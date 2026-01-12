跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
渣打馬拉松2026｜賽前核對跑手身份防作弊 一文看清封路安排｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】「渣打香港馬拉松2026」將於周日（18日）舉行，今年有來自 110 個國家及地區共約 7.4 萬名選手參賽，海外跑手佔約 25%，亦將有 40 名精英跑手參與競賽。為配合賽事，本港多處將由周六（17 日）晚上 11 時 30 分起分階段封路，預計將在賽事進行期間陸續重開，目標於周日（18日）大概下午 2 時全面恢復正常交通。田徑總會指當日氣溫預計介乎 17 至 22 度，濕度為 55% 至 80%，呼籲跑手要視天氣及個人身體狀況，量力而為。
清晨九龍公園出發 跑過海維園衝線
今年的全馬及半馬賽事分別於周日清晨 6 時及 5 時 30 分展開，兩項賽事均由尖沙咀彌敦道近九龍公園出發，同於維多利亞公園衝線。全馬賽道途經亞皆老街、西九龍公路、昂船洲大橋、汀九橋、西區海底隧道及灣仔多條主要道路，半馬賽道則以青葵公路為折返點。至於十公里、十公里輪椅賽、輪椅賽體驗組及領袖盃等賽事將分批於港島舉行，同樣以維園為終點。
預計氣溫最高 22 度 濕度 55-80%
田徑總會行政總裁伍于豪今日（12日）於傳媒簡報會表示，預計當日氣溫介乎 17 至 22 度，濕度為 55% 至 80%，大致天晴乾燥，呼籲跑手要視天氣及個人身體狀況量力而為，大會亦會向現場醫療輔助隊緊密聯絡，了解對方因應現場天氣作出的建議。田徑總會主席關褀指若當日濕度及溫度稍降會更好，但形容天氣「相對嚟講唔曳」，強調大會十分緊張選手安全，會密切天氣狀況，提醒運動員留意身體情況。
去年跑手掛錯號碼遭取消資格 田總：反對任何作弊行為
跑手將於本周三至周六陸續前往啟德體藝館的渣馬博覽會領取跑手包。去年有跑手掛錯他人號碼布被取消資格，田總指賽前會核對跑手身分，呼籲跑手核對號碼布，強調會嚴肅處理任何作弊行為。主席關祺重申大會致力確保賽事公平舉行，賽前會檢查運動員號碼確認身分，「我哋反對任何作弊行為，如有發現會嚴肅跟進，並按國際規則處理」。去年賽事亦發生工作人員拉錯帶、有衝線帶被提前拉斷的失誤，關祺表示大會今年已積極再培訓義工。
港鐵頭班車提早 巴士 28 條特別線接載跑手
為配合全馬及半馬賽事，港鐵將在當日凌晨提出開車，屯馬綫及東鐵綫頭班車將於凌晨 3 時 25 分開出。巴士公司亦會安排 28 條巴士路線，接載跑手到達起跑地點。港九新界多條主要幹道亦將實施封路及特別交通安排，預計較平常周日擠塞，運輸署高級運輸主任黃安裕強調市民應盡量使用公共運輸服務，及早計劃行程，時刻留意警方及運輸署公布的最新消息，避免因封路或交通改道而延誤行程。
220 條日間巴士線受封路影響
本港多處將由周六（17 日）晚上 11 時 30 分起分階段封路，預計將在賽事進行期間陸續重開，目標於周日（18日）下午 2 時全面恢復正常交通。運輸署於會上表示，因應封路安排，220條日間巴士線及34條日間專線小巴路線，將由1月17日晚上11時15分起分階段暫停、縮短服務或改道； 49 條通宵巴士及 6 條通宵小巴路線受影響；多個位於天后、中環、尖沙咀的巴士總站將暫停使用。
粵車南下會否受影響？傳媒報道已讓駕駛者了解
被問到如何令「粵車南下」駕駛者了解封路安排，警方新界南總區交通部執行及管制組署理警司屈展焯在簡介會指，相信傳媒報道已可讓內地駕駛者更了解封路資訊，運輸署亦會於電子路牌顯示道路情況，運輸署則回應指市民可瀏覽運輸署網頁或「香港出行易」流動應用程式，以獲取特別交通安排資訊。
過海隧道交通安排：西隧往港島方向封閉
西區海底隧道往港島方向管道將由 1 月 18 日凌晨零時四十五分起封閉，預計下午 1 時 15 分重開，期間駕駛人士由西九龍前往港島須改用紅磡海底隧道或東區海底隧道。在西隧封閉期間，西九龍的駕駛人士前往港島，需改用紅磡海底隧道或東區海底隧道。往九龍方向的管道會維持行車
港島區主要封路：東區走廊、中環灣仔繞道
1 月 18 日凌晨 1 時 15 分起分階段封閉介乎維園道至筲箕灣的東區走廊，以及中環及灣仔繞道隧道來回方向。駕駛者須改行英皇道及筲箕灣道等替代道路，往返東區海底隧道的車輛則須利用西灣河或康山出入口。
九龍區主要封路：油尖旺彌敦道、連翔道入中九龍繞道
1 月 18 日凌晨 1 時起，廣泛範圍道路將陸續封閉，包括天星碼頭、梳士巴利道與加士居道之間的一段彌敦道南北行全線、加士居道與亞皆老街間一段彌敦道北行線、彌敦道至塘尾道之間一段亞皆老街西行線，以及連翔道南行進入中九龍繞道（油麻地段）的支路，上述路段預計於上午約 10 時 30 分前分階段重開。
新界區封路：汀九橋、青馬大橋改道
長青公路、長青隧道及南灣隧道往九龍方向將用作賽道，青嶼幹線（青馬大橋）往九龍的車輛須改經青衣西北交匯處、青衣北岸公路及荃灣路等。新界西出發駕駛者可使用屯赤隧道前往機場及大嶼山，由屯門公路或大欖隧道出發則因汀九橋封閉而須改道。預計北大嶼山公路、青馬大橋及青衣西北交匯處一帶交通將會擠塞。
