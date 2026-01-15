渣馬2026｜跑手必看！SNICKERS大派10,000條朱古力棒 即睇免費領取日期與地點

一年一度的體育盛事渣打馬拉松將於本週日（1月18日）盛大開跑！不論你是正在準備突破PB的運動健將，還是打算到場感受熱血氣氛的市民，SNICKERS都已經準備好為你注滿能量。品牌將於當日在銅鑼灣區快閃大派10,000條朱古力棒，當中包括深受運動人士喜愛的半糖朱古力棒以及全新驚喜士多啤梨口味。

輕盈半糖杏仁黑朱古力棒、士多啤梨味朱古力棒驚喜亮相

對於注重身材管理的跑手來說，補給品的熱量也很關鍵！這次活動特別帶來了經典「半糖杏仁黑朱古力棒」，專業研發的減糖配方，以濃郁的黑朱古力包覆香脆杏仁，口感層次豐富之餘，每塊僅含101卡路里，讓大家補充能量的同時完全沒有負罪感。除了經典系列，這次派發活動的另一大亮點，絕對是全新登場的「士多啤梨味朱古力棒」。香甜的士多啤梨風味與醇厚朱古力交織出清新獨特的味覺驚喜，最適合喜愛嘗試新口味的朋友。

完成簡單任務免費領取

想要免費領取這份能量驚喜其實非常簡單。活動當日，SNICKERS的能量大使將會出沒於銅鑼灣核心地帶。大家只需要在現場完成簡單小任務，即可免費獲贈SNICKERS朱古力棒乙條，更會附送限時優惠券，數量有限，送完即止！大家跑完渣馬記得順路去百德新街一帶「補給」一下。

活動詳情

日期： 2026年1月18日（星期日）

時間： 上午8時正至下午2時正

地點： 銅鑼灣維多利亞公園附近及百德新街

SNICKERS朱古力棒

