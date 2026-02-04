渣馬｜江旻憓倡馬拉松賽事結合美食活動 羅淑佩稱可考慮 讓遊客感受香港魅力｜Yahoo

江旻憓建議將馬拉松結合美食活動。（立法會直播截圖）

【Yahoo 新聞報道】渣打香港馬拉松一直吸引大量本地和海外跑手報名參加，今年參賽人數達 7.4 萬人。有立法會議員關注渣馬未來發展，包括會否與田總商討擴大賽事規模，將海濱場地納入為賽道，爭取賽事升級等。其中，旅遊界議員江旻憓建議馬拉松結合美食活動，讓來港參賽的旅客可在香港逗留更長時間，增加消費。文化體育及旅遊局局長羅淑佩認為，若為了讓遊客感受到香港及香港馬拉松的魅力，這是可考慮的方向，認同針對一般跑手來說的確可以加入香港特色元素。

渣馬一直吸引大量本地和海外跑手報名參加，今年參賽人數達 7.4 萬人。(Photo by ISAAC LAWRENCE / AFP via Getty Images)

立法會議員楊永杰提出口頭質詢，他關注渣馬有逾 12 萬人報名，超額報名情況創歷屆新高，關注政府會否與田總商討增加渣馬賽事日子及組別，以擴大賽事規模，並問會否將不同海濱場地納入渣馬賽道。

羅淑佩料田總數月內交計劃書

羅淑佩回應指，政府認為田總在籌劃繼續推動賽事發展的時候，需審慎考慮發展目標，即是否提升賽事專業水平以達至更高級別的賽事，或是提升市民和旅客的參與程度，並增加名額，以嘉年華、與眾同樂方向去發展。文體旅局已要求田總就推動渣馬發展，包括上述兩個目標，積極研究並提出建議。羅指，田總已成立專責工作小組展開有關工作，政府期望田總能在數月內提交具體計劃書。

羅淑佩認同可以考慮在馬拉松加入本港特色，吸引旅客。（立法會直播截圖）

海濱路面狹窄 限制參賽人數

就渣馬利用海濱作為賽道的建議，羅淑佩稱要考慮道路和場地條件、交通安排、參賽者安全、賽事運作可行性及對市民的影響。她說，雖然海濱道路或板道的好處是非常平坦，但路面較狹窄，如果跑手要爭取速度，尤其是頂尖選手需要空間，對於參賽人數有一定限制。

此外，她指，現時渣馬路線封閉西九龍公路及青馬大橋，路面寬闊能讓跑手通過，並且設補給站。她關注若在海濱板道或海濱長廊比賽的話，參與人數會少很多，亦要考慮不同時段能設多少「槍數」。她不確定海濱能否舉行馬拉松，有待田總研究，但認為十公里賽事，甚至舉行夜間跑步，讓參加者能欣賞香港的美麗夜景，是一個考慮方向，她持開放態度。至於楊永杰關注會否爭取渣馬由金標升級至白金標，甚或世界馬拉松大滿貫賽事，羅淑佩說，白金標賽事的要求和水準更高，跑手爭取更快時間，速度會更高，會請田總考慮。

江旻憓：結合其他活動刺激留港消費

江旻憓發言稱，馬拉松可結合其他活動，問馬拉松可否結合美食活動或其他活動，令來港參加馬拉松的旅客逗留更長時間，留港消費更多。羅淑佩表示，馬拉松是其中一個可以將體育和旅遊融合的盛事，「特別高興是江議員以體育和旅遊的代表性，可以跟我們說將兩件事結合，的確可以對一般跑手來說，可以加入香港特色元素。」

羅淑佩又回應早前建議在賽事補給站加入雞蛋仔、奶茶等港式地道美食。她澄清「一定不是精英級別運動員」，強調不會用這些東西「吸引或阻礙他們跑步」，但為了讓遊客感受到香港及香港馬拉松的魅力，這是可考慮的方向。她又稱法國波爾多有紅酒馬拉松，重申「專業高質素跑手當然不能在跑馬拉松衝 PB 期間飲紅酒」，「但對其他人來說，如果五六個鐘頭甚至更多才跑完一個馬拉松的話，這可能是一個很好的享受」。