渣打馬拉松2026︱賽前一周輕鬆跑 忌全身按摩 物理治療師拆解Tapering及Carbo-loading︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】渣打馬拉松2026將於本周日（18日）開跑，全城跑手在最後一周默默備戰，還有哪些注意事項？香港物理治療學會運動專研組主席何浩儀接受《Yahoo新聞》專訪，建議跑手在賽前兩天完全暫停練習，讓身體完全恢復以應付賽事。在飲食方面，他建議以七成碳水化合物為主，粥粉麵飯和蕃薯等均可放心食用，儲存更多肝醣，為身體提供能量。
【Tapering】
賽前 7 至 9 天減練習量 集中練配速
賽前不少選手或想加緊練習，不過何浩儀建議，跑手反而需在賽前 7 至 9 天開始降低練習強度，又稱「Tapering（減量訓練）」，「要進入一個畀身體多啲休息嘅準備，7 至 9 日去儲住啲肌肉嘅肌醣，令身體儲多啲能源」。
他建議，無論是全馬、半馬還是十公里跑手，在這一周的練習都應輕鬆跑為主，不宜集中長距離、高強度練習，而是主要練習理想的配速時間，「例如十公里，有啲新朋友想 50 分鐘左右完，即係平均每公里 5 分半，咁呢排佢跑五、六公里，用返呢個 5 分半嘅 pacing（配速）去熟習一下」。跑手應在賽前兩天完全停止練習，給予足夠時間讓身體恢復。
【拉筋】
集中「褲頭以下」肌肉 嚴禁全身按摩
在練習以外，跑手可多做下肢拉筋，以防練習量減少致肌肉收縮，「肌肉不外乎收縮或者向外伸展，呢排做返啲肌肉伸展，拉返長啲肌肉，個人會輕鬆啲」。他建議，跑手可以多做動態拉動，「郁下、揈下腳、郁下啲關節，呢啲絕對無問題」，拉筋時可集中「褲頭以下」的肌肉，包括大腿、小腿、臀部等。至於上肢，何浩儀認為跑手只需稍讓肩膀打圈拉筋，「因為跑起上嚟，有時膊頭都會不自然會緊、縮起咗，太緊你亦都唔舒服，所以放鬆吓肩關節」。
另外，何亦提醒跑手在賽前嚴禁做全身按摩，「有啲人會想呢幾日去搵啲泰式按摩，由頭到尾揼鬆晒佢先，但有時唔為意、重手咗，肌肉酸痛滯留一、兩日，都會有啲影響」。他建議，跑手可自行透過按摩滾筒、按摩球等放鬆肌肉，已足夠讓肌肉舒緩。
【飲食】
碳水佔七成 忌油脂過高食物
飲食方面，何浩儀建議跑手在這一周開始調整。他指，一個成年人每天約需 1700 至 1900 卡路里，若有運動需求者更可達逾 2000 卡路里，這周應開始進行「Carbo-loading（醣原負荷法）」，意指令體內醣原水平於賽前達到最高水平，延長比賽時燃料供應時間。跑手可進食碳水化合物為主，應佔每天飲食的七成，粥粉麵飯亦可放心食用，「除咗飯之外，其他（食物）精製過、煲散咗一啲 Carbo（碳水化合物），所以容易吸收」。他續指，如跑手不想進食太多精製食物，蕃薯亦是不錯選擇之一。
至於有助肌肉質量及性能的蛋白質食物，何浩儀則認為在賽後補充會更理想，「太高纖維嗰啲（食物）都唔使太多，因為突然轉變太多都唔好，而家主要想令肌肉、肝醣都儲返一啲喺度」。另外，跑手應避免進食油脂過高的食物，以七成碳水化合物、三成蔬菜、水果或少量蛋白質已能應付賽事所需。
【作息】
練習早睡早起 睡眠不足增受傷風險
馬拉松不少賽事均在早上 6 時起跑，何浩儀指，跑手需預留時間吃早餐，加上車程、寄存行李等，不少跑手或要在凌晨約 3 時起床，意味跑手宜晚上 9 至 10 時睡覺，因此在這一周應嘗試調整作息時間。
他解釋，若跑手睡眠不足會導致精神散渙，除了影響賽事表現，受傷機會亦會增加，「唔集中嘅話，撠腳嘅機會都多咗，唔好話畀人撠，你自己撠自己都有機會。以往 10K 有啲常見嘅情況，就係個個喺活動、比賽都會心急啲，全部人一『嗶』就推住出去，啲腳就好容易你撠我、我撠你」，精神差亦會令跑手對應付路面情況的靈敏度下降。
細閱選手包和賽事資料
何浩儀指，跑手在賽前須做足萬全準備，領取選手包後細閱當中資料，並了解當日天氣、路線和流程，「你要自己預設過，天氣當日溫差會大，等起跑期間要保暖；要去洗手間、要熱身，保持身體溫度，如果唔係你到時唔知跑去邊，個人就『囉囉攣』」，或會影響賽事體驗。
若是跑半馬、全馬的選手，更要因應不同路段的難度，作出適當的部署。何浩儀指，過往不少半馬選手均認為西隧賽道難以適應，「因為入咗西隧，感覺上空氣唔流通，西隧一出嚟第一件事就要上斜，然後仲要上橋，嗰度佢哋覺得最難頂，個差幅係最大」。因此跑手賽前應先做好準備，如預計該段配速較慢、上斜時步幅收細，以達至理想賽事表現和時間，免失預算。如跑手在賽事期間有任何不適、抽筋等狀況，可到香港物理治療學會的服務站求助。
