妥行李寄存；十公里賽事跑手則須於起跑前 45 分鐘辦妥。
【賽前熱身】
推介RAMP熱身法動態伸展
在起跑區等待時，何浩儀建議跑手應把握時間多做動態伸展，並推介「RAMP 熱身法」，包括：
R (Raise) 提升： 提升身體的溫度、心率等。
A (Activate) 激活： 如透過弓步、臀橋等動作熱身，喚醒關鍵肌群。
M (Mobilize) 活動： 透過側向弓步、手臂畫圈，提高關節活動範圍和靈活性，以提升關節的動作速度。
P (Potentiate) 強化： 透過跑動、跳躍增強爆發力和速度。
【賽後注意】
慢步走多喝水
跑手完成賽事後，何浩儀建議跑手可以先慢步走，以免身體突然停止活動，「否則啲熱又會散唔晒，啲血會聚晒落對腳，個人反而好容易會暈」。每年馬拉松大會完賽後，均會向選手派發香蕉補充能量，他指由於人體在運動期間腸胃的活動少，跑手不需急於進食，反而多喝水、運動補充飲品讓身體慢慢回復，才以香蕉補充更佳。
