渣馬2026｜殉職消防員何偉豪曾報名半馬 同袍帶肖像照號碼布完賽 未婚妻感觸：多謝沙田兄弟｜Yahoo

何偉豪未婚妻 Kiki 展示了何的號碼布和消防員公仔。

【Yahoo新聞報道】渣打香港馬拉松 2026 昨日（18 日）舉行。在大埔宏福苑五級火殉職的消防員何偉豪原先有報名參賽，大會就在半馬賽事第三組開始前進行默哀儀式。何偉豪未婚妻 Kiki 昨日在社交平台發文，表示何的同袍帶着其號碼布跟公仔完成半馬賽事，「第一次就跑半馬，好叻仔，我哋又一齊完成咗啦」，「《何胖跑步會》陪住你」，「多謝渣馬多謝沙田兄弟」。

在默哀環節前，大會司儀已經廣播指何偉豪的同袍會帶着其號碼布跑半馬。Kiki 上載的一段片段，見到有人舉起何偉豪的照片並準備起跑，賽事途中又不時將照片拿出來展示。同袍衝線時，有人高舉何偉豪的號碼布，另一人就將掛有何偉豪照片的消防員公仔交予一直於終點等候的 Kiki。何偉豪的同袍返到維園之後又一同合照，他們的上衣背後都印有何偉豪消防員編號「18469」。不少網民都被 Kiki 和何偉豪的同袍感動，覺得大家都充滿愛和關懷，又鼓勵 Kiki 繼續努力生活。

同袍帶著相片準備開跑。

又不時在賽事期間展示何偉豪的相片。

同袍回到終點時高舉何偉豪的號碼布。

同袍將公仔交給 Kiki。