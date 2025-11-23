渣甸山私家車遭縱火燒毀

【Now Sports】周日NBA頭場，邁阿密熱火作客以127:117擊敗費城76人，取得開季至今最佳走勢的4連勝。76人上周四在泰列斯麥斯攻下生涯最高的54分，加時擊敗密爾沃基公鹿，但他今場的得分比3天前少一半，23次起手10中得27分，已是全隊得分最高一人，但熱火方面，諾文飽維（Norman Powell）的表現更勝一籌，18射11中取得32分，從洛杉磯快艇加盟後，維持每場都起碼得分達雙位數的數據。熱火雖然上半場曾拋離過76人16分，但對手之後打出一波16:0的攻勢，將比數扳平，只是下半場，熱火仍然打得比76人穩定，特別在最後一節，飽維、艾迪巴約和夏美克吉斯都提供得分，最終替球隊收下這次4連勝，也是他們今季暫時最好的走勢，之前曾兩次收穫3連勝後斷纜。76人今場最好表現的，當屬代替祖奧安碧打中鋒的祖蒙特，貢獻了23個籃板，而保羅佐治則表現欠佳，三分5射全炒，結果只貢獻了10分。

now.com 體育 ・ 2 小時前