渣馬 2026｜「助小店 撐跑手」計劃 逾700間遍佈全港各區的餐飲小店齊為跑手打氣

渣打香港馬拉松2026｜「助小店 撐跑手」計劃 逾700間遍佈全港各區的餐飲小店齊為跑手打氣

渣打香港馬拉松2026（渣馬）即將於1月18日舉行，大會再度推出「助小店撐跑手」計劃,逾700間遍佈全港九新界的中小型餐飲食肆參與，由即日起至賽事日以不同形式為渣打香港馬拉松2026的跑手打氣。計劃旨在讓餐飲小店以渣打香港馬拉松作為平台，連結跑手及食客，為本地餐飲業注入更多正能量，從而將盛事經濟效益最大化。

大會去年推出「助小店 撐跑手」計劃，成功為賽事沿途小店帶旺人流，今年進一步將計劃覆蓋範圍擴展至全港各區並聚焦支持餐飲小店，參與小店數目由去年的500間增加至逾700間。由百年老字號茶樓、人氣粉麵舖、文青咖啡店、甜品飲品小食店，到曾獲米芝蓮指南推介的餐廳等，均於即日起化身為打氣站，在店內放置宣傳海報及貼紙，以及推出馬拉松打氣餐等，齊齊為74,000名跑手打氣。當中10間參與小店更將舖面化身成為「打卡應援牆」，讓食客一同投入這個一年一度香港最多人參與的體壇盛事。

廣告 廣告

部分參與食肆推出限定主題打氣餐或跑手專屬禮遇

小店推馬拉松打氣餐或跑手專屬禮遇

此外,逾150間參與計劃的小店更會提供渣打香港馬拉松2026限定主題打氣餐或跑手專屬禮遇，以實際行動為跑手打氣，當中不乏位於多個熱門練跑路線附近，如中環至灣仔海濱、尖沙咀鐘樓至觀塘海濱，以及將軍澳南海濱長廊等，讓跑手可於賽事前品嚐小店特色美食補充能量，成為跑手訓練期間的最強後盾，同時帶動小店的人流。

活動詳情可參閱「助小店 撐跑手」活動網站，發掘參與計劃的小店美食地圖及更多渣打香港馬拉松2026期間限定禮遇。

熱門練跑路線【將軍澳南海濱長廊】附近參與餐廳地圖

熱門練跑路線【中環至灣仔海濱】附近參與餐廳地圖

熱門練跑路線【尖沙咀鐘樓至觀塘海濱】附近參與餐廳地圖

部分參與食肆推出限定主題打氣餐或跑手專屬禮遇

部分參與食肆推出限定主題打氣餐或跑手專屬禮遇