渣馬跑手揹嬰參賽惹熱議 據了解事主已返廣西南寧 警方嘗試相約錄口供｜Yahoo

渣馬跑手揹嬰參賽惹熱議（網上圖片）

【Yahoo 新聞報道】渣打香港馬拉松賽事於 1 月 18 日舉行，賽後有網上片段顯示，一名全馬男跑手將一名嬰兒揹在胸前參賽，惹外界質疑造成虐兒。據了解，該跑手為內地人，賽後已全家返回廣西南寧，警方已致電聯絡，嘗試相約返港錄取口供。

號碼布扣於嬰兒上衣

警方周一（19日）時接獲報案，指一名男子帶同一名嬰兒參加馬拉松賽事，涉嫌虐待兒童，案件交由西九龍總區虐兒案件調查組跟進，案件暫未有人被捕。

據網上圖片及片段，該名男跑手將嬰兒揹在胸前，號碼布則扣在嬰兒上衣，身後揹着背包。據渣馬參賽者手冊的號碼布編號紀錄，該名跑手當日參加全馬賽事，但未有完成全程 42公里。

競賽規則禁止帶同嬰兒進入賽道

據大會競賽規則，禁止參賽者帶同嬰兒、未滿 16 歲或任何未有戴上渣打香港馬拉松 2026 之有效號碼布人士參加及進入賽道範圍，違例者將會被即時要求離開賽道。大會昨回覆傳媒查詢指，賽事期間已終止該跑手繼續作賽及安排他離開賽道。

大會指，工作人員如在賽道範圍發現違規行為，會要求參賽者停賽及離開賽道，並取消其參賽資格，亦會保留拒絕有關人士日後參賽權利。