渣打馬拉松2026｜霍啟剛倡研分兩日舉辦 其中一日可於北都舉行

霍啟剛倡研究將馬拉松分兩日舉辦，其中一日可於北都舉行。(資料圖片)

田徑總會將成立小組，探討擴大香港馬拉松賽事規模。體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛認為，配合政府的盛事經濟政策，令這項標誌性項目能夠支持經濟發展，值得探討擴大參賽名額。

霍啟剛今早(19日)在港台節目表示，不少海外跑手來港參賽都是在香港住兩晚作準備，對酒店和旅遊業都有幫助，田總可考慮將賽事時間延長或分兩日舉行，其中一日在市中心內進行，另一日可以考慮在北部都會區舉辦，令世界可以看到香港郊野的景象，達到宣傳效果。他又指，馬拉松是一年一次的盛事，如果希望推動盛事經濟，希望與市民、跑手各方面溝通好，大家互相遷就理解。

考慮以啟德體育園為終點

大型體育活動事務委員會副主席鄭泳舜在同一節目表示，馬拉松賽事在早上時間舉行較適合，如果將賽事時間延長，在一日內舉行較困難。他建議研究分兩日舉行，10公里和半馬賽事安排在周六展開，並考慮以啟德體育園為終點，加設更多5公里賽及年長組別等組別，另外亦可以在終點設嘉年華，而周日就從專業角度考慮，主要舉辦全馬賽事。

提高獎金出場費 邀請海外跑手參賽

浸會大學運動及健康科學系教授劉永松表示，香港馬拉松擴大規模，不應該單從滿足跑手人數出發，而是要提升質和量，令賽事更具特色，亦要多聽市民意見，取得市民支持才不會影響賽事名聲。他認為如希望將香港馬拉松發展成大滿貫賽事，就要發掘出賽事的特色，香港有良好的城市基建，途經三橋三隧的「魔鬼賽道」有助宣傳賽事，同時亦可提高出場費和獎金，邀請更多世界知名的海外跑手參賽。

