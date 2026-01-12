Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

最型渣馬2026裝備！adidas全新渣打馬拉松別注版系列上架 Adizero Boston 13全能跑鞋低至$8XX、限時9折入手主題服飾

渣打香港馬拉松2026（渣馬）即將於1月18日舉行！賽事氣氛越來越濃，無論是已經中籤準備比賽的跑手，還是想穿上運動服感受氣氛的朋友，現在正是入手跑步裝備的最佳時機。adidas推出全新渣打馬拉松系列，現已正式登陸馬拉松Marathonsports網店、adidas網店，系列涵蓋多款功能與設計兼備的單品，而且在馬拉松Marathonsports網店購物，註冊成為網店會員更有兩件9折優惠。熱愛跑步的朋友，何不趁現在買回家，穿上跑步運動或者收藏紀念也很不錯！

按此查看香港渣馬別注版產品

香港別注版限定服飾跑鞋！配色超搶眼

提起馬拉松，最重要的當然是跑鞋！限定版的Adizero Boston 13是全能跑鞋，底層採用Lightstrike Pro超輕量中底搭配Continental™ rubber橡膠大底，提供極佳的推進感與緩震，設計在輕量化與回彈力之間取得了完美的平衡。鞋面透氣的白色網布與金色「三間」，鞋底黑紫配色，整體設計非常百搭！

此外，服裝以黑色、紫色為主色調。不得不提的是這次推出的專業跑步T恤，採用極致輕盈的排汗透氣布料，能迅速帶走濕氣。剪裁符合人體工學，減少運動時的摩擦感，讓大家在跑步時更專注於每一步的呼吸與步伐。清涼運動背心推介給追求速度與通風感的跑手，背心款大幅增加雙手靈活感。經典的「HONG KONG」標誌配上低調色彩，無論何時穿上都非常有型。擔心會凍的朋友可以入手HK MTN風褸，有黑、紫配色選擇，也是適合日常運動穿搭的百搭單品。

長跑運動員羅映潮及黄啟樂演繹渣馬別注版系列

adidas全新別注版跑鞋服飾上架

HK MTN SS T U短袖T裇

會員兩件9折特價：$233.1｜ 原價：$259

SHOP NOW

HK MTN SS T U短袖T裇

HK MTN TANK U背心

會員兩件9折特價：$206.1｜ 原價：$229

SHOP NOW

HK MTN TANK U背心

Adizero Boston 13

會員兩件9折特價：$899.1｜ 原價：$999

SHOP NOW

Adizero Boston 13

HK MTN WNDBREAR

價錢：$699

SHOP NOW

HK MTN WNDBREAR

HK M CREW SOCK

價錢：$79

SHOP NOW

HK M CREW SOCK

