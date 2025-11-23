BNO 簽證｜英國內政部：維持 5 年定居安排
渣甸山私家車遭縱火燒毀
【Now新聞台】渣甸山凌晨有私家車被縱火，無人受傷。
起火的私家車嚴重焚毀，消防員開喉射水降溫。凌晨一時許，一輛停泊於睦誠道12號一個地盤外的私家車突然起火，消防員到場迅速將火救熄，認為火警有可疑；警員在附近檢獲手套及火機，懷疑與案有關，並發現私家車套上假牌，正調查縱火原因。
#要聞
